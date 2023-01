Kanton Zürich «Die Evolution kann nicht mithalten»: Wie sich der Klimawandel auf die Vögel auswirkt Die Winter sind zu warm, die Sommer zu heiss und trocken. Massnahmen wie die Limmat-Revitalisierung bei Schlieren, Unterengstringen und Oberengstringen können den Tieren helfen, sagt ein Experte. Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurzstreckenzieher wie der Star richten sich bei ihren Wanderungen eher auf die äusseren Umwelteinflüsse als ihre Genetik. Boris Roessler / DPA / keystone

Es ist noch nicht lange her, da war von Winter nicht viel zu spüren. Noch im Dezember kletterte das Thermometer mancherorts auf 15 Grad und höher. Richtig winterlich wurde es im Kanton Zürich seither zwar nicht, aber auf jeden Fall kälter. Manche Vögel wie etwa die Singdrossel hatten wegen der warmen Temperaturen auf ihre alljährliche Wanderung in den Süden verzichtet. Was bedeutet der Temperatursturz nun für diese Arten?

Die Frage geht an den Biologen und Mediensprecher bei der Vogelwarte Sempach, Livio Rey. Er sagt: «Vögel, die den Winter in der Schweiz verbringen, müssen mit den wechselnden Bedingungen umgehen können.» Temperaturunterschiede, wie es sie nicht nur diesen Winter gibt, würden für die Vogelpopulationen also grundsätzlich keine Gefahr darstellen. Vögel müssten immer wieder Entscheidungen treffen aufgrund von Informationen aus der Natur. Natürlich gebe es einzelne Tiere, die dann keine Nahrung mehr fänden. Das sei aber nur natürlich.

Die Gene bestimmen den Zeitpunkt

Rey unterscheidet einerseits zwischen den Vögeln, die in der Schweiz bleiben oder nur kurze Strecken in Europa zurücklegen, und andererseits Vögeln, die bis in die Tropen fliegen im Winter. Letztere seien bereits im August und September abgeflogen. Bei diesen Arten bestimmten die Gene, wann es Zeit ist, in den Süden aufzubrechen. «Sie achten kaum auf die Umwelt.» Die Kurzstreckenzieher wiederum richteten sich mehr nach den äusseren Umwelteinflüssen.

Was den Bestand der Vogelarten angeht, hätten vor allem diejenigen Probleme, die bis weit in den Süden fliegen, so Rey. Sie kämen vor allem im Kulturland vor und ernährten sich von Insekten. Durch den teilweise intensiven Landwirtschaftsbetrieb aber fänden die Vögel weniger geeignete Brutgebiete. Durch den Gebrauch von Düngemitteln und Pestiziden werde ausserdem das Nahrungsangebot an Insekten geschmälert.

Ein Schneesperling bringt Futter für den Nachwuchs. Heisse Sommer können dieser Vogelart die Futtersuche erschweren. Fritz Liechti

Ein weiterer Faktor ist der Klimawandel: Der Frühling fange hier immer früher an. Wenn die Zugvögel im Frühling zurückkehren, hätten sich die meisten Insektenlarven schon verpuppt und könnten nicht mehr den Jungen verfüttert werden. Dadurch seien die Jungen schlechter genährt. Zwar seien die Zugvögel durchaus dynamische Tiere, die sich anpassen könnten, sagt Rey. Allerdings nicht schnell genug: «Die Evolution kann mit den Veränderungen durch den Klimawandel nicht mithalten.»

Mehr Nahrung in heissen Sommern

Auch die heissen Sommer seien für die meisten Vogelarten grundsätzlich kein Problem, erklärt Rey weiter. Durch die Wärme seien die Insekten, die Hauptnahrungsquelle der meisten Jungvögel, aktiver. Das vereinfacht die Nahrungssuche.

Livio Rey, Mediensprecher bei der Vogelwarte Sempach. Burkhardt Marcel

Probleme gibt es aber vor allem für die an die Kälte angepassten Bergvögel wie etwa den Schneesperling. Diese Vogelart füttert ihre Jungen mit Insekten, die sie auf Flächen findet, wo der Schnee schmilzt. «Wenn es weniger Schnee gibt, der zudem früher und schneller schmilzt, finden sie nicht mehr genügend Nahrung», sagt Rey. Herausforderungen stellten sich aber auch für die Wasservögel, deren Feuchtgebiete aufgrund der Hitze immer mehr austrockneten.

«Die Schweiz ist kein Musterknabe»

Für Rey ist klar: Es braucht ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel. «Was den Naturschutz betrifft, ist die Schweiz kein Musterknabe.» Die Schweiz habe eine der längsten Roten Listen Europas, über ein Drittel der einheimischen Vögel sei gefährdet. Wichtig sei es, die Landwirtschaft zu extensivieren und Schutzgebiete für die Vögel einzurichten – sei es für die Brut oder als störungsarmes Quartier für den Winter.

Der Kanton Zürich hat in den letzten Jahren Massnahmen dazu ergriffen. Etwa mit der Umsetzung der Naturinitiative, die mehr finanzielle Mittel für den Naturschutz vorsieht. Aber auch Massnahmen wie die Revitalisierung der Limmat bei Schlieren, Unterengstringen und Oberengstringen. «Durch Flussbegradigungen sind Vogelbestände teilweise stark zurückgegangen», sagt Rey. Gebe man den Flüssen wieder mehr Platz, könnten auch wieder mehr Vögel brüten. Eine wichtige Rolle spielten intakte Auengebiete.

Der Eisvogel gehört zu den Arten, die gerne in Auengebieten brüten. Severin Bigler

Das sieht auch die Umweltorganisation Birdlife Schweiz so. Die Feuchtgebiete seien einst «Hotspots der Biodiversität» gewesen und hätten sich von Dietikon bis Zürich erstreckt, schreibt Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin, auf Anfrage. Davon übrig geblieben seien nur noch die Altläufe bei Dietikon, Geroldswil und Oetwil.

Diese «Auen von nationaler Bedeutung» seien auch heute noch ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel und ein Vernetzungsgebiet zu weiteren Feuchtgebieten. «Der Druck auf das Gebiet ist aber sehr gross, es grenzt unmittelbar ans Industriegebiet und auch der Erholungsdruck von frühmorgens bis spätabends ist hoch», schreibt Glauser.

Erst kürzlich hat der Kanton die revidierte Schutzverordnung für das besagte Gebiet im Dietiker Industriegebiet in Kraft gesetzt, doch sowohl die Wirtschaft als auch der Naturschutz verlangen Anpassungen. Auf jeden Fall wären weitere solche Gebiete an der Limmat wünschenswert, findet die Dietikerin Glauser.

Das Braunkehlchen ist ausgestorben

Was die Entwicklung der Vogelpopulation im Kanton Zürich angeht, so unterscheidet sich diese nicht gross von derjenigen der restlichen Schweiz. Grössere Rückgänge gab es gemäss Birdlife Schweiz bei den Vögeln, die im Agrarland und in Feuchtgebieten leben. Die insektenfressenden Vögel des Agrarlandes etwa hätten innert 30 Jahren um 60 Prozent abgenommen, die Feldlerche «vermutlich» etwa um 90 Prozent, das Braunkehlchen sei ganz ausgestorben. Gestiegen ist hingegen die Population der Waldvögel.

Christa Glauser, stellvertretende Geschäftsführerin von Birdlife Schweiz. Severin Bigler

Wie auch Livio Rey von der Vogelwarte Sempach sieht Birdlife Schweiz ein Problem bei der Agrarpolitik des Bundes, welche hauptsächlich die Intensivierung der Landwirtschaft fördere. Konkret fordert die Organisation eine Erhöhung von Förderbeiträgen an die Biodiversität und eine Steigerung der Qualität und Quantität von entsprechenden Ausgleichsflächen.

Positiver Einfluss auf die Gesundheit

Es gibt bereits kleine Erfolge in der Schweiz. So hat sich die Schweiz an der Biodiversitätskonferenz in Montreal dafür starkgemacht, bis zu 30 Prozent der Landesfläche für die Biodiversität unter Schutz zu stellen – die genaue Umsetzung auf nationaler Ebene ist noch offen. Gemäss einer Studie in der Fachzeitschrift «Ecological Economics» kann sich eine grosse Vogelvielfalt auch positiv auf die Gesundheit der Menschen auswirken.

«Wenn es den Vögeln gut geht, geht es grundsätzlich auch der Natur gut», betont Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Und mehr Natur tue wiederum den Menschen gut. «Es lohnt sich also, in den Natur- und Vogelschutz zu investieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen