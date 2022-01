Interview SVP-Fraktionspräsident Roger Bartholdi: «Der Extremismus der Ratslinken bereitet mir am meisten Sorgen» Vor den Zürcher Gemeinderatswahlen am 13. Februar fühlt die «Limmattaler Zeitung» den Fraktions- und Parteipräsidentinnen und -präsidenten den Puls. Im dritten Teil dieser achtteiligen Serie: SVP-Fraktionschef Roger Bartholdi. Sven Hoti 16.01.2022, 18.34 Uhr

«Wir sind nicht dagegen, dass Zürich wächst – die Geschwindigkeit ist das Problem», sagt SVP-Fraktionspräsident Roger Bartholdi. Melanie Duchene / Keystone

Die SVP ist zwar die drittstärkste Fraktion im Gemeinderat, hat aber bei den letzten Erneuerungswahlen sechs ihrer Sitze eingebüsst. Hat die SVP das Gespür für die Interessen der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher verloren?

Roger Bartholdi: Analysen der städtischen und kantonalen Wahlen zeigen, dass der Verlust daher resultiert, dass ein Teil unserer Wählerinnen und Wähler nicht teilnahm. Die Herausforderung ist nun, diese Leute wieder zur Urne zu bewegen. Aus Gesprächen war oft eine Resignation und Frustration gegenüber der links-grünen Politik zu hören. Wir sehen die Wahlabstinenz aber auch selbstkritisch und als Herausforderung an. Wir müssen besser aufzeigen, was wir erreicht und was wir vor den Wahlen versprochen und umgesetzt haben.

Was sind die Ziele für diese Wahlen und wie will die SVP die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen?

Im Gemeinderat wollen wir Sitze zulegen. Wir müssen mobilisieren, das wird das A und O sein. Wir haben die richtigen Themen und Lösungen. Die Ratslinke setzt bei vielen Themen nur ihre ideologische Denkweise um, allerdings nicht zum Wohl der ganzen Bevölkerung. Dies müssen wir der Wählerschaft aufzeigen.

Was bereitet Ihnen an der momentanen Entwicklung in Zürich am meisten Sorgen?

Es ist dieser Extremismus der Ratslinken. Sie übertrumpft sich gegenseitig mit extremen Forderungen, fordert jedoch kaum konkrete Massnahmen. Die Bevölkerung wächst und benötigt mehr Fläche. Vom Stadtrat mehr Parkanlagen, mehr Grünflächen, mehr Velowege und so weiter zu fordern, ist aber sehr populistisch. Wie diese «Eier legende Wollmilchsau» funktionieren soll, sagen sie natürlich nie, weil sie es auch nicht wissen. Der Stadtrat und die Verwaltung ernten dann Kritik, weil sie es auch nicht wissen. Wenn die rot-grüne Mehrheit so unzufrieden mit den eigenen Stadträten ist, dann soll sie diese konsequenterweise auch nicht mehr wählen.

Die SVP ist auch als Sparpartei bekannt. So hat sie sich etwa gegen das städtische Budget 2022 (Minus 192 Millionen Franken) gewehrt. Aber wenn sich eine Stadt so grosse Ausgaben leisten kann, ist es doch Zürich, oder nicht?

Fast 200 Millionen Minus, das sind rund 500 Franken pro Einwohner, die zu viel in einem Jahr ausgegeben werden. Die Stadt Zürich hat noch Reserven, aber es sind weitere Defizite geplant und das Ausgabenwachstum soll noch weiter gesteigert werden. Wir sind nicht grundsätzlich gegen das Geldausgeben, aber die Ausgaben müssen sinnvoll getätigt werden. Seit Rot-Grün im Stadtrat und im Gemeinderat die Mehrheiten hat, steigen die Ausgaben überproportional zum Bevölkerungswachstum. Man schafft immer neue Verwaltungsstellen, Beratungsstellen oder Beauftragte. Für uns ist das überhaupt nicht nachvollziehbar.

Was war Ihrer Meinung nach in den vergangenen vier Jahren der grösste Erfolg der SVP im Gemeinderat?

Der allergrösste Erfolg ist, dass wir unserer Linie treu geblieben sind und das Wählerversprechen umgesetzt haben. Das wird uns auch von den Gegnerinnen und Gegnern attestiert. Als Oppositionspartei haben wir natürlich keinen einfachen Stand im Rat, dennoch bringen wir immer wieder mal einen Vorstoss durch. Ein wichtiger Erfolg war, dass bei der Revision der Gemeindeordnung nur das nötigste geändert wurde, anstatt über weitere Wünsche zu diskutieren. Auch wir hätten Ideen gehabt, aber dann hätten wir die Büchse der Pandora geöffnet. Wir haben der Mehrheit gesagt: Ihr habt zwar das Recht, eure Anträge zu stellen, aber tut ihr es jetzt, dann wehren wir uns dagegen. Die Gefahr eines Scheiterns war Rot-Grün doch zu gross und wir konnten extreme Forderungen für einmal verhindern.

Welche Niederlage stört Sie bis heute?

Die aktuellste grössere Niederlage war sicher die bei den kommunalen Richtplänen. Eine einzelne Vorlage zu verlieren, ist nicht immer so schlimm, bei den Richtplänen stimmt man jedoch über die Zukunft ab. Die überparteiliche Nein-Kampagne war unglücklich, man hätte noch besser auf die Nachteile hinweisen müssen. Das Pro-Komitee hatte eine einfache und klare Botschaft vermittelt. In diesem Stil hätten wir die Gegenkampagne führen sollen.

Welche Sachthemen stehen in der nächsten Legislatur an?

Die Finanzen sind besorgniserregend, mit ihnen muss haushälterischer umgegangen werden. Der Verkehr wird eine grosse Herausforderung sein. Die Ratsmehrheit will, etwas übertrieben gesagt, am liebsten Richtung Tempo 0 gehen. Dabei sind heutige moderne Fahrzeuge fast emissionslos und geräuscharm. Die Mobilität in der Stadt muss auch in Zukunft funktionieren, denn die Bevölkerung wächst und die Mobilität nimmt nicht ab. Die Zuwanderung muss kontrollierter vonstattengehen. Wir sind nicht dagegen, dass Zürich wächst – die Geschwindigkeit ist das Problem. Die Stadt, das Gewerbe und die Wirtschaft müssen funktionieren. Und die Stadt muss lebenswert bleiben.

Wieso sollten die Zürcherinnen und Zürcher am 13. Februar SVP wählen?

Weil wir uns für die Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger einsetzen und für ihr Wohlergehen sorgen. Ausserdem wollen wir die Finanzen wieder ins Lot bringen. Die Preise für Gebühren und Abgaben sind zu senken. Davon würden die Kleinverdiener profitieren. Unser Antrag zur Reduktion der Abfallsackgebühren wurde trotz hoher Reserven abgelehnt. Die Preisspirale muss beendet werden, Steuererhöhungen wären Gift für Gewerbe und Wirtschaft. Wir setzen uns für den Mittelstand ein, damit noch Geld zum Leben übrig bleibt.

Zur Person Roger Bartholdi ist seit Anfang 2002 für die SVP im Zürcher Gemeinderat, seit Anfang 2018 ist er Fraktionspräsident. Der 52-Jährige ist von Beruf Bankangestellter bei der UBS. Daneben ist er unter anderem im Präsidium der Arbeitnehmervertretung der UBS AG und Mitglied der Regionalen Verkehrskonferenz Zürich. Bartholdi wohnt in Zürich Albisrieden und ist verheiratet. (sho)