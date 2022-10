Kanton Zürich «Keine seriöse Art zu arbeiten»: Ehemaliger Kantonsrat will mit Privaten Kantonsapotheke kaufen – nun wird Kritik laut an seinem Vorgehen Das Konsortium KAZ kritisiert den Kantonsrat für seinen Plan zum Verkauf der Kantonsapotheke und bietet stattdessen sich als Käufer an. Pikant: Mitglied und alt Kantonsrat Lorenz Schmid war an den Diskussionen zur aktuellen Vorlage beteiligt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

«Erst durch die Veröffentlichung des Gesetzes im Juli konnte sich ein Konsortium bilden», verteidigt sich alt Kantonsrat und Apotheker Lorenz Schmid. Archivbild: Chris Iseli

Das Unterfangen ist ambitioniert: Quasi in letzter Sekunde möchte ein Konsortium aus Privaten und Pharmaziefirmen den Kantonsrat davon überzeugen, ihm eine Offerte für die Kantonsapotheke (KAZ) in Schlieren zu machen. Der Kantonsrat hatte bereits Anfang vergangener Woche darüber diskutiert; der geplante Verkauf der KAZ an das Unispital (USZ) fand breite Unterstützung. Voraussichtlich Ende Oktober steht die zweite Lesung an und damit das grosse Finale.

Dass die Gruppe den Kantonsrat noch umstimmen kann, ist eher unwahrscheinlich. Die Mehrheit der Fraktionen wird am Verkauf an das USZ festhalten, wie eine Umfrage der «Limmattaler Zeitung» ergeben hatte. Zu überhastet sei der Vorschlag gekommen, zu unsicher sei er, hiess es von Seiten mehrerer Parteien. Einzig die GLP und die FDP zeigten sich offen für die private Kaufofferte.

Kritik erntet bei der ganzen Sache insbesondere der ehemalige Mitte-Kantonsrat Lorenz Schmid. Er ist Mitglied im Konsortium KAZ, wie sich die private Gruppe rund um den Alternativvorschlag nennt. Der Meilemer Apotheker ist im April dieses Jahres nach 16-jähriger Amtszeit aus dem Kantonsrat ausgetreten. Er war Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, also just der Kommission, welche an der jetzt vorliegenden Lösung des Kantonsrats mitgearbeitet hatte.

Wenig überraschend legen ihm gewisse Parteivertreterinnen und -vertreter ebendiese Vorgeschichte zur Last.

«Er hätte in den Ausstand treten müssen»

Als «ziemlich unverfroren» bezeichnet Grünen-Kantonsrätin und Gesundheitspolitikerin Jeannette Büsser das Vorgehen des alt Mitte-Kantonsrats. Schmid sei von Anfang an mit dabei gewesen bei der Ausarbeitung der aktuellen Lösung. Er hätte somit über vier Jahre Zeit gehabt, einen alternativen Vorschlag miteinzubringen:

«Es ist fast schon unanständig, jetzt kurz vor der zweiten Lesung damit zu kommen.»

Auch bei seiner Partei, der Mitte, kommt Schmids Vorgehen nicht gut an. Das Ganze sei eine «komische Geschichte», sagt Mitte-Fraktionspräsidentin Yvonne Bürgin. Sie wirft ihrem Parteikollegen eine gewisse Befangenheit vor: «Schmid hat das Geschäft lange mitgeprägt. Angesichts der Offerte muss man im Nachhinein vielleicht sagen, er hätte in den Ausstand treten müssen.»

Mitte-Kantonsrätin Yvonne Bürgin. Severin Bigler

«Hätte ihm vor vier Jahren in den Sinn kommen sollen»

Die SP stimmt in den Kanon mit ein. «Als ehemaliger Kantonsrat weiss Schmid, wie der politische Prozess läuft. Ich bin erstaunt, kommt er nun zwischen der ersten und zweiten Lesung mit diesem Vorschlag», sagt SP-Gesundheitspolitiker Andreas Daurù. Das sei «keine seriöse Art zu arbeiten».

SP-Kantonsrat Andreas Daurù. zvg

Es habe einen «fahlen Beigeschmack», wenn ein Politiker aus dem Kantonsrat austrete und anschliessend mit Insiderinformationen im Gepäck einen neuen Vorschlag lanciere, sagt Daurù weiter. «Das hätte ihm vor vier Jahren in den Sinn kommen sollen», sagt FDP-Fraktionspräsidentin Beatrix Frey.

Auch die EVP wurde von der kurzfristigen Kaufofferte überrascht, wie Fraktionspräsident Markus Schaaf sagt. «Wieso ist der Vorschlag nicht früher gekommen?» Schmid sei bei der Vorberatung zum Gesetzestext noch dabei gewesen, ohne einen entsprechenden Vorschlag einzubringen. «Weder bei ihm noch bei seinem Nachfolger war der Kauf durch Private je ein Thema gewesen.»

Schmid: Interesse erst durch Änderungen am Gesetzestext entstanden

Lorenz Schmid, der auch Präsident des kantonalen Apothekerverbandes ist, wehrt sich entschieden gegen die Vorwürfe. Das Interesse des Konsortiums sei erst nach der Publikation des Gesetzestexts durch die vorberatende Kommission entstanden, sagt er. Die Kommission habe die Kernaufgaben der Kantonsapotheke klar erweitert, sodass sie den Privatmarkt konkurrenzieren werde.

«Erst durch die Veröffentlichung des Gesetzes im Juli konnte sich ein Konsortium bilden.»

Innerhalb von zwei Monaten eine Vision zu kreieren, sei eine «hervorragende Leistung» gewesen, sagt Schmid an die Adresse des Konsortiumsgründers, alt FDP-Kantonsrat und Ex-ZKB-Bankrat Rolf Walther.

Davon abgesehen hätten die Details der Gesetzesvorlage bis Anfang Juli dem Amtsgeheimnis unterstanden, erklärt Schmid und fragt rhetorisch: «Erwartet der Kantonsrat denn, dass ich mit einem nicht publizierten Vorschlag aus der Kommission an die Öffentlichkeit trete?»

