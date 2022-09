Kanton Zürich: Regierungsrat rechnet 2023 mit «roter Null»

Schlieren Bligg, ein Riesenrad und spezielle Fest-Socken – am Schlierefäscht 2023 wird mächtig was los sein

Bis am Donnerstagabend waren nur ganz wenige Leute eingeweiht. Dann präsentierte das OK des Schlierefäscht 2023 das Bühnenprogramm. Neben Bligg werden auch weitere bekannte Schweizer Künstler auftreten. Und auf der Pischte 52 wird es 34 Meter in die Höhe gehen.