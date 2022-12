Justiz Beschwerde abgelehnt: Brian muss in Haft bleiben Das Zürcher Obergericht hat eine Beschwerde von Brian gegen die erneute Untersuchungshaft abgelehnt. Der 27-jährige Straftäter muss somit bis auf Weiteres im Gefängnis bleiben. Lothar Josef Lechner Bazzanella, ZüriToday 15.12.2022, 14.51 Uhr

Portraitzeichnung von Straftäter Brian (bekannnt als Carlos). Linda Graedel / Keystone

Die Beschwerde gegen die Untersuchungshaft, in der sich Brian seit dem 8. November befindet, wurde mit Beschluss vom 14. Dezember abgelehnt, wie das Obergericht des Kantons Zürich am Donnerstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft begründete den Antrag auf Untersuchungshaft anfangs November mit einem laufenden Strafverfahren. In diesem werden Brian verschiedene Delikte zur Last gelegt, die er im Gefängnis begangen haben soll. Der Entscheid des Obergerichts ist noch nicht rechtskräftig und kann an das Bundesgericht weitergezogen werden.