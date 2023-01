Kanton Zürich «Das Klagen über hohe Mieten ist begründet»: Studie des Kantons legt erstmals Unterschiede offen Mieten von frei werdenden Wohnungen sind meist viel höher als solche in bestehenden Haushalten. Besonders frappante Unterschiede gibt es in der Stadt Zürich und am See. Sven Hoti 05.01.2023, 18.16 Uhr

Rund 270 Franken beträgt der Unterschied zwischen neuer und alter Miete im Schnitt. Archivbild: Severin Bigler

Wer in eine freie Wohnung zieht, der bezahlt meist mehr Miete als jemand, der schon länger in derselben Wohnung lebt. Dies kann daran liegen, dass die Wohnung nach dem Umzug renoviert oder die Miete an den ortsüblichen Zins angepasst wird. Wie frappant die Unterschiede teilweise sind, zeigt nun eine Auswertung des Statistischen Amtes des Kantons Zürich.

Demgemäss lag die durchschnittliche Miete bestehender Haushalte (Bestandsmiete) für eine Vierzimmerwohnung in den Jahren 2016 bis 2020 bei 1840 Franken. Das sind 270 Franken weniger als die durchschnittliche Miete nach dem Einzug neuer Haushalte (Einzugsmiete). Diese Unterschiede bestünden unabhängig von Wohnungsgrösse und Preisregion, schreibt die Justizdirektion in einer Mitteilung.

Die Unzufriedenheit mit dem Wohnungsmarkt im Kanton Zürich sei weit verbreitet, heisst es in der Studie. Besonders Wohnungssuchende in den Städten klagten über die hohen Mieten der freien Wohnungen. «Die vorliegende Auswertung zeigt deutlich, dass diese Klagen begründet sind», schreibt das Statistische Amt.

Kurze Wohndauer als Hauptgrund

Gemäss der Studie beeinflussten verschiedene Faktoren, wie gross diese Unterschiede letztlich sind. Etwa der Standort. So sei der Unterschied zwischen Einzugs- und Bestandsmiete in der Stadt Zürich am höchsten. Für eine Vierzimmerwohnung bezahlt man beim Einzug durchschnittlich 2440 Franken netto pro Monat. Bestehende Haushalte zahlen im Schnitt 2090 Franken, also 350 Franken weniger.

Im Bezirk Dietikon kostet eine Wohnung mit gleich vielen Räumen in den meisten Gemeinden durchschnittlich 1900 Franken netto pro Monat. Die Bestandsmiete beträgt im Schnitt 1690 Franken, ist also 210 Franken tiefer. Besonders klein sind die Unterschiede zwischen Bestands- und Einzugsmiete aber in den ländlichen nördlich und westlich gelegenen Regionen des Kantons. Die Einzugsmiete (1660 Franken) ist dort im Schnitt 90 Franken höher als die Bestandsmiete (1570 Franken).

Als wichtigen Grund für die Unterschiede zwischen Bestands- und Einzugsmiete erachtet das Statistische Amt die Wohndauer. Ausziehende Haushalte hätten in der Auswertung nur kurz in der Wohnung gelebt. Der Mietzins liege bei diesen Haushalten deshalb näher am aktuellen Marktniveau als bei solchen, die bereits seit Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben und noch den alten Mietzins zahlen.

Unterschiede bei gemeinnützigen Wohnungen kleiner

Unabhängig davon gibt es aber gemäss Studie auch Hinweise darauf, dass die Mieten nach einem Mieterwechsel erhöht werden. Besonders gross sei dieser Anstieg bei Wohnungen, die nach längerer Mietdauer frei werden. Gründe dazu könne die Auswertung aber keine liefern, heisst es in der Mitteilung. Denkbar wären etwa bauliche Anpassungen an den Wohnungen.

Gemäss Studie ein weiterer Faktor, der den Mietzins beeinflusst, ist die Art der Vermietung: So seien die Unterschiede zwischen Bestands- und Einzugsmiete bei gemeinnützig vermieteten Wohnungen kleiner als bei marktorientiert vermieteten Wohnungen oder gar inexistent. Ebenfalls Einfluss auf den Mietzins hat das Gebäudejahr. So seien zwischen 1945 und 1970 gebaute Wohnungen am günstigsten, neu gebaute hingegen am teuersten.