Kanton Zürich Rund 240 Personen liessen 2022 ihren Geschlechtseintrag ändern – der grosse Andrang scheint vorbei Seit Anfang 2022 ist es in der Schweiz relativ unbürokratisch möglich, auf dem Zivilstandsamt seinen Geschlechtseintrag zu ändern. Davon haben im Kanton Zürich die meisten im letzten Januar Gebrauch gemacht. Sven Hoti 08.02.2023

Welches Geschlecht im Pass stehen soll, lässt sich seit Januar 2022 wesentlich einfacher bestimmen. Bild: Christian Beutler/Keystone

15 Minuten und 75 Franken reichen, um sein Geschlecht und dazu seinen Vornamen im Personenstandsregister abändern zu lassen. Das vereinfachte Verfahren, das seit Anfang 2022 schweizweit gilt, hat für Betroffene viele Hürden abgebaut. Bis vor kurzem war für sie eine Beglaubigung eines Gerichts nötig, ehe ihr geändertes Geschlecht offiziell anerkannt wurde. Nun müssen Erwachsene ihren Entschluss nur noch bei einem Zivilstandsamt mit einer Unterschrift bestätigen. Erklären muss sich niemand mehr.

Im ersten Jahr haben im Kanton Zürich insgesamt 238 Personen eine sogenannte Geschlechtserklärung auf einem der 24 Zivilstandsämter im Kanton Zürich abgegeben. Das zeigen Zahlen, die das Gemeindeamt auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» zusammengetragen hat. Am meisten Änderungen gab es demgemäss im Januar 2022 mit 84. Seither sind die Zahlen stark zurückgegangen und haben im Dezember mit 5 ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht.

Mit 101 Geschlechtsänderungen hat das Zivilstandsamt der Stadt Zürich am meisten Fälle bearbeitet, gefolgt von den Zivilstandsämtern Winterthur mit 28 sowie Kloten und Uster mit jeweils 10. Das Zivilstandsamt Dietikon, das für den Bezirk Dietikon und die Gemeinde Bergdietikon zuständig ist, zählte im Jahr 2022 insgesamt 7 solche Erklärungen. Jedes Zivilstandsamt im Kanton Zürich hat mindestens eine Geschlechtserklärung bearbeitet.

Dass die Zahl der Geschlechtserklärungen so stark abnahm, überrascht Roland Peterhans nicht. Der Experte des Zivilstandsamtes der Stadt Zürich hatte diesen Rückgang bereits vor einem Jahr gegenüber der «Limmattaler Zeitung» vorhergesagt. Er erklärt: «Viele Betroffene warteten schon lange auf diese Möglichkeit und haben sie im Januar sofort ergriffen.»

Trotz des rapiden Rückgangs im letzten Jahr kann das vereinfachte Prozedere beim Zivilstandsamt dennoch als Erfolg gewertet werden. Zählte der Kanton Zürich von 2019 bis 2021 im Schnitt nämlich noch rund 40 amtliche Geschlechtsänderungen pro Jahr – oder im Schnitt drei pro Monat –, waren es in der zweiten Hälfte 2022 immerhin noch gut 15 pro Monat. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

«Schöne und bereichernde Erlebnisse»

Laut Peterhans haben etwa gleich viele ihr Geschlecht von männlich zu weiblich gewechselt wie umgekehrt. Beim Alter hingegen tut sich ein weiter Graben auf: Die jüngste Person war 12-, die älteste 75-jährig. Dies habe ihn überrascht, gesteht der Zivilstandsbeamte. Bei den Jungen unter 16 Jahren müssen die Eltern den Segen für die Änderung geben. Peterhans betont: «Es war bisher immer deutlich, wie fest die Eltern hinter dem Wunsch ihrer Kinder stehen. Auch für sie war es der richtige Weg.»

Roland Peterhans, Experte des Zivilstandsamts der Stadt Zürich. Bild: zvg/Oliver Rüesch

Der Experte hat im Januar 2022 die meisten Fälle noch selber bearbeitet. Danach hat auch der Rest des Teams ausgeholfen. Seine Erfahrungen beschreibt er als durchgehend positiv. Die Menschen würden das Zivilstandsamt teilweise zwar etwas nervös betreten, jedoch alle wieder glücklich verlassen. «Nach der Unterschrift spürt man richtiggehend, wie den Menschen ein Stein vom Herzen fällt.»

Die Leute kämen teilweise mit Freunden und Verwandten vorbei, nach dem Abschluss gebe es manchmal Umarmungen. «Für mich sind es sehr schöne und bereichernde Erlebnisse.»

Eine Person machte einen Rückzieher

Von Missbrauch – etwa, um dem Militärdienst zu entgehen – hat Peterhans bis jetzt nichts mitbekommen. «Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man eigens dafür diesen bürokratischen Aufwand auf sich nimmt.» Einzig in einem Fall sei er sich nicht sicher gewesen, ob die Person von diesem Schritt wirklich überzeugt war. Er habe sie darauf angesprochen, worauf diese sich nochmals Bedenkzeit genommen habe. Sie sei bis heute nicht wieder zurückgekehrt.

Die über 80 Fälle, die das Zivilstandsamt alleine im Januar bearbeitet hat, machen zwar rund 80 Prozent der Fälle im ganzen Jahr 2022 aus. «Am Gesamtvolumen gemessen sind aber auch diese ein sehr kleiner Teil von unserer Arbeit», erklärt Peterhans. So hat das Zivilstandsamt der Stadt Zürich mit jährlich etwa 2500 Trauungen, 7000 Geburten und 4500 Todesfällen zu tun, für die es die Dokumente ausstellen muss.

Das Zivilstandsamt im Zürcher Stadthaus hat mit Abstand am meisten Geschlechtsänderungen bearbeitet. Stefan Kaiser

Das vereinfachte Verfahren bei den Geschlechtseinträgen kommt vor allem den Menschen zu Gute, deren Geschlechtsidentität vom bei der Geburt bestimmten Geschlecht abweicht (Transidentität) und solchen, deren Geschlecht bei der Geburt nicht eindeutig bestimmt werden konnte (Intersexuelle). Noch bis 2022 musste jeweils ein Gericht den Wechsel beglaubigen, was nach Ansicht des Nationalrats eine zu hohe Hürde darstellte. Deshalb hatte er Ende 2020 eine Änderung des Zivilgesetzbuches verabschiedet, die der Bundesrat per Anfang 2022 in Kraft setzte.

Die Änderung des Geschlechtseintrages hat keine Auswirkungen auf bestehende familienrechtliche Beziehungen; eine Mutter bleibt also die Mutter, unabhängig von ihrem amtlichen Geschlecht. Dasselbe gilt für die Beziehung Ehemann und Ehefrau. Bis dato sind nur Wechsel zwischen den Geschlechtern männlich und weiblich möglich, ein drittes Geschlecht für sogenannte non-binäre Menschen gibt es in der Schweiz nicht.

