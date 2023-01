Kanton Zürich Seit einem halben Jahr unterrichten Lehrpersonen ohne Diplom – «Sie brauchen viel Unterstützung», sagen die Schulleitungen Die schulischen Verbände im Kanton Zürich ziehen ein durchmischtes Zwischenfazit – hoffen aber dennoch, die Lehrkräfte weiterhin beschäftigen zu können. Sven Hoti Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Derzeit sind 537 Lehrpersonen ohne Diplom an Zürcher Schulen im Einsatz. Themenbild: Gaëtan Bally/Keystone

Im Sommer 2022 zog die Zürcher Bildungsdirektion die Notbremse. Der Lehrpersonenmangel hatte sich so sehr zugespitzt, dass sie eine ausserordentliche Massnahme ergreifen musste: Sie liess Personen an die Schulen, die über kein Lehrdiplom verfügen. Damit sollten die Hunderten bis kurz vor Schulstart noch freien Stellen besetzt werden. Die Massnahme zeigte Wirkung – stiess bei den Schulen aber auch auf Kritik.

Ein gutes halbes Jahr später arbeiten 537 Lehrpersonen ohne Diplom an Zürcher Schulen. Das sind sieben mehr als zu Beginn des Schuljahres 2022/23. Gemäss dem kantonalen Volksschulamt (VSA), das der Bildungsdirektion angegliedert ist, werden insgesamt 69 davon die Anstellung nicht bis Ende Schuljahr weiterführen, «sei es, weil diese befristet war, sei es, weil sie arbeitnehmer- oder arbeitgeberseitig beendet worden ist». Insgesamt sind 18’000 Lehrkräfte im Kanton beschäftigt.

Grossmehrheitlich erhalte man aus den Gemeinden positive Rückmeldungen zu den Lehrpersonen ohne Diplom, schreibt Matthias Schweizer vom VSA auf Anfrage. «Es zeichnet sich ab, dass die Schulleitungen bei der Auswahl von Personen ohne Lehrdiplom sehr behutsam vorgegangen sind, denn bislang hat es kaum Meldungen über Schwierigkeiten mit Personen ohne Lehrdiplom ans VSA gegeben.»

Wieder viele offene Stellen an den Schulen

Etwas kritischer fällt das Zwischenfazit der schulischen Verbände aus. Natürlich gebe es solche, die besser und solche, die weniger gut für den Lehrberuf geeignet seien, sagt Sarah Knüsel, Präsidentin des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Zürich. «Klar ist aber: Die meisten brauchen viel Unterstützung vom Team und der Schulleitung.»

Sarah Knüsel, Präsidentin des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Zürich (VSLZH). zvg

Viele benötigten Hilfe etwa bei der Pädagogik und der Klassenführung. Diesen Mehraufwand gelte es mitzuberücksichtigen. «Drei bis vier Jahre pädagogische Ausbildung holt man nicht in einer Woche auf.» Die Schulen würden das beste aus dieser Notlösung machen. Die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen würden für den Mehraufwand zwar entlöhnt. Es brauche aber auch Leute, die bereit seien, den Aufwand auf sich zu nehmen.

Auch Christian Hugi vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband sieht den Umstand, dass Personen ohne Lehrdiplom zum Einsatz kommen mussten, grundsätzlich kritisch. Ein konkretes Feedback zum Einsatz der Lehrkräfte ohne Diplom kann der Verbandspräsident zwar nicht geben, er betont aber: «Wir beharren darauf, dass dies eine Notlösung bleibt und diese nicht auf Vorrat ins nächste Schuljahr weitergezogen wird.»

Es gelte nun zu schauen, wie sich die Situation mit den Stellenbesetzungen entwickle. «Es gibt unterdessen aber wieder viele offene Stellen, was darauf hindeutet, dass das Problem des Lehrpersonenmangels ungelöst bleibt.» Hugi erkennt Ähnlichkeiten zur schwierigen Stellensituation im letzten Jahr. Ein Blick aufs Stellenportal des Volksschulamtes bestätigt diesen Eindruck: So waren 2022 etwa acht Monate vor Schulbeginn gut 230 Stellen offen. Zum gleichen Zeitpunkt 2023 sind es genau 230.

Der Verband Kindergarten Zürich hat bislang nur wenige Rückmeldungen erhalten. «Ich habe gehört, dass manche nicht unbedingt eine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (PH) machen möchten, was natürlich nicht nachhaltig für uns wäre», sagt die Co-Präsidentin Ursina Zindel. Grundsätzlich positiv hingegen beurteilt sie, dass auf Kindergartenstufe derzeit vergleichsweise wenige Stellen für das laufende Schuljahr ausgeschrieben seien. Das bedeute jedoch nicht zwingend, dass in den Kindergärten alles in Ordnung sei, ergänzt Zindel.

«Wir brauchen langfristige Massnahmen»

Dass der Kanton überhaupt Personen ohne Lehrdiplom unterrichten lassen darf, hängt mit einem Passus im kantonalen Lehrpersonalgesetz (LPG) zusammen. Damit dieser zum Zug kommen kann, muss ein akuter Personalmangel vorliegen. Der Gesetzestext sieht für die Massnahme eine Frist von einem Jahr vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Lehrpersonenmangel die Schulen noch weitere Jahre beschäftigen wird.

Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands. zvg/Roger Wehrli

Aus diesem Grund hat die Bildungsdirektion unter Regierungsrätin Silvia Steiner (Mitte) im November 2022 beschlossen, den Lehrpersonen ohne Diplom ab Herbst 2023 den Zugang zur PH zu erleichtern. So gilt für sie zum Beispiel keine Maturapflicht mehr. Stattdessen müssen sie unter anderem mindestens drei Jahre Berufserfahrung haben und mindestens 30 Jahre alt sein.

Ursina Zindel, Präsidentin des Verbands Kindergarten Zürich (VKZ). zvg

«Wir halten das für einen wichtigen Schritt», sagt Christian Hugi vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband. Es gehe darum, dass die Personen, die sich im Lehrberuf bewährt hätten, bleiben könnten, gleichzeitig aber auch eine vollwertige Ausbildung absolvierten. Unterstützung erhält die Massnahme auch vom Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Zürich. «Sie hilft uns, die nächsten paar Jahre zu überbrücken», sagt Verbandspräsidentin Knüsel.

Für den Verband Kindergarten Zürich geht die Massnahme der Bildungsdirektion entschieden zu wenig weit. «Sie kann vielleicht kurz- bis mittelfristig helfen. Wir brauchen aber langfristige Massnahmen», betont Co-Präsidentin Zindel. Konkret müssten die Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen verbessert werden. «Das Problem ist dann gelöst, wenn die Leute im Beruf bleiben möchten.»

Neuer Berufsauftrag verzögert sich

Viel erhoffen sich die Verbände in diesem Zusammenhang vom überarbeiteten Berufsauftrag für die Lehrpersonen, den Bildungsdirektorin Silvia Steiner im März 2022 angekündigt hat. Dieser ist nötig, weil die Bildungsdirektion in einer Evaluation Mängel am Berufsauftrag festgestellt hatte, etwa was die zeitlichen Ressourcen angeht. Ein erster Entwurf hätte offenbar bereits im Herbst zur Vernehmlassung vorliegen sollen, hat sich nun aber verzögert.

Wie die Bildungsdirektion auf Anfrage mitteilt, seien die Vorarbeiten an der Vernehmlassungsvorlage weitgehend abgeschlossen. «Nun gilt es die verschiedenen Massnahmen gut auszutarieren, damit der Regierungsrat die Vernehmlassung eröffnen kann.» Konkret gehe es unter anderem um eine Vereinfachung des Arbeitszeitmodells und die «Stärkung insbesondere der Klassenlehrpersonen». Die Bildungsdirektion rechnet damit, den Entwurf im ersten Halbjahr 2023 vorlegen zu können.

