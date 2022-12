Judentum Zürcher Parlament lehnt Umbenennung der Rudolf-Brun-Brücke ab Mit der Umbenennung der Brücke wollte die AL an die Vernichtung der jüdischen Gemeinde Zürichs im Jahr 1349 erinnern. Die Forderung war im Gemeinderat jedoch chancenlos. 22.12.2022, 09.41 Uhr

Behält ihren Namen: Die Rudolf-Brun-Brücke in Zürich. Sandra Ardizzone

Die Rudolf-Brun-Brücke in der Stadt Zürich wird nicht umbenannt. Das Stadtparlament hat es am Mittwochabend abgelehnt, mit einer Umbenennung in Frau-Minne-Brücke die jüdische Gemeinschaft zu ehren, die im Jahr 1349 komplett ausgelöscht wurde.