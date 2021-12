Jahresrückblick Diese zwölf Zürcher Geschichten bewegten im Jahr 2021 Von der Coronapandemie über den Klimaschutz bis hin zu Gratis-Tampons und Weihnachtsmärkten: Das und mehr beschäftigte in und um Zürich im nun endenden Jahr am meisten. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Januar

Anfang Januar läuft auch im Kanton Zürich die grösste Impfaktion der Geschichte an, zunächst für Senioren. Einer der Ersten, der in Zürich die Coronaimpfung erhält, ist der Schriftsteller Franz Hohler. Sein Kommentar nach dem Stich in den Oberarm: «Aua!» «Geht’s?», kommt sofort die Frage des medizinischen Fachpersonals. «Bis jetzt schon», meint Hohler lakonisch. Ende Januar führt die Bildungsdirektion in der Volksschule eine Maskenpflicht ab der 4. Klasse ein. Am 11. Januar meldet die Gesundheitsdirektion: Kantonsweit gab es seit Pandemiebeginn bereits über 1000 Coronatote, noch aus der Zeit vor der Impfung. Nach einem Artikel darüber ruft mich eine verzweifelte Leserin an und erzählt: Ihr Mann habe wegen Corona allein in einem Heim sterben müssen. Bis Ende 2021 sind rund 70 Prozent der Zürcher Bevölkerung geimpft, und die Anzahl der Coronatoten ist kantonsweit auf über 1500 gestiegen.

Februar

Entsorgung und Recycling Zürich gibt Ende Februar bekannt: Die älteste Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) der Schweiz stellt ihren Betrieb ein. Bald darauf ist der Ofen der 1904 gegründeten KVA Josefstrasse aus. Hintergrund sind Überkapazitäten bei der Kehrichtverbrennung im Kanton Zürich. Schon lange wurde deshalb Müll aus Süddeutschland nach Zürich gekarrt. Auf dem Areal an der Josefstrasse sollen nun ein Pflegezentrum, ein Park und ein Hallenbad entstehen – zudem eine Energiezentrale für die Fernwärme. Erhalten bleibt der fürs Quartier prägende Kamin der KVA Josefstrasse. Er dient auch als Wohnort für Turmfalken.

März

Das Kantonalzürcher Stimmvolk beschliesst am 7. März, dass die Nationalitäten von Tätern, Verdächtigen und Opfern in Polizeimeldungen zu nennen sind. Damit soll die 2018 von der Stadt Zürich eingeführte Praxis, auf die Nationalitätennennung zu verzichten, wieder abgeschafft werden. Gleichentags schaffen die Stimmberechtigten eine Rechtsgrundlage für Sozialdetektive; diese dürfen mutmasslichen Sozialhilfebetrügern aber keine unangekündigten Hausbesuche abstatten.

April

Unsere online meistgelesene Geschichte im April betraf ein frisch eingereichtes Kantonsratspostulat. Darin fordern Ratsmitglieder von SP, Mitte, Grünen, AL und EVP kostenlose Tampons und andere Menstruationshygieneprodukte an öffentlichen Schulen. Die Parlamentsdebatte zum Vorstoss steht noch aus. Der Regierungsrat erklärte sich zur Entgegennahme bereit. Allein die ablehnende Haltung einer FDP-Kantonsrätin sorgte dafür, dass das Postulat auf die lange Bank geschoben wurde. Doch in einigen Stadtzürcher Schulen lancierte Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) nach den Sommerferien einen entsprechenden Pilotversuch.

Mai

Sinkende Corona-Fallzahlen veranlassen den Zürcher Regierungsrat, sich für Lockerungen auszusprechen: Die Homeoffice-Pflicht und Reisebeschränkungen sollen fallen. Wie weit die Homeoffice-Pflicht eingehalten werde, lasse sich ohnehin nur schwer kontrollieren. Verkehrsdaten zeigen, dass die Leute wieder vermehrt unterwegs sind.

Juni

Nächste Runde im Fall «Carlos»: Das Zürcher Obergericht erhöht die Haftstrafe für Brian K., der als Jugendlicher unter dem Namen «Carlos» medial bekannt wurde, auf sechs Jahre und vier Monate. Es spricht ihn wegen Randale im Gefängnis der versuchten schweren Körperverletzung, der mehrfachen Körperverletzung, Beschimpfung und Sachbeschädigung schuldig. Die Foltervorwürfe von Brian K.s Anwälten, die sich auf die mehrjährige Einzelhaft beziehen, weist das Gericht zurück. Dies, obwohl auch der UNO-Sonderberichterstatter für Folter die Haftbedingungen kritisiert hatte. Auch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter greift das Thema auf: Sie fordert die Zürcher Justizbehörden auf, einen Übergang zu einer weniger einschränkenden Haftform zu ermöglichen. Im November hebt das Bundesgericht das Urteil des Zürcher Obergerichts auf, wie es Anfang Dezember bekanntgibt. Nun muss sich das Obergericht erneut mit dem Fall des heute 26-jährigen Brian K. befassen.

Juli

Ein Knall weckt mich: Der Sturm «Bernd» sorgt mitten in der Nacht auf den 13. Juli für Verwüstungen in Zürich. Am Üetliberg und Käferberg hinterlässt er wüste Schneisen in den Wäldern. In der Stadt werden Häuser, Autos und Brücken beschädigt. Allein die Baumschäden veranschlagt Grün Stadt Zürich auf gegen 10 Millionen Franken. Menschen wurden nicht verletzt.

August

Das neue Eishockey-Stadion der ZSC Lions nimmt Gestalt an: Die Tribünen sind gebaut, nun kann das Dach entstehen. Bei einer Baustellenführung feuert ZSC-Verteidiger Christian Marti in der Arena schon mal erste Torschüsse auf Goalie Ludovic Waeber ab. Im August 2022 soll das 12'000 Gäste fassende Stadion unter dem Namen Swiss-Life-Arena eröffnet werden.

September

Auf dem Albisgüetli in Zürich findet erneut eine wegen Corona arg verkleinerte Version der traditionsreichen Knabenschiessen-Chilbi statt. Die Schaustellerbranche wurde von der Pandemie hart getroffen. «Wir sind froh um jeden Rappen», sagt mir eine junge Karussell-Betreiberin im Rahmen einer Reportage. Das Thema bewegt offenbar: Keiner unserer Zürich-Beiträge dieses Jahres wurde online öfter angeklickt.

Oktober

Am 9. Oktober eröffnen Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch und Kunsthaus-Direktor Christoph Becker den Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich. Zu reden gibt vor allem die darin ausgestellte Sammlung des Waffenfabrikanten Emil Bührle, der einst half, Nazideutschland aufzurüsten und damit zum reichsten Mann der Schweiz wurde.

November

Der Klimawandel ist neben der Coronakrise das Megathema, das die Zürcher Politik durchs ganze Jahr bewegt. Am 28. November nehmen die Stimmberechtigten das neue kantonale Energiegesetz an. Es führt zu einem weitgehenden Verbot von Öl- und Gasheizungen beim Heizungsersatz. Das ist gemäss Baudirektor Martin Neukom (Grüne) der wichtigste klimapolitische Hebel, bei dem der Kanton ansetzen kann.

Dezember

Die Weihnachtsmärkte bewegen in Zürich in der Vorweihnachtszeit 2021 von den lokalen Themen am meisten. Die Geschichte, die wir dazu im November veröffentlichten, zählt auch im Dezember noch täglich zu den online meistgelesenen dieser Zeitung. «Wir wollen endlich wieder einen Ort der Begegnung auch in der kalten Jahreszeit schaffen», hatte mir Katja Weber, Veranstalterin des Wienachtsdorfs auf dem Sechseläutenplatz, gesagt. Sie sprach damit an, was in der Coronazeit zu oft fehlte und fehlt: Begegnungen. Mit echten Menschen. Physisch, vor Ort. Auf ein gutes neues Jahr.

