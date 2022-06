Prävention Pro Woche meldete sich ein Pädosexueller Seit einem Jahr gibt es in Zürich eine anonyme und kostenlose Anlaufstelle für Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Bislang meldeten sich dort 50 Hilfesuchende. Hauptziel des Präventionsangebots: Verhindern, dass Kinder zu Schaden kommen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 07.06.2022, 16.19 Uhr

Die neue Kampagne des Präventionsnetzwerks «Kein Täter werden» zum Thema Pädosexualität läuft im Fernsehen, auf Social Media sowie als Plakatwerbung in öffentlichen Verkehrsmitteln in und um Zürich. Sreenshot / Limmattaler Zeitung

«Eine sexuelle Präferenz ist Schicksal, nicht Wahl», betonte Fanny de Tribolet, Leiterin der kantonalen Präventionsstelle Pädosexualität, an der Medienkonferenz zu deren erster Jahresbilanz. Rund ein Prozent aller Erwachsenen und Jugendlichen fänden Kinder sexuell erregend. Damit aus dieser Neigung keine Straftaten werden, hat der Kanton Zürich vor einem Jahr die Präventionsstelle Pädosexualität an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich eingerichtet. Bislang meldeten sich dort 50 Hilfesuchende – also rund eine pädosexuelle Person pro Woche.

Die überwiegende Mehrheit davon, nämlich 48 Personen, waren Männer. Das Durchschnittsalter der Hilfesuchenden betrug 38 Jahre. Die Altersspanne lag zwischen 16 und 69 Jahren.

Nicht alle Pädosexuellen werden zu Tätern. Aber zu viele. Gemäss Studien sind europaweit 13,4 Prozent der Mädchen und 5,7 Prozent der Jungen sexuell traumatisiert, wobei nur 15 Prozent der Fälle angezeigt wurden, wie de Tribolet sagte. Doch was leistet die Präventionsstelle, damit keine Kinder zu Schaden kommen, sei es durch Handlungen von Pädosexuellen oder durch deren Konsum von Kinderpornografie?

Lange Gespräche, bei Bedarf Therapien

Wichtig sei, dass überhaupt ein niederschwelliges Hilfsangebot bestehe, an das sich Betroffene, aber auch deren Angehörige wenden können. «Pädosexuelle wünschen sich oft Hilfe, trauen sich aber aus Angst vor Ausgrenzung nicht, danach zu suchen», erklärte de Tribolet.

Das Hilfsangebot war hierzulande bislang lückenhaft, stellte der Bundesrat 2020 fest. Inzwischen sind in Zürich, Basel, Genf und Frauenfeld Anlaufstellen geschaffen worden (siehe Infobox unten). Wobei jene in Zürich die erste ist, die anonym und für Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons kostenlos ist, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Dienstag vor den Medien sagte.

Nach einer ersten Kontaktaufnahme erfolgen mehrstündige Gespräche mit den Hilfesuchenden, falls sie sich darauf einlassen, schilderte de Troibolet das Vorgehen. Dabei erhielten die Betroffenen Empfehlungen für den Umgang mit ihrer pädosexuellen Neigung. Bei Bedarf würden auch Therapien durchgeführt und dabei konkrete Ziele vereinbart.

Veränderbare und nicht veränderbare Risikofaktoren

Die Gespräche an der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) finden in einem normalen Behandlungszimmer statt. Innerhalb der PUK erhalten die Betroffenen ein Pseudonym. Damit werden ihre Fälle im klinikinternen Dokumentationssystem anonym geführt. «Bereits im Erstgespräch geben die meisten ihre Anonymität auf. Sie sind aber froh, dass ihre Krankenkasse aufgrund des Gratisangebots keine Meldung erhält», sagte de Tribolet.

Ein wichtiger Bestandteil der Gespräche sei es, die Verhaltenskontrolle durch Stressreduktion zu stärken. Dabei helfe es, Risikofaktoren herauszufinden. Solche seien beispielsweise Alkohol- und Drogenkonsum. Oder Beziehungsdefizite:

«Pädosexuelle haben oft Mühe, mit Erwachsenen in Kontakt zu treten und stabile Beziehungen aufzubauen»,

so die Präventionsstellen-Leiterin. Auch die Nähe zu potenziellen Opfern stelle einen veränderbaren Risikofaktor dar. In der Regel nicht veränderbar sei hingegen zum einen die sexuelle Neigung, zum anderen die Erfahrung sexueller Übergriffe, die potenzielle Täter oft selbst in ihrer Kindheit gemacht hätten.

Kampagne mit attraktivem jungen Mann

Häufig seien die Betroffenen depressiv und isoliert. Einige wurden durch Angehörige oder Therapeuten bei der Präventionsstelle angemeldet. In 80 Prozent der Fälle waren laut de Tribolet nebst der pädosexuellen Neigung psychische Erkrankungen feststellbar: zumeist Depressionen, aber auch Persönlichkeits- und Substanzgebrauchsstörungen.

Für das vorerst auf drei Jahre befristete Präventionsangebot ist Anfang Juni eine neue Kampagne mit Plakaten und Werbespots angelaufen. Dabei habe man im Gegensatz zu früheren Kampagnen bewusst einen attraktiven jungen Mann ins Zentrum gestellt, sagte Nadja Weir vom kantonalen Gesundheitsamt.

Schliesslich betrage das Durchschnittsalter derer, die sich bei der Präventionsstelle meldeten, 38 Jahre – und zumeist bemerke man schon als Jugendlicher seine sexuelle Neigung. «Wir wollen die Betroffenen möglichst früh abholen», sagte Weir.

Präventionsangebote für Pädosexuelle Die Präventionsangebote für Pädosexuelle in der Deutschschweiz sind wie folgt erreichbar: Zürich: Tel. 058 384 39 15, E-Mail: praevention@pukzh.ch; Montag 12–14 Uhr, Donnerstag 15–17 Uhr; Basel: Tel. 061 325 55 22; praevention-medizin@unibas.ch; Mo/Mi 17–18 Uhr, Fr 8–10 Uhr; Frauenfeld: Tel. 052 723 30 00; keinmissbrauch@forio.ch.

