Interview SP-Co-Fraktionspräsidentin Sibylle Marti: «Ich finde es nicht richtig, dass die SBB Profite auf dem Buckel der Mieter machen» Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich wählen am 12. Februar den Kantonsrat neu. Die Co-Fraktionschefin über Wohnungsnot, schmerzhafte Niederlagen im Rat und Themenkonjunktur.

«Unter steigenden Mietkosten leiden die Menschen nicht mehr nur in den grossen Städten», sagt SP-Co-Fraktionschefin Sibylle Marti. Bild: Andrea Zahler

In den vergangenen Wahlen stagnierte die SP, was ihren Wähleranteil und die Sitzzahl angeht. Wie will Ihre Partei neue Wählerinnen und Wähler erreichen?

Sibylle Marti: Bei den kantonalen Wahlen ist die Mobilisierung zentral. Die Stimmbeteiligung ist meistens relativ tief, weil die kantonale Ebene in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig untergeht. Vielen ist gar nicht bewusst, wie viele wichtige Entscheidungen auf Kantonsebene gefällt werden, etwa bei der Gesundheitsversorgung und den Ressourcen für die Volksschule. Die Krux liegt darin, diese Wichtigkeit aufzuzeigen und Wählerinnen und Wähler, die Sympathien für die SP haben, auch zum Wählengehen zu mobilisieren.

Aktuell verfügt die SP über 34 Sitze im Kantonsrat. Wie viele Sitzgewinne peilt Ihre Partei bei den kommenden Wahlen an?

Wir wollen 20 Prozent Wählerinnen- und Wähleranteil erreichen. Das wären etwa ein bis zwei Sitze mehr als jetzt.

Wie bewerten Sie die vergangenen vier Ratsjahre aus Sicht der SP?

Für mich persönlich war die laufende Legislatur sicher interessanter und lustvoller als die vorherige – meine erste im Kantonsrat. Dies, weil wir mit den Mehrheitsverhältnissen seit 2019 endlich etwas erreichen und gestalten konnten. Das ist uns vor allem mit der Klima- und Fortschrittsallianz gelungen. Das neue Energiegesetz ist wegweisend und zukunftsgerichtet. Wir haben Fortschritte gemacht beim Ausbau der Photovoltaik und Solarenergie, aber auch beim Natur- und Umweltschutz. Wichtige Akzente konnten wir auch bei der familienergänzenden Kinderbetreuung und der frühkindlichen Förderung setzen.

Interviewreihe Vor den Kantonsratswahlen am 12. Februar 2023 fühlt die «Limmattaler Zeitung» den Präsidentinnen und Präsidenten der Fraktionen auf den Zahn. Dies ist der zweite Teil der Serie.

Der Kantonsrat ist noch immer in bürgerlicher Hand.

Das ist so. Das sah man vor allem bei sozialen Fragen und der Stärkung der Kaufkraft, eigentlichen Kernthemen von uns. Bei diesen Themen wurde es jeweils sehr schnell sehr harzig. Ein Projekt, das wir schon seit Jahren voranzubringen versuchen, sind Ergänzungsleistungen für Familien mit beschränktem Einkommen. Bei diesem Thema fehlt uns leider die entsprechende Mehrheit im Rat. Da bräuchte es von Seiten der politischen Mitte ein Commitment.

Welche Niederlagen aus dem Rat haben der SP besonders geschmerzt?

Bei der Elternzeit hätte der Kanton Zürich eine schweizweite Vorreiterrolle einnehmen können. Der Gegenvorschlag dazu fand im Rat leider keine Mehrheit. Das hat uns sehr geschmerzt. Im Rahmen der Volksabstimmung hätten wir anders auftreten können mit mehr Unterstützung aus der politischen Mitte.

Eines der Kernthemen der SP ist der Mangel an preisgünstigem Wohnraum. In der öffentlichen Wahrnehmung dominieren momentan jedoch andere Themen wie etwa die Energieversorgung und die Teuerung. Wie begegnet die SP dieser Herausforderung?

Ich bin mit dieser Einschätzung nicht ganz einverstanden. Beachtet man aktuelle Umfragen, sieht man, dass Wohnen stets unter den Top Ten der Sorgen der Bevölkerung ist. Unter steigenden Mietkosten leiden die Menschen nicht mehr nur in den grossen Städten wie Winterthur und Zürich, sondern inzwischen auch in den Agglomerationsgemeinden. Aber auch andere Themen, welche die Menschen gemäss der letzten SRG-Wahlumfrage stark beschäftigen, so etwa Versorgungs- und Energiesicherheit und steigende Krankenkassenprämien, sind Kernthemen der SP.

«Wir sind sehr optimistisch, dass wir unsere Regierungsvertretung im Februar ausbauen können.» Bild: Andrea Zahler

Energiekrise und Teuerung treiben die Wohnungsmieten weiter in die Höhe. Was sind die Lösungsansätze der SP?

Mit einer Volksinitiative möchten wir Gemeinden das Vorkaufsrecht bei Liegenschaften erteilen. Die öffentliche Hand soll die Möglichkeit haben, Liegenschaften zu erwerben und damit preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Mit der Kita-Initiative und der Prämien-Entlastungs-Initiative versuchen wir ebenfalls, den steigenden Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken. Diverse Vorstösse der SP haben zudem zum Ziel, schädliche Entwicklungen der Strommarkt-Teilliberalisierung rückgängig zu machen und so überbordende Energiepreise zu verhindern.

Zur Person Sibylle Marti ist seit Mai 2015 Kantonsrätin für die SP. Seit Juni 2022 ist sie Co-Fraktionspräsidentin zusammen mit Tobias Langenegger. Die 42-Jährige arbeitet als Historikerin am Historischen Institut der Universität Bern. Nebenbei amtet sie als Präsidentin des Vereins Arche Zürich. Marti ist verheiratet, Mutter eines Sohnes und wohnt in der Stadt Zürich. (sho)

Als Unterstützerin der Neugasse-Initiative dürfte die SP zahlreiche preisgünstige Wohnungen in der Stadt Zürich gebodigt haben. Der Stadtzürcher SP wurde vorgeworfen, zu radikal unterwegs gewesen zu sein. Was sagen Sie dazu?

Ich finde es nicht richtig, dass die SBB als öffentlich-rechtliches Unternehmen Profite auf dem Buckel der Mieterinnen und Mieter machen. Wir fordern, dass auf solchen Arealen mehr preisgünstige Wohnungen gebaut werden. Wir setzen uns aber immer für Kompromisse ein. So hatte die Stadtzürcher SP im Gemeinderat als Kompromisslösung 40 Prozent gemeinnützigen Wohnraum auf dem Neugasse-Areal vorgeschlagen. Die Idee scheiterte leider – auch mit Hilfe von linken Stimmen.

Die SP steigt mit Jacqueline Fehr und Priska Seiler Graf ins Rennen um die begehrten Regierungsratsplätze. Wen will Ihre Partei aus dem Amt drängen?

Wir kandidieren nicht gegen jemanden, sondern sind für eine starke SP-Vertretung im Regierungsrat. Dafür haben wir zwei hervorragend qualifizierte Frauen im Rennen. Wir sind sehr optimistisch, dass wir unsere Regierungsvertretung im Februar ausbauen können.

Wieso sollten die Zürcherinnen und Zürcher am 12. Februar SP wählen?

Wir bieten Lösungen für die Probleme, welche die Bevölkerung beschäftigen. Das haben wir während der Coronakrise gezeigt, indem wir dafür kämpften, dass niemand zwischen Stuhl und Bank fällt, etwa mit Härtefallgeldern für KMU und Selbstständigerwerbende. Das zeigen wir aber auch in der aktuellen Energiekrise: Wir bieten Hand für einen raschen Umstieg auf die erneuerbaren Energien und versuchen, die Stromversorgung wieder als Service public zu stärken. Zudem setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und mehr Ressourcen in der Volksschule ein. Kurz: Die SP ergreift Partei für die Menschen im Kanton Zürich.

