Kanton Zürich Ehemaliges Arbeitslager in Bonstetten: «Könnten Sie mit Lust und Freude arbeiten, wenn man Ihre Kinder verschleppt hätte?» In Bonstetten wurde von 1943 bis 1945 ein Arbeitslager für Flüchtlinge betrieben. Diesem «fast vergessenen Stück Geschichte» widmen Christine und Rolf Werner ein lesenswertes Buch, das die Gemeinde Bonstetten herausgegeben hat. Bernhard Schneider 09.08.2021, 05.00 Uhr

Christine und Rolf Werner mit ihrem neuen Buch. Zvg / Affolter Anzeiger

Alle Kriege und Gewaltausbrüche hätten eine Folge gemeinsam: «Nicht enden wollende Ströme von Flüchtlingen machen sich auf den Weg. Menschen suchen Schutz und Rettung vor Tod, Hunger, Verfolgung und Krankheiten», schreibt Gemeindepräsident Erwin Leuenberger im Vorwort zum Buch von Rolf und Christine Werner. Rolf Werner recherchierte, seine Frau goss die Resultate in einen gut leserlichen Text.

Eine historische Einordnung

Im ersten Kapitel werden die Flüchtlingsströme ab Hitlers Machtergreifung 1933 skizziert. Auf diese Einordnung in den europäischen Rahmen folgt die Auseinandersetzung mit der damaligen Überfremdungsangst in der Schweiz. Bereits vor Ausbruch des Kriegs, im Jahr 1938, verbot der Bundesrat den Grenzübertritt für Juden, die vor der nationalsozialistischen Verfolgung flüchteten.

Ein Grenzschutzoffizier bat daraufhin den Churer Bischof, sich für die Flüchtlinge einzusetzen:

«Wem sollen die Grenzwachtsoldaten mehr gehorchen, dem göttlichen Gebot der Nächstenliebe oder dem Befehl des Staates, der sie zu dieser unmenschlichen Arbeit zwingt?»

Trotz der offiziellen Grenzschliessung blieben die Schweizer Grenzen «noch recht lange relativ durchlässig». Nicht nur Juden versuchten, in die Schweiz zu fliehen. Auch Soldaten, namentlich Polen und Franzosen, suchten hier Schutz. Sie wurden in straff geführten Lagern interniert.

Eines dieser Lager befand sich in Hedingen, wo die Internierten unter anderem das Tosbecken am Hofibach bauten. Zwei Gedenksteine mit französischer und polnischer Inschrift und eine Informationstafel erinnern daran.

Die öffentliche Meinung war dabei keineswegs geschlossen: «Die Schweiz erlebte eine wahre Zerreissprobe zwischen den unverhohlenen Drohungen der Nazis und den teils weit divergierenden Stimmungslagen in der eigenen Bevölkerung, welche von Fremdenangst und Antisemitismus bis zu überwältigendem Mitgefühl und Hilfsbereitschaft reichten.»

Einschneidende Regelungen für die Flüchtlinge

Hatten die Flüchtlingsfamilien in den Auffanglagern anfangs noch zusammengelebt, wurden sie bei der Versetzung in Arbeitslager getrennt. Immerhin konnten sie auf schriftlichem Weg oder durch Besuche miteinander in Kontakt bleiben. Besonders einschneidend war die Regelung, dass Kinder ab sechs Jahren von den Müttern getrennt und Pflegefamilien oder Kinderheimen zugewiesen wurden.

Auch ohne Computer und Internet wurden die Flüchtlinge fast lückenlos überwacht: «Jede Anordnung wurde in x-fachen Kopien zur Kenntnisnahme an diverse Amtsstellen weitergeleitet. Für jedes Treffen mit andernorts internierten Angehörigen, für Kursbesuche oder Ähnliches musste um eine Bewilligung nachgesucht werden, mit der dann genau das Gleiche geschah.»

Diese «unglaublichen Aktenberge» sollten sich heute eigentlich im Bundesarchiv befinden, was aber nur zum Teil zutrifft. Vieles, was nicht vorgängig schon vernichtet wurde oder verloren ging, «fiel 1986 einer Vernichtungsaktion zum Opfer». Rolf Werner hat in Archiven und in persönlichen Gesprächen eine Vielzahl an Quellen aufgespürt, was angesichts der weitgehenden Vernichtung der Akten des Flüchtlingslagers Bonstetten einen enormen Aufwand bedeutete, der sich aber, wie sich bei der Lektüre des Buches feststellen lässt, gelohnt hat.

«Vorschläge einzelner Theoretiker»

1942 forderte das Kreisforstamt Zürich die Holzkorporation Bonstetten auf, so rasch als möglich Wald zu roden, um Ackerland für die Anbauschlacht zu gewinnen. Die Bonstetter dagegen hielten es für sinnvoller, brachliegendes Streuland zu entsumpfen. Ihr entsprechendes Gesuch wurde abgelehnt, worauf sie dem Kreisforstamt schrieben: «Es ist wirklich bedauerlich, dass man in höhern Kreisen vielmals die gerechten und wohl überlegten, vom praktischen Standpunkt erwachsenen Meinungen der Landbevölkerung einfach beiseiteschiebt und sich dafür an die Vorschläge einzelner Theoretiker klammert.»

Der Wald für die Rodungen werde zwar gehorsam zur Verfügung gestellt, aber die Arbeitskräfte für deren Umsetzung fehlten, da die meisten arbeitsfähigen Männer Aktivdienst leisteten. Zwar wurden auch die Einwendungen Privater gegen die Rodungen abgewiesen, doch entschied die Zentralleitung der Arbeitslager, dass «diese Arbeiten nun von Emigranten ausgeführt würden, die in einem zu erstellenden Arbeitslager untergebracht werden sollten.»

Die Flüchtlinge von ihren Sorgen ablenken

Da kein Bonstetter Grundbesitzer willens war, die erforderlichen 30 Aren Land für das Lager abzutreten, sprangen die Zürcher Ziegeleien in die Bresche und stellten ein Grundstück direkt an der Gemeindegrenze zu Wettswil zur Verfügung. Dieses wurde als geeignet betrachtet, da es abseits lag, so dass «der Kontakt mit den Einheimischen auf ein Minimum beschränkt blieb». Konflikte entstanden, weil sich die einheimischen Bauern über die «Unlust» der Flüchtlinge zu arbeiten beschwerten. Der Lagerleiter antwortete, Zweck der Arbeit sei, den Flüchtlingen einen geordneten Tagesablauf zu bieten und sie von ihren Sorgen abzulenken.

Viele stammten aus kaufmännischen oder akademischen Berufen und hätten noch nie mit Pickel und Schaufel gearbeitet. Er fügte bei: «Könnten Sie mit Freude und Lust arbeiten, wenn man Ihnen Ihre Gattin deportiert, die Kinder verschleppt und ihre Liebsten gemordet und verscharrt hätte?» Die mangelnde Qualifikation der meisten Arbeiter für Waldarbeiten führte denn auch zu zahlreichen Unfällen. Abschluss und Höhepunkt des Buchs ist die packende Darstellung der Flucht der Familie des heute 97-jährigen, international anerkannten Kunstpädagogen Arno Stern, der zwei Jahre im Arbeitslager in Bonstetten verbrachte. Es folgt ein umfangreicher Anhang mit Originaldokumenten, die auf diese Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.