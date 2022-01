Interview SP-Fraktionspräsident Davy Graf über die Dominanz von Links-Grün: «Ein Durchregieren hat es nicht gegeben» Kurz vor den Zürcher Gemeinderatswahlen am 13. Februar fühlt die «Limmattaler Zeitung» den Fraktions- und Parteipräsidentinnen und -präsidenten den Puls. Im ersten Teil dieser achtteiligen Serie: SP-Fraktionschef Davy Graf. Sven Hoti Jetzt kommentieren 11.01.2022, 17.31 Uhr

«Eine Niederlage, die uns viel Kraft gekostet hat, war sicher die über das Fussballstadion», sagt SP-Fraktionspräsident Davy Graf. Valentin Hehli

Mit ihren 43 von 125 Sitzen hat die SP als grösste Fraktion eine komfortable Ausgangssituation im Gemeinderat. Wie ist die Stimmung kurz vor den anstehenden Erneuerungswahlen am 13. Februar?

Davy Graf: Die Stimmung ist gut, es ist eine gewisse Zufriedenheit da: Wir konnten einige grosse Geschäfte abschliessen, die teilweise schon vom Volk angenommen wurden. Klar ist aber, dass Corona eine zusätzliche Belastung war – sowohl für die Parlaments- als auch die Fraktionsarbeit. Die letzten Monate hat man sich fast nur noch online gesehen. Wir hoffen, dass wir bald wieder physisch zusammensitzen können.

Bei den letzten Erneuerungswahlen im Jahr 2018 gewann die SP vier Sitze dazu. Was hat sich die Partei dieses Mal vorgenommen?

Das erste Ziel ist, unsere Sitze zu halten. Zweitens wollen wir weiterhin zusammen mit den Grünen und der AL die links-grüne Mehrheit im Rat haben.

Dank dieser Mehrheit habe die SP einfach durchregieren können, heisst es oft. Tut das der Stadt gut, diese Dominanz?

Von aussen mag man vielleicht denken, Links-Grün sei ein politischer Block, das ist aber nicht so. Auch wir haben untereinander immer wieder Diskussionen und Punkte, über die wir uns nicht einig sind. Ein Durchregieren hat es also schon deshalb nicht gegeben, weil wir immer wieder nach Mehrheiten im Rat suchen mussten, sei es innerhalb oder ausserhalb von Links-Grün.

Wäre eine «Koalition der Vernunft» mit der FDP, wie es sie in den 1990er-Jahren gab, eine Option?

Man darf nicht vergessen: In den 90er-Jahren gab es eine Blockade in der Stadt Zürich. Das Parlament brachte praktisch keine Vorlagen mehr durch und das Volk bewilligte fast nichts mehr, was vom Stadt- oder Gemeinderat kam. Heute sind wir nicht mehr in dieser Situation. Wir haben ein Parlament, das funktioniert und Vorlagen durchbringt, die auch vor dem Volk Bestand haben. Wenn die FDP jetzt also sagt, es brauche eine «Koalition der Vernunft», dann sage ich: Ja, aber die gibt es bereits. Die ist von der SP und geht bis hin zur GLP respektive zur EVP.

Wie bewerten Sie die vergangenen vier Ratsjahre aus Sicht der SP?

Auch wenn es wegen Corona eine spezielle Legislatur war, hat der Rat funktioniert und ist während dieser Zeit meist beschlussfähig geblieben. Er konnte seine Arbeit machen und die Geschäfte behandeln, die für die Stadt notwendig sind. Aus Sicht der SP konnten wir Themen bearbeiten, die uns wichtig waren und deretwegen wir gewählt wurden, sei es beim Wohnen, beim Verkehr – insbesondere die Veloförderung – oder der Stärkung des solidarischen Zürich.

Was war in den vergangenen vier Jahren der grösste Erfolg der SP im Gemeinderat?

Ein grosser Erfolg war die Motion zur Neuregelung der Finanzkompetenzen des Stadtrates für den Erwerb von Liegenschaften, die wir zusammen mit den Grünen und der AL eingereicht haben und die dem Stadtrat ermöglicht, schneller Immobilien zu erwerben. Die Motion wurde vom Stimmvolk bejaht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Pfeiler in der Zürcher Wohnbaupolitik. Auch beim städtischen gemeinnützigen Wohnungsbau läuft derzeit einiges: Im Rat haben wir den Bau von über 2000 Wohnungen verabschiedet. Beim Verkehr haben wir mit unserer Velorouteninitiative endlich einen gewissen Drive drin. Auch die Verwaltung erkennt inzwischen die Wichtigkeit von sicheren Routen an. Mit Vorstössen haben wir versucht, punktuell bereits einige dieser Routen zu priorisieren, damit wir bald schon durchgängige Achsen haben in der Stadt.

Die geplante Credit-Suisse-Arena auf dem Hardturm Areal musste zuerst mehrere Abstimmungen und Rekurse überstehen. Neben dem Stadion entstehen zwei Wohn- und Geschäftstürme sowie eine Genossenschaftssiedlung. Das Stadion soll 2024 eröffnet werden. Visualisierung: zvg

Sie haben jetzt viel Positives aufgezählt. Gab es denn aus Sicht der SP auch grössere Niederlagen im Rat, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?

Eine Niederlage, die uns viel Kraft gekostet hat, war jene bezüglich des Fussballstadions mit den CS-Hochhäusern auf dem Hardturm-Areal. Diese wurden dann vom Volk angenommen. Im Nachhinein schade, weil man jetzt sieht, dass wir immer noch kein Fussballstadion haben, was vielleicht mit der zurückgezogenen SP-Initiative möglich gewesen wäre.

Welche Sachthemen schreibt sich die SP sonst noch auf die Fahne für die nächste Legislatur?

Ein Thema bleiben wird die klimaneutrale Stadt. Es ist wichtig, dass wir die nächsten vier Jahre klare Fortschritte machen hin zur CO 2 -Neutralität. Hier hat die SP stets darauf gepocht, nicht nur Ziele zu definieren, sondern auch Massnahmen zu ergreifen. Bei der Fotovoltaik etwa muss endlich eine Offensive starten, die auch nachhaltig ist. Und letztendlich muss die städtische Mobilität fossilfrei werden. Der wichtigste Hebel hierbei ist die Veloroute. Zudem wollen wir die Quartierzentren weiter stärken. Denn je besser erschlossen diese sind, desto eher haben wir eine Stadt der kurzen Wege.

Wieso sollten die Zürcherinnen und Zürcher am 13. Februar SP wählen?

Ich könnte jetzt noch einmal alle politischen Themen erwähnen oder auf die Abstimmungsresultate hinweisen, die zeigen, dass unsere Politik Rückhalt in der Bevölkerung geniesst. Was mich aber am meisten beeindruckt, sind unsere Wahllisten mit all diesen Kandidierenden, die aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern und Lebenssituationen kommen und ein Abbild der Stadt Zürich sind. Wenn man die SP-Liste einwirft, schickt man Menschen ins Parlament, die auch wirklich versuchen, aus dieser Stadt und für die Bevölkerung das Beste herauszuholen.

Zur Person Davy Graf ist seit Ende 2008 für die SP im Zürcher Gemeinderat, seit Ende 2015 ist er Fraktionspräsident der SP. Hauptberuflich ist der studierte Physiker Program Manager in der Halbleiterindustrie. Daneben amtet der 44-Jährige als Präsident der Baugenossenschaft Graphika. Graf wohnt in Zürich Altstetten, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (sho)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen