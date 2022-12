Interview SP-Kandidatin Priska Seiler Graf: «Mir fehlt im Regierungsrat eine starke Stimme der Agglomeration» Kaufkraft stärken, günstigen Wohnraum fördern, Lehrpersonen entlasten: Das sind die Ziele von SP-Regierungsratskandidatin Priska Seiler Graf. Sie versteht sich auch als Agglomerationspolitikerin. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Priska Seiler Graf: «Ob im Limmattal oder im Glatttal: Wir erleben, was Wachstum heisst, was es mit den Leuten macht – und dass es auch Ängste auslösen kann.» Andrea Zahler

Woran fehlt es im Zürcher Regierungsrat, seit ihm nur noch ein SP-Mitglied angehört?

Priska Seiler Graf: Es fehlt an vielem. Ich bin sehr dafür, dass es im Regierungsrat mehr Sozialdemokratie gibt. Darunter verstehe ich eine fortschrittliche Politik, die die Menschen und ihre Lebensumstände in den Vordergrund stellt.

Was heisst das?

Ein Beispiel: Viele Menschen beschäftigt zurzeit der Kaufkraftverlust. Die SP hat deshalb im Kantonsrat Vorstösse eingereicht, etwa für eine Erhöhung der individuellen Krankenkassen-Prämienverbilligung; oder für temporär vergünstigte ÖV-Abos für Menschen in prekären Verhältnissen. Was mir auch noch wichtig ist: Mir fehlt im Regierungsrat eine starke Stimme der Agglomerationen.

Warum braucht es eine solche Stimme?

In den mittleren und kleinen Städten, die an Zürich grenzen, geht die Post ab. Ob im Limmattal oder im Glatttal: Wir erleben, was Wachstum heisst, was es mit den Leuten macht – und dass es auch Ängste auslösen kann. Der Kanton sollte die Gemeinden noch aktiver unterstützen, damit sie das Wachstum nicht nur erleben, sondern auch gestalten.

Was ist konkret zu tun?

In vielen Agglomerationsgemeinden ist kaum noch günstiger Wohnraum zu finden – und der gemeinnützige Wohnungsbau steckt dort in den Kinderschuhen. Aber ohne ihn geht es nicht. Zudem brauchen die Gemeinden ein Vorkaufsrecht bei grösseren Grundstücksverkäufen. Wir haben eine entsprechende Initiative lanciert. Ebenfalls braucht es mehr und bezahlbare Kita-Plätze und ein dichteres ÖV-Angebot.

Sie waren im Klotener Stadtrat zehn Jahre lang Sicherheitsvorsteherin. Wollen sie im Regierungsrat Mario Fehr die Sicherheitsdirektion streitig machen?

Ich mache niemandem eine Direktion streitig. Selbstverständlich habe ich Interessen und Präferenzen. Doch ich weiss: Sollte ich gewählt werden, muss ich nehmen, was man mir gibt.

Nehmen wir an, Mario Fehr will Sicherheitsdirektor bleiben. Ist es dann eher die Bildungsdirektion, die Sie anpeilen? Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) gilt ja am ehesten als Wackelkandidatin ...

Im Wissen, dass es kein Wunschkonzert ist: Ja, ich habe eine Präferenz für Bildung. Ich bin ausgebildete Sekundarlehrerin, mein Mann ist Sekundarlehrer, meine Tochter hat jetzt gerade als Primarlehrerin angefangen ...

Eine Lehrpersonenfamilie!

Ja, und den Lehrpersonenmangel haben wir am eigenen Leib erlebt, als bei meinem Sohn nach den Sommerferien einfach keine Klassenlehrperson da war, weil diejenige, die zugesagt hatte, wieder abgesprungen ist. Da läuft vieles nicht gut.

Wie liefe es besser?

Anders als Silvia Steiner bin ich der Ansicht, dass es einen Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und Lehrpersonenmangel gibt. Die Lehrer sind sehr belastet und steigen oft deshalb aus – oder üben den Beruf nicht zu 100 Prozent aus. Es braucht Entlastungen für die Klassenlehrpersonen, auch beim administrativen Aufwand. Das sollte im Rahmen des neuen Berufsauftrags gemacht werden. Und mittelfristig müssen wir dafür sorgen, dass das Image des Lehrerberufs wieder steigt.

Was würden Sie zuerst anpacken, falls Sie Regierungsrätin werden?

Als Erstes würde ich zuhören, egal welche Direktion ich erhielte. Das ist mir wichtig. Und ich kann gut zuhören.

Weitere Stärken?

Ich bin jemand, der Kompromisse und Lösungen sucht. Wenn man in einer Polpartei ist, wird man oft als ideologisch verschrien. Das regt mich manchmal auf. Als Co-Präsidentin der SP Kanton Zürich ist es meine Aufgabe, unsere Positionen klar zu formulieren. Dass ich diese in einem Kollegialitätsgremium nicht eins zu eins durchboxen könnte, ist mir klar. Ich bringe meine Haltung ein und versuche zu überzeugen, aber am Ende muss man gemeinsam Lösungen finden.

Was hat Sie eigentlich politisiert?

Ein prägendes Erlebnis war die Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen, die 1983 von der SP als Bundesratskandidatin lanciert worden war, damit erstmals eine Frau Bundesrätin würde.

Wen haben Sie gewählt, als es um die Nachfolge von Simonetta Sommaruga im Bundesrat ging?

Das sage ich nicht.

Einen Mann?

Nein. Ich habe mich an das in der Fraktion demokratisch ausgemachte Frauenticket gehalten, weil die SP die Gleichstellungspartei ist.

Gibt’s noch andere Ereignisse, von denen Sie politisch geprägt wurden?

Die Anti-Atomkraft-Bewegung in den 1980er-Jahren. Dann die Spannungen des Kalten Krieges. Und der Fall der Berliner Mauer, der Glaube daran, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind, dass in Europa Grenzen ohne Krieg geändert werden können. In Westeuropa hat das bis jetzt dank der EU geklappt. Erschütternd ist, dass es an den Osträndern von Europa nicht geklappt hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen