Kanton Zürich Regierungsrat sagt Nein zur Uferinitiative Der Regierungsrat hält die heutigen Regelungen zu See- und Flussuferwegen für ausreichend. Er ist deshalb gegen die Uferinitiative. Auch die von einer anderen Volksinitiative geforderte befristete Steuererhöhung zur Finanzierung der Corona-Hilfen hält er für unnötig. 14.07.2022, 12.00 Uhr

Der Regierungsrat hält die von der SP, Grünen, EVP und GLP geforderten Regelungen zu Zürcher Uferwegen für unnötig, da die heutigen bereits ausreichend seien. Symbolbild: Florian Niedermann

Der Regierungsrat lehnt die Volksinitiative «Für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung» ab, wie er am Donnerstag mitteilte. Diese Initiative von SP, Grünen, EVP und GLP fordert vom Kanton, dass er dafür sorgt, dass See- und Flussufer freigehalten und der öffentliche Zugang erleichtert wird. Uferwege sollen gemäss Initiative dabei möglichst nahe am Ufer geführt werden.