Kanton Zürich: Intensivpflegeplätze nicht wesentlich gesunken

Kanton Zürich Anzahl der Intensivpflegeplätze ist nicht wesentlich gesunken – doch Personal fehlt Die Zahl der zertifizierten Intensivpflegebetten in Zürcher Spitälern ist im Verlauf der Coronapandemie nicht wesentlich gesunken. Laut dem Regierungsrat wurde das Angebot 2020 sogar noch erhöht, im laufenden Jahr kam es indes zu einem leichten Rückgang. 02.12.2021, 15.23 Uhr

Die Kapazitäten im Kanton Zürich können aufgrund des Personalmangels nicht erhöht werden. (Symbolbild) Reto Martin

Per Ende Oktober wurden in den Spitälern im Kanton Zürich 178 zertifizierte Intensivpflegebetten betrieben, wie der Zürcher Regierungsrat in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf mehrere Anfragen zum Thema im Kantonsrat schrieb.