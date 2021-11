Zürich: Silvesterfeuerwerk über dem Seebecken fällt erneut aus

Gastronomie Zuerst studierte sie Medizin – nun eröffnete diese Russin ein eigenes Café in Schlieren

Mitten in der zweiten Coronawelle hat Elena Vescovi ihr erstes eigenes Lokal auf die Beine gestellt. Anbieten will die Russin dort hausgemachte und gesunde Speisen. Warum ihr dies so wichtig ist und was das Ganze mit ihrer Grossmutter zu tun hat.