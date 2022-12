Lohnerhöhung für Kantonsangestellte soll halbiert werden

Finanzkommission will Lohnerhöhung für Kantonsangestellte halbieren

Die Finanzkommission (Fiko) des Zürcher Kantonsrats will im Budget 2023 den Rotstift bei der Lohnerhöhung für die Kantonsangestellten ansetzen: Statt um 4,3 Prozent soll die Lohnsumme nur um 2,2 Prozent steigen. Zudem will die Fiko dem Regierungsrat einen pauschalen Sparauftrag in der Höhe von 236,7 Millionen Franken geben.