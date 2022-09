Jugendkriminalität Pornos, dunkle Deals, Ehrverletzungen: Wie Jugendliche online Täter werden – und was dagegen zu tun ist Jugendkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Medien hat in den letzten Jahren zugenommen. In Winterthur diskutierten Experten, was zu tun ist – seitens der Eltern, Schulen und Strafverfolgungsbehörden. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 14.09.2022, 16.57 Uhr

Lebenswelt Internet: Ständig online zu sein wirkt sich auch auf die Jugendkriminalität aus. Keystone

Täglich drei Stunden verbringen Jugendliche ab 12 Jahren durchschnittlich im Internet. Am Wochenende sind es fünf Stunden, wie eine aktuelle Studie besagt. Das wirkt sich auch auf die Jugendkriminalität aus, denn: «Jugendliche delinquieren hauptsächlich dort, wo sie sind: im Netz», sagte Barbara Altermatt, Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege (SVJ) am Mittwoch an der SVJ-Jahrestagung in Winterthur.

Entsprechend haben beispielsweise Strafverfahren, bei denen Jugendliche wegen Pornografie angezeigt wurden, mit der Verbreitung von Smartphones stark zugenommen. 2019 wurde bei solchen Delikten im Kanton Zürich ein Höchststand erreicht: 278 Jugendliche waren als Angezeigte betroffen. Seither ist die Zahl insgesamt wieder etwas zurückgegangen. Doch bei der Herstellung und Weiterverbreitung von pornografischem Material nahm sie zuletzt wieder zu. Und das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 14,5 Jahren, Tendenz sinkend.

Kollegen per Handy mobilisiert

Einen Höchststand erreichte im letzten Jahr die Zahl der Verfahren gegen Jugendliche wegen Ehrverletzung. Zwar fanden die meisten dieser Delikte offline statt, wie Marcel Riesen-Kupper, Leitender Oberjugendanwalt des Kantons Zürich, sagte. Doch auch bei Gewaltdelikten sei oft das Handy im Spiel gewesen. Denn viele Beteiligte seien bei Streitereien via Handy von Kollegen mobilisiert worden, sodass die Zahl der Beteiligten gegenüber früher emporgeschnellt ist.

Ein weiteres Feld der Jugendkriminalität, bei dem Smartphones respektive das Internet eine Rolle spielen, ist das Bestellen von Waren, darunter auch illegalen wie Waffen und Drogen, aber auch das Bestellen von Waren mit gefälschten Profilen für Leute, die diese gar nicht wollten.

Was die Strafverfolgungsbehörden tun

Für die Jugendstrafverfolgungsbehörden bedeuten solche Straftaten relativ neue Herausforderungen. Wobei das Hauptziel ist, dass die Jugendlichen künftig nicht mehr delinquieren, wie Altermatt betonte. Oft genüge es schon, wenn die Betroffenen mit ihren Eltern bei den Strafverfolgungsbehörden antraben müssen: «Mehr braucht es gerade bei kleineren Delikten in der Regel nicht», sagte Altermatt.

In schwereren Fällen müssen junge Straffällige auch eine Busse oder eine Arbeitsleistung erbringen, zum Beispiel im Spital Kartoffeln schälen, wie Riesen-Kupper ausführte. Eine weitere Massnahme der Jugendanwaltschaften sei es, die jungen Straftäter in Medienkurse etwa zum Umgang mit Social Media zu schicken. In ganz schweren Fällen ist ab 15 Jahren auch Freiheitsentzug möglich. Wobei nach Möglichkeit insbesondere bei Schutzmassnahmen jeweils das persönliche Umfeld eng einbezogen werde, um eine Besserung zu erzielen.

Soweit die Sicht der Jugendanwaltschaften. Doch was gilt es zu tun, damit Jugendliche im Internet gar nicht erst straffällig werden? Eine wichtige Rolle spielen dabei laut Riesen-Kupper die Eltern und die Schulen, indem sie Medienkompetenz fördern.

Was Schulen tun können

Joachim Zahn vom Verein Zischtig ist seit Jahren in Schulen tätig, um Jugendlichen einen guten Umgang mit digitalen Medien beizubringen. «Uns interessiert die medienbezogene Selbst- und Sozialkompetenz», sagt er im Gespräch kurz vor der SVJ-Tagung. Ein Beispiel: «Wenn ein Junger Lust darauf hat, blöde Aufnahmen zu machen und zu verschicken, sprechen wir ihn darauf an: Wie kriegst Du einen vernünftigen Umgang damit hin?»

Dabei helfe es, als externer Berater zu kommen und die aktuell bei Jugendlichen gängigen Online-Kanäle zu kennen. «Und wir arbeiten geschlechtergetrennt. Es hilft, wenn wir Jungs anders ansprechen als Mädchen.»

Was Eltern tun können

Auch für Eltern hat der Experte Tipps. Wichtig sei ein altersspezifisches Vorgehen: «Wenn Kinder schon im Primarschulalter ein Handy haben, sollte es als Lernhandy gelten, auf das Eltern mit dem gebotenen Respekt vor dem Kind auch mal draufschauen dürfen.» Dabei gelte es, darauf zu achten, welche Apps das Kind verwendet. Und wie in Chats kommuniziert werde.

Bei Kindern im Sekundarschulalter nehme der elterliche Einfluss ab. «Hier hilft es, in Bezug auf mögliche Rechtsverletzungen klar Stellung zu beziehen, zum Beispiel gegen Beschimpfungen von Homosexuellen», sagt Zahn. Wichtig sei es, auf Momente zu warten, in denen sich ein Beziehungsfenster öffne, damit man über eine Haltung diskutieren könne. Eltern können dabei gemäss Zahn auch die Rolle eines Sparringpartners einnehmen. «Wichtig ist: dran bleiben, nicht resignieren», so der Experte.

Und weiter: «Ich rate Eltern, sich selbst zu überdenken. Wir leben im Zeitalter der Empörung. Wie halten sie es selbst mit ethischen Ansprüchen?» Wer Jugendlichen helfen wolle, sich in eine gute Richtung zu entwickeln, müsse nach eigenen Fehlern auch mal Selbstkritik aussprechen.

