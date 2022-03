Zürcher Kindergarten-Lehrpersonen sollen mehr Lohn bekommen

Kanton Zürich Kindergarten-Lehrpersonen sollen mehr Lohn bekommen: «Das Führen einer Kindergarten-Klasse ist eine Vollzeitaufgabe» Bildungsdirektorin Silvia Steiner legt ein Reformpaket für den Kindergarten vor. Es stösst bei Parteien und Verbänden auf Anklang und Kritik. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arbeit im Kindergarten ist anspruchsvoll und soll künftig besser entlöhnt werden. Sandra Ardizzone

Seit Jahren kämpfen Zürcher Kindergarten-Lehrpersonen um Gleichberechtigung mit anderen Lehrpersonen punkto Lohn. Der Streit ging schon bis vor Bundesgericht, führte allerdings bisher nur zu Teilerfolgen für das Kindergarten-Lehrpersonal. Nun hat Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Die Mitte) ein Reformpaket erarbeitet, das der Forderung nach Gleichstellung weiter entgegenkommt.

Es sieht so aus: Mit dem bereits eingeführten Studiengang Kindergarten und Unterstufe machen Kindergarten- und Primarschullehrpersonen die gleiche Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule. Der separate Lehrgang nur für den Kindergarten soll künftig wegfallen, da er ohnehin nicht mehr schweizweit anerkannt ist. Dafür würde das Kindergarten-Lehrpersonal künftig eine Lohnstufe höher eingeteilt und damit wie Primarlehrerinnen und -lehrer die Lohnstufe 19 erreichen.

Jährlich 16,2 Millionen Franken Mehrkosten

In Franken heisst das: Der Jahreslohn beim Berufseinstieg nach der Ausbildung steigt bei den Kindergarten-Lehrpersonen für ein 100-Prozent-Pensum von 87'000 auf 92'000 Franken an. Und im Laufe ihres Berufslebens können sie künftig auf bis zu 150'000 Franken Jahreslohn kommen – 10'000 Franken mehr als bisher.

Insgesamt rechnet Steiner mit jährlichen Zusatzkosten von 16,2 Millionen Franken, wovon die Gemeinden 80 Prozent und der Kanton 20 Prozent trügen.

Kantonsweit rund 2700 Kindergarten-Lehrpersonen betroffen

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) Valentin Hehli

Die höhere Einstufung soll für alle Kindergarten-Lehrpersonen gelten, sagte Steiner vor den Medien. Also auch für jene, die noch die alte Kindergarten-Ausbildung gemacht haben. Betroffen wären somit kantonsweit rund 2700 Kindergarten-Lehrpersonen.

Doch auch die Kinder würden von der Neuerung profitieren, betonte Volksschulamtschefin Myriam Ziegler. Denn: Lehrpersonen, die sowohl für den Kindergarten- wie auch für den Primarschulunterricht ausgebildet seien, könnten die Kinder besser durch die ersten Volksschuljahre begleiten.

Über das Reformpaket muss nun noch der Kantonsrat entscheiden. Steiner geht davon aus, dass es per 1. Januar 2023 in Kraft treten könnte.

100-Prozent-Pensen sind möglich

Ein Streitpunkt bleibt jedoch: Wer eine Kindergartenklasse voll unterrichtet, dessen Arbeitspensum gilt auch künftig nur als 90 Prozent-Pensum. Dies sei so, weil Kindergarten-Lehrpersonen nicht an gleich vielen Nachmittagen unterrichten wie Primarschul-Lehrpersonen, erklärte Ziegler.

Allerdings sei es mit der neuen Ausbildung, die auch Primarschul-Lehrkompetenzen umfasst, leichter, durch Übernahme zusätzlicher Aufgaben in der Schulgemeinde auf ein 100-Prozent-Pensum zu kommen. Besonders, wenn eine Lehrperson beispielsweise auch für ergänzende Fächer wie Deutsch als Zweitsprache einsetzbar sei.

Wichtige Wertschätzung für alle

Ursina Zindel, Co-Präsidentin des Verbands Kindergarten Zürich Zvg

Ursina Zindel, Co-Präsidentin des Verbands Kindergarten Zürich (VKZ), sagte auf Anfrage, sie sei insgesamt sehr erfreut über die geplanten Neuerungen. Positiv sei insbesondere, dass alle Kindergarten-Lehrpersonen von der höheren Lohnklassen-Einstufung profitieren sollen. Dies sei eine wichtige Wertschätzung für alle altrechtlich ausgebildeten Lehrpersonen, die das System schon lange stützten.

Dass Kindergarten-Lehrpersonen, die eine Klasse führen, weiterhin nur ein 90-Prozent-Arbeitspensum angerechnet bekommen, stösst hingegen auf Kritik:

«Das Führen einer Kindergarten-Klasse ist eine Vollzeitaufgabe und muss entsprechend entschädigt werden»,

sagt Zindel. «Für zusätzliche Aufgaben fehlt die Kapazität.» Der VKZ werde sich mit dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) bei der anstehenden Evaluation des Berufsauftrags für diesen Punkt einsetzen.

Zindel weist darauf hin, dass der Lehrpersonenmangel in den Kindergärten weiterhin gross sei. Etliche Stellen seien daher nicht mit adäquat ausgebildeten Personen besetzt. Es brauche weitere Massnahmen, um die schwierige Situation auf der Kindergartenstufe zu beheben und die Schulqualität nicht zu gefährden. Vor allem sei mehr personelle Unterstützung in den Klassen nötig. Als erster Schritt seien die Vorschläge der Regierung aber zu begrüssen, halten VKZ und ZLV in einer gemeinsamen Medienmitteilung fest.

SP fordert mehr integrative Förderung im Kindergarten

Auch die SP, die Grünen, die EVP und die Gewerkschaft VPOD sprechen sich in Medienmitteilungen für Steiners Reformpaket aus. Vor allem begrüssten sie, dass Steiner nach Kritik in der Vernehmlassung nun alle Kindergarten-Lehrpersonen lohnmässig höher einstufen will. SP und EVP bekräftigten aber die bereits vom Kantonsrat erhobene Forderung, das Führen einer Kindergartenklasse als 100-Prozent-Job anzuerkennen.

Darüber hinaus fordert die SP für den Kindergarten gleich viel integrative Förderung wie es sie in den ersten beiden Primarschuljahren gebe, nämlich 0,5 Lektionen pro 100 Kinder. Dies sei nötig, weil die Kindergarten-Kinder sehr unterschiedlich in ihrer Entwicklung seien.

SVP: Missachtung des Volkswillens

Die SVP lehnt Steiners Vorschläge ab, insbesondere die Abschaffung des separaten Studiengangs für Kindergarten-Lehrpersonen. Damit missachte die Bildungsdirektion den Volkswillen; schliesslich habe das Zürcher Stimmvolk im Jahr 2012 die Fusion von Kindergarten und den ersten Primarschuljahren zur Grundstufe abgelehnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen