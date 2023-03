Doppelinterview «Gleichstellung ist das Herzstück einer Demokratie» Generationenwechsel in der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich: Helena Trachsel, 64, geht, Susanne Nef, 40, kommt. Im Interview reden sie über sexuelle Gewalt, Lohntransparenz, Altersarmut und Demokratie. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Helena Trachsel (links) leitet die Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich seit zwölf Jahren. Ihre Nachfolgerin Susanne Nef (rechts) lehrt noch an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Bilder: Andrea Zahler

Was heisst Gleichstellung heute? Und wie verändert sich der Kampf darum von Generation zu Generation? Zwei, die es wissen müssen, sind Helena Trachsel, 64, und Susanne Nef, 40. Trachsel war während zwölf Jahren Gleichstellungsbeauftragte des Kantons Zürich. Ende März geht sie in Pension. Nef tritt Anfang Mai ihre Nachfolge an; noch arbeitet sie als Dozentin am Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Frau Nef, wie sind Sie zum Thema Gleichstellung gekommen? Haben Sie selber Diskriminierungen erlebt als Frau?

Susanne Nef: Das hat vermutlich jede Frau. Aber ich würde es eher von mir als Person lösen. Meine Mutter war 25 Jahre alt, als sie erstmals abstimmen durfte. 1989, als ich noch im Kindesalter war, wurde das Zivilgesetzbuch geändert. Bis dann war der Mann das Oberhaupt der Familie; meine Mutter hätte nicht ohne die Unterschrift meines Vaters arbeiten dürfen. Das sind Aspekte, die einen prägen. Was mich als Kind sehr irritiert hat, war auch, dass beispielsweise immer über die Frisur der SP-Bundesratskandidatin Christiane Brunner geredet wurde. Ich fragte mich: Wieso ist die Frisur so relevant? Es geht doch eigentlich um etwas anderes. Das waren erste Berührungspunkte mit dem Thema Gleichstellung, verbunden mit der Frage: Wieso hat man keinen Wunsch, das zu verändern?

Was zu verändern?

Nef: Die Ungleichstellungen zwischen Mann und Frau, ganz allgemein.

Sie sagten, wohl jede Frau habe schon Diskriminierung erlebt. Was war es bei Ihnen konkret?

Nef: Zum Beispiel, dass man als berufstätige Mutter gefragt wird: Hast du überhaupt Zeit für dein Kind? Väter werden mit dieser Frage selten bis nie konfrontiert. Für viele Frauen ist es auch schwierig, dem Arbeitgeber zu sagen, dass sie schwanger sind. Daran merkt man, dass an unseren gesellschaftlichen Strukturen etwas nicht stimmt. Dabei sind das Themen, die zum Menschsein gehören. Auch geschlechtsspezifische Gewalt begegnet gerade jungen Frauen, beispielsweise im Ausgang.

Wie war das bei Ihnen, Frau Trachsel?

Helena Trachsel: Ganz ähnlich. Ich war schon Mutter, als Frauen erlaubt wurde, einen eigenen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen und ein eigenes Bankkonto zu eröffnen. Ich komme aus dem Kanton Schwyz und bin mit drei Brüdern aufgewachsen, zuoberst am Zürichsee. Ich habe Ungleichbehandlungen erlebt.

Konkret?

Trachsel: Das sind so die feinen Unterschiede, auch bei der Arbeitsverteilung im Haushalt: Die Brüder arbeiteten draussen – und ich drinnen.

War das noch im Kindesalter?

Trachsel: Als Teenager haben wir zusammen gekocht, abgewaschen und abgetrocknet. Aber die Treppen oder mal das Bad zu putzen, das war meine Sache – während die Brüder draussen holzten oder Gartenarbeiten verrichteten. All die klassischen Frauengespräche interessierten, jedoch die Männergespräche genauso. So schaute ich immer, dass ich ganz schnell zu ihnen kam.

Frau Nef, wo ist es heute am dringlichsten, Diskriminierung zu verhindern?

Nef: Es ist in allen Themenfeldern enorm wichtig. Denn dass Menschen teilhaben können, ist der Kern unserer Demokratie.

Anders gefragt: Was sind aktuell die grössten Probleme punkto Gleichstellung?

Nef: Letztlich geht es darum, wie wir zusammenleben wollen. Ein zentraler Punkt, auf den wir in Zukunft genauer achten müssen, ist es, der Diversität sozialer Gruppen gerecht zu werden. Eine alleinerziehende junge Mutter mit Beeinträchtigung hat andere Sorgen oder Belange als beispielsweise eine 50-jährige Frau, die sich die letzten 20 Jahre um die Kinder und den Haushalt gekümmert hat und vor der Scheidung steht. Oder als ein junger Mann, der seine Stelle frisch angetreten hat und merkt, dass er mehr verdient als seine Kollegin und handeln möchte. Eine weitere Herausforderung besteht darin, verschiedene Ansätze wie etwa die Gleichstellungsstrategie des Bundes, die Behindertenrechtskonvention der UNO und die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen miteinander zu verzahnen. Sie alle haben letztlich Gleichstellung als Herzstück.

Was ist gegen sexuelle Gewalt zu tun?

Susanne Nef: «Sexuelle Gewalt gründet letztlich in Macht- und Ungleichheitsverhältnissen.»

Nef: Bei der sexuellen Gewalt ist es am dringlichsten, dass man ein Bewusstsein schafft, sensibilisiert, hinschaut – und nicht lediglich Betroffene im Blick hat; dass man für Macht- und Ungleichheitsverhältnisse sensibilisiert. Denn sexuelle Gewalt gründet letztlich in Macht- und Ungleichheitsverhältnissen. Auch die von der Schweiz mitunterschriebene Istanbul-Konvention besagt, dass der zentrale Treiber zur Verhütung von sexueller Gewalt Gleichstellung ist.

Also gilt es, Chefposten gleichmässig zwischen Frauen und Männern zu verteilen, um Übergriffe zu verhindern?

Nef: Beispielsweise. Man kann Win-win-Situationen schaffen, indem man die strukturellen Ungleichheiten abschafft – auch bei den Löhnen übrigens. Der aktuell herrschende Fachkräftemangel kann ein Treiber für Gleichstellung sein. Manche Firmen werben zum Beispiel mit einem längeren Vaterschafts- oder Mutterschaftsurlaub, um sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren.

Trachsel: Dazu nur eine kurze Ergänzung: Die Prävention von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist ein Auftrag im Gleichstellungsgesetz, den wir mit Beratungen und Workshops umsetzen. Wir beraten auch von verbaler oder tätlicher sexueller Belästigung betroffene Personen.

Dass Frauen für die gleiche Arbeit oft weniger Lohn bekommen als Männer, ist längst bekannt. Warum ist es so schwierig, das zu verändern?

Trachsel: Die Lohnunterschiede sind auf strukturelle Unterschiede zurückzuführen, zum Beispiel darauf, dass Männer häufiger in Kaderpositionen und Hochlohnbranchen tätig sind. In Beratungen erfahre ich oft, dass Frauenarbeit per se nicht gleichwertig eingestuft wird.

Sehen Sie auch Fortschritte?

Trachsel: Ich kenne Personalverantwortliche, die einen Ausgleich schaffen, indem sie Frauen nach Bewerbungsgesprächen grundsätzlich höher einstufen, weil sie sich in Gesprächen oft schlechter verkaufen als Männer.

Sind weitere fortschrittliche Ansätze erkennbar?

Trachsel: Mit den im neuen Aktienrecht verankerten Geschlechterrichtwerten sind börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz verpflichtet, im Verwaltungsrat mindestens 30 Prozent und in der Geschäftsleitung mindestens 20 Prozent Frauen zu haben. Das betrifft leider nur drei Prozent der Firmen. Es bräuchte eine Gesetzesrevision, um diese Anforderungen zu erhöhen und auf alle Firmen auszudehnen. Nun werden gezielt Frauen für diese Positionen rekrutiert, was bedeutet, dass einige Männer Absagen erhalten und sich beschweren.

Frau Nef, welche weiteren Massnahmen braucht es, damit die Lohndiskriminierung mal aufhört?

Nef: Ein erfolgversprechender Ansatz ist die Lohntransparenz. Da sind wir in der Schweiz allerdings sehr vorsichtig, weil man über Löhne nicht offen redet. Aber ich denke, dass sich das verändern wird.

Ganz von alleine oder mit vorgegebenen Regeln?

Nef: Ich bin zuversichtlich, dass gerade die jüngeren Generationen offener über Geld reden. Aber es muss Hand in Hand damit gehen, dass Firmen schon in Stellenausschreibungen zumindest die Grössenordnung des Lohns nennen, wie dies internationale Unternehmen zunehmend tun. Das wird vermehrt kommen in den nächsten Jahren.

Wie kommen Sie darauf?

Nef: Das sehe ich, wenn ich den Online-Diskurs zu diesem Thema verfolge. Eher kritisch zur Lohntransparenz eingestellt sind meines Erachtens Über-35-Jährige. Jüngere sind da offener, so wie ich das in Social-Media-Debatten wahrnehme.

Wobei diese Debatten ja oft durch die Bubble, in der man sich auf Social Media bewegt, verzerrt sind. Könnte das hier der Fall sein?

Trachsel: Es hat mit der Bubble von gut ausgebildeten jungen Leuten zu tun. Auf dem Bau oder im Detailhandel sieht es anders aus. Das macht das Thema Lohntransparenz auch für Arbeitgebende so schwierig. Wir haben 1996, als ich bei einer Gewerkschaft arbeitete, eine Kundgebung zum Thema Lohntransparenz veranstaltet, mit etwa 2000 teilnehmenden Personen in Zürich. Es beteiligten sich gut und weniger gut ausgebildete junge Menschen. Und ich hatte meinen Scham-Moment: Ich hatte mein Schild mit meinem Teilzeit-Lohn dabei und sah, dass die Verkäuferinnen aus dem Detailhandel für ein 100-Prozent-Pensum so viel bekamen wie ich für 50 Prozent. Das wirkt trennend.

Wie wirkt sich das aus?

Helena Trachsel: «Auch die Pandemie hat gezeigt, wo die Gleichstellung nicht greift.»

Trachsel: Auch die Pandemie hat gezeigt, wo die Gleichstellung nicht greift: Alleinerziehende Mütter mussten weiter im Supermarkt an der Kasse sitzen, während ihre Kinder zum Teil unbeaufsichtigt zu Hause Homeschooling machen mussten, teils ohne Computer. Wir versuchten, die Betroffenen individuell zu vernetzen. Gleichstellung bedeutet Teilhabe für alle, bedeutet Chancengleichheit.

Nef: Es kommt darauf an, dass wir verschiedene soziale Gruppen ansprechen können. Auch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern beispielsweise zu berücksichtigen, ist dabei zentral. Wie eben von Helena Trachsel dargelegt: Eine berufstätige Mutter im Detailhandel hat andere Bedürfnisse bezogen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als ein selbstständig erwerbender Vater, der seine Zeit frei einteilen kann oder eine Hausfrau und Mutter, die sich Sorgen um ihre soziale Absicherung im Alter macht oder ein erwachsener Sohn pflegebedürftiger Eltern. Um nur einige Beispiele und auch nur im Bereich der Sorgearbeit und Vereinbarkeit zu nennen.

Gleichstellung ist heute nicht mehr nur ein Mann-Frau-Thema, sondern es gibt viele soziale Gruppen, die Gleichstellung für sich beanspruchen. Was bedeutet das für Ihre künftige Arbeit?

Nef: Wir wollen eine inklusive Gesellschaft, in der all diese Gruppen zusammenleben und -arbeiten können. Gleichstellung heisst für mich, dass wir Chancengerechtigkeit gewährleisten können.

Trachsel: Und ausbauen!

Nef: Genau, das wäre die Vision.

Trachsel: Das ist eine wunderbare Vision!

Und woran hapert es vor allem noch?

Trachsel: An den Rahmenbedingungen, den Aufstiegschancen, der Voraussetzung, dass Menschen nicht aufgrund der Herkunft, der Religion, der Geschlechteridentität oder einer Behinderung Nachteile erfahren.

Wenn Sie auf Ihre zwölf Jahre als Gleichstellungs-Beauftragte zurückblicken: Wo konnten Sie Verbesserungen beobachten und erzielen?

Trachsel: Wir konnten in den letzten zwölf Jahren eine verstärkte Sensibilisierung und Ermächtigung für gleiche Rechte erzielen. Zum Beispiel bei der Lohngleichheitsanalyse oder beim Thema sexuelle Belästigung; ebenso bei der Öffnung klassischer Männerberufe für Frauen und umgekehrt, den Aktionen im Rahmen der UNO-Behindertenrechtskonvention und mit breiten Engagements in der Inklusion.

Wo sind Sie an Grenzen gestossen?

Helena Trachsel und Susanne Nef beim Interview mit der «Limmattaler Zeitung» über die feinen und weniger feinen gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Bild: Andrea Zahler

Trachsel: An Grenzen stossen wir immer wieder, das liegt in der Natur der Sache, doch wir bleiben dran. Zum Beispiel wäre Elternzeit ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung, Tagesschulen oder die Möglichkeit von teilzeitunabhängigen Sozialversicherungen. Ich hätte auch gerne schon viel früher eine Diversitätsstrategie umgesetzt.

Manche sagen, Gleichstellung sei längst erreicht. Was sagen Sie dazu?

Trachsel: Kürzlich war ich an einer Veranstaltung mit Wirtschaftsführenden und führenden Politikerinnen und Politikern. Ich hielt ein Referat zum Thema Gleichstellung. Der Standardsatz, den ich beim Apéro zu hören bekam, war: «Gleichstellung braucht es nicht mehr, das haben wir längst erreicht.» Ich sah die Männer an, die zumeist in meinem Alter waren, und fragte: «Haben Sie noch Ihre Eltern?» «Ja, klar.» «Wer kümmert sich um die?» «Meine Frau.» «Wieso Ihre Frau?» «Ist doch sonnenklar, sie hat auch profitiert von meinen Eltern, als unsere Kinder klein waren. Jetzt gibt sie einfach etwas zurück.» 2022! Und alle nickten und fanden, so laufe das. Ich fragte: «Können wir mal über bezahlte Betreuungsarbeit diskutieren – oder über Partizipation von euch Männern, Jobsharing organisieren, auch für eure Söhne?» Die tief verankerten Geschlechterrollen wirken enorm.

Was erwidern Sie, Frau Nef, wenn es heisst, Gleichstellung sei nicht mehr nötig?

Nef: Oft wird Gleichstellung als Frauenanliegen aufgefasst. Dabei gibt es viele Männer, die fast zerbrechen unter dem Druck, nach ihrer Auffassung eine Familie ernähren zu müssen. Gleichstellung ist kein Frauenthema, sondern ein Gesellschaftsthema. Es betrifft uns alle. Und vor allem: Alle profitieren davon.

Glauben Sie, dass Sie damit die SVP überzeugen können, die die Gleichstellungsstelle immer wieder abschaffen wollte?

Nef: Es ist weniger eine Frage des Überzeugens. Gleichstellung ist in der Verfassung der Schweiz und des Kantons Zürich verankert. Und es geht um deren Umsetzung. Das ist eigentlich Überzeugung genug. Wir leben in einer Demokratie. Und Gleichstellung ist das Herzstück einer Demokratie. Denn Demokratie ist nicht nur eine Regierungsform, sondern eine Lebensform, die von der Vielfalt all ihrer Mitglieder lebt und vor allem das Recht auf soziale Teilhabe ins Zentrum stellt.

Frau Trachsel, Sie gehen nun in Pension. Was bedeutet Gleichstellung im Alter?

Trachsel: Für Frauen, aber auch für Männer in schlecht bezahlten Berufen bedeutet die Pensionierung oft: Altersarmut. Mutterschaftspausen und reduzierte Arbeitspensen oder gar keine Erwerbsarbeit wegen unbezahlter Betreuungsarbeit führen bei vielen Müttern zu kleineren Pensionskassenguthaben. Wir empfehlen deshalb, dass Frauen sobald wie möglich 60 Prozent oder mehr arbeiten. Und noch etwas: Grossmütter leisten in der Kinderbetreuungsarbeit immer noch viel mehr als Grossväter. Dabei hätten beide gleichermassen Zeit. Doch die eingeübten Rollen sitzen tief.

Frau Nef, wenn Sie einer 20-jährigen Person das Thema Gleichstellung vermitteln sollen: Was fällt Ihnen als Erstes ein?

Nef: Ich komme auf meine Vision zurück: Gleichstellung ermöglicht einen chancengerechten Zugang zur Teilhabe an unserer Gesellschaft. Davon profitieren alle.

Zur Person Helena Trachsel Helena Trachsel leitet seit 2011 die Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich. Davor war sie zuletzt als Direktorin in verschiedenen Funktionen beim Rückversicherer Swiss Re tätig. Die 64-Jährige ist Mutter zweier erwachsener Töchter und lebt mit ihrem Mann in Winterthur. Ende März wird sie pensioniert.

Zur Person Susanne Nef Susanne Nef ist Dozentin am Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ab 2. Mai übernimmt sie die Leitung der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich. Die 40-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Zürich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen