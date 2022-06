Kanton Zürich «Schlimmstenfalls müssen wir den Unterricht kürzen»: Lehrkräftemangel so gravierend wie noch nie Vor allem auf Kindergartenstufe hat sich die Situation um fehlendes Lehrpersonal im Kanton Zürich dramatisch zugespitzt. Mancherorts muss voraussichtlich auch auf Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verzichtet werden. Sven Hoti 1 Kommentar 08.06.2022, 19.00 Uhr

Rund 600 Stellen sind derzeit auf dem Stellenportal des kantonalen Volksschulamts ausgeschrieben – viele werden voraussichtlich unbesetzt bleiben. Themenbild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Es ist ein leidiges Thema: Schon seit Jahren beklagen die Politik, die Lehrerverbände und nicht zuletzt die Eltern den Lehrpersonenmangel an den Schulen im Kanton Zürich. Etliche Reformen sind gekommen, nichts habe sich geändert – ja, gar verschärft habe sich die Situation über die Jahre, heisst es immer wieder von den Lehrerverbänden.

Inzwischen hat der Lehrpersonenmangel aber mancherorts einen kritischen Punkt erreicht.

«In meinen 20 Jahren als Kindergartenlehrerin war es noch nie so schlimm wie jetzt»,

sagt Sophie Vogt (Name geändert). Aufs neue Schuljahr 2022/2023 habe sich die Situation extrem zugespitzt. Es habe viel zu wenige Lehrpersonen. «Auf Kindergartenstufe bastelt man Lösungen – Hauptsache, man kann den Betrieb weiterlaufen lassen.»

Die Stimmung unter den Lehrpersonen vor dem Schulstart am 22. August sei pessimistisch. «Zum Teil müssen wir jetzt schon schauen, dass überhaupt alle Klassen geführt werden können», erzählt Vogt. «Schlimmstenfalls müssen wir nach dem Sommer sogar den Unterricht kürzen.» Für die Kinder würde dies bedeuten, dass sie nicht die ganze Woche Unterricht hätten. Die Folge: «Der Bildungsrückstand würde sich auf alle weitere Stufen weiterziehen.»

Jede und jeder kann jetzt Lehrperson werden

Wie dramatisch die Situation ist, zeigt auch die Massnahme, welche die kantonale Bildungsdirektion im April in Kraft setzte. Neu dürfen für ein Jahr auch Lehrpersonen ohne die nötige Ausbildung Klassen unterrichten. Die Bildungsdirektion begründet diesen Schritt mit einem Lehrpersonenmangel auf allen Stufen der Volksschule und einem anhaltenden Zuwachs an Schülerinnen und Schülern.

Für das kommende Schuljahr rechnet die Bildungsdirektion mit rund 2500 Schülerinnen und Schüler mehr als noch im Vorjahr. Das entspricht etwa 100 zusätzlichen Schulklassen. Insgesamt dürften gemäss Prognose im Schuljahr 2022/23 rund 161’000 Kinder die obligatorische Schule im Kanton Zürich besuchen.

Das, was die Bildungsdirektion als Massnahme gegen den Lehrpersonenmangel versteht, bezeichnet Vogt als wenig attraktiv. Einerseits stört die Zürcherin, dass sie nur auf ein Jahr befristet ist. Und andererseits bedeute die Massnahme einen Mehraufwand für das ausgebildete Lehrpersonal. Dieses müsste nämlich die Defizite der ungenügend Ausgebildeten ausgleichen.

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen fehlen

Doch nicht nur bei der Suche nach Kindergartenlehrpersonen harzt es. Auch beim Personal für die integrative Förderung – ein Angebot, das vor allem Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten zugutekommt – fehle es an allen Ecken und Enden. Dazu Vogt: «Man findet einfach keine Leute. Ich weiss von etlichen Stellen, die unbesetzt sind, obwohl die Klassen eigentlich ein Anrecht darauf hätten.»

Wie bei den Kindergartenlehrpersonen habe man bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Anforderungen heruntergeschraubt. Inzwischen nehme man auch Personen mit einem Sozialpädagogik-Studium. Die Lehrerin warnt:

«Sollten wir in nächster Zeit niemand passenden finden, müssen wir das nächste Schuljahr leider ohne integrative Förderung starten.»

Die Folgen wären laut Vogt «ein erheblicher Qualitätsverlust und Mehraufwand».

Für Vogt bräuchte es bessere Arbeitsbedingungen, angefangen bei einer Lohnerhöhung für alle Kindergartenlehrpersonen. Denn diese verdienten im Schnitt noch immer 1000 Franken weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Unterstufe. Und weil es mit dem neu geschaffenen PH-Studiengang KUst (Kinder- und Unterstufe) für alle Studienabgänger möglich ist, auf beiden Stufen zu arbeiten, entschieden sie sich diese wegen dieser Lohndifferenz eher für die Unterstufe.

«Bildungsdirektion hat den Lehrpersonenmangel verschlafen»

Christian Hugi vom Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) bestätigt den Eindruck, den Vogts Äusserungen hinterlassen.

«Der Mangel über alle Stufen ist so schlimm wie noch nie»,

sagt er. Insgesamt seien rund 250 Stellen mehr ausgeschrieben als zur gleichen Zeit im Vorjahr, «was sehr dramatisch ist». In der Stellenbörse des Volksschulamts sind derzeit rund 600 Stellen von Kindergarten- bis Sekundarstufe ausgeschrieben, der Bereich Heilpädagogik und Schulleitung miteingeschlossen.

Christian Hugi, Präsident Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband. zvg / Roger Wehrli

Am gravierendsten sei die Situation auf Kindergartenstufe, sagt Hugi. Bei manchen Kindergärten sei noch unklar, wie der Betrieb nach den Sommerferien weitergeführt werden könne. Nach Ansicht Hugis wird es unmöglich sein, auf das neue Schuljahr hin auf allen Stufen alle Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen. Gleichzeitig könne sich keine Schulgemeinde offene Stellen erlauben, fügt er an.

Von der Massnahme des Kantons, ungenügend ausgebildete Personen als Lehrkräfte anzustellen, hält Hugi allerdings nichts. Vielmehr sei sie nur kurzfristig gedacht und Ausdruck einer gewissen Verzweiflung: «Die Bildungsdirektion hat den Lehrpersonenmangel verschlafen und die letzten 10 bis 15 Jahre Symptombekämpfung betrieben. Die hauptsächlichen Probleme hat sie weder antizipiert noch ist sie diese angegangen.»

Mehr Zeit für Unterricht gefordert

Um den Lehrpersonenmangel langfristig in den Griff zu bekommen, ist es laut Hugi zentral, etwas an der hohen Belastung der Lehrerinnen und Lehrer zu ändern. Er sagt:

«Sie leisten im Schnitt acht Wochen unbezahlte Überzeit. Mindestens ein Viertel davon fährt mit den Pensen zurück zum Schutz vor einem Burn-out.»

Hugi fordert deshalb, dass den Lehrpersonen mehr Zeit für die Unterrichtstätigkeit zur Verfügung gestellt und so die Belastung reduziert und Überzeit vermieden wird. «Dann würden viele Lehrpersonen auch wieder höhere Pensen übernehmen können.»

Mit dieser Forderung wandte sich der ZVL vor zwei Wochen in einem offenen Brief an die Kantonsrätliche Kommission für Bildung und Kultur. Darin fordert er die Kantonsratsmitglieder auf, «sich zugunsten der langfristigen Qualität der Zürcher Volksschule aktiv einzuschalten». Weil die Bildungsdirektion in dieser Angelegenheit nichts mache, sei nun das Parlament gefordert, so die Kernaussage.

Die Bildungsdirektion informiert am Donnerstag

Die «Limmattaler Zeitung» hätte gerne auch die Bildungsdirektion zur Kritik zu Wort kommen lassen. Sie war für eine Stellungnahme am Mittwoch nicht verfügbar. Man wolle im Verlaufe des Donnerstags in einer Medienmitteilung zum Thema informieren, sagte eine Sprecherin.

