Interview Regierungsrat Mario Fehr: «Ich kann nicht behaupten, zu wenig zu tun gehabt zu haben» Der Sicherheitsdirektor (parteilos) kandidiert für eine vierte Amtszeit im Zürcher Regierungsrat. Im Gespräch spricht der 64-Jährige über seine Ziele, die schwierige Lage im Asylwesen und sein Arbeitspensum.

«Es ist wichtig, die Menschen, die bleiben dürfen, mit allen Mitteln zu integrieren», sagt Regierungsrat Mario Fehr (parteilos). Andrea Zahler

Sie sind seit 2011 Regierungsrat, nun kandidieren Sie für eine vierte Amtszeit. Was ist Ihre Motivation?

Mario Fehr: Als Sicherheitsdirektor engagiere ich mich seit 12 Jahren für einen sicheren, sozialen und sportlichen Kanton Zürich. In den letzten vier Jahren hatten wir zwei grosse Herausforderungen zu bewältigen: zuerst die Pandemie, jetzt die Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Ich habe in dieser für uns alle anspruchsvollen Zeit festgestellt, dass langjährige Erfahrung nicht schaden kann. Ich fühle mich voller Energie, die Arbeit fortzusetzen – und vor allem bereitet sie mir Freude.

Sollten Sie bei den Regierungsratswahlen vom 12. Februar wiedergewählt werden, welche Ziele stünden bei Ihnen für die nächste Legislatur 2023–2027 im Vordergrund?

Zürich hat heute die tiefste Kriminalitätsrate seit 40 Jahren und ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Das soll so bleiben. Im Sozialbereich möchte ich das vom Kantonsrat ohne Gegenstimme beschlossene Selbstbestimmungsgesetz, das Menschen mit Behinderung mehr Wahlfreiheiten verschafft, umsetzen. Daneben planen wir, die Zusatzleistungen anzupassen, damit ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben können.

Sie haben die Migration erwähnt. Welche Herausforderungen stehen da für den Kanton Zürich konkret an?

Der Kanton Zürich hat 2022 mehr Menschen aus dem Asylbereich aufgenommen als die ganze Schweiz 2021. Ursächlich dafür waren zwei Flüchtlingsbewegungen: Einerseits diejenige aus der Ukraine; dabei handelt es sich zu zwei Dritteln um Frauen. Und zum andern die Migration über die Balkanroute. Die Mehrheit bilden hier junge Männer. Sie kommen teilweise aus Bürgerkriegsgebieten und sind nicht immer einfach zu integrieren.

Welche Lösungsansätze gibt es bei diesen schwerer integrierbaren jungen Männern?

Zuerst einmal muss der Bund rasch über die hängigen Asylgesuche entscheiden. Wer nicht bleiben darf, muss auch gehen, da haben wir in den letzten Jahren Fortschritte erzielt. So zum Beispiel mit Tunesien, wo die Schweiz ein Migrationsabkommen hat. Aber auch nach Algerien konnten in letzter Zeit wieder vermehrt Rückführungen gemacht werden. Es ist wichtig, die Menschen, die bleiben dürfen, mit allen Mitteln zu integrieren. Dabei muss für alle Beteiligten klar sein, dass die hiesigen Regeln für alle gelten.

«Wir haben momentan keine Anzeichen dafür, dass die Zahl an Ukraine-Flüchtlingen weiter ungebremst steigen wird.» Andrea Zahler

Die Lage im Asylwesen ist angespannt. Im Kanton Zürich leben bereits über 11’000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch der Flüchtlingsstrom aus anderen Regionen hält an. Wie viele Menschen halten die hiesigen Einrichtungen noch aus?

Ich denke, das ist die falsche Frage. Richtiger wäre: Wie können wir allen, die anspruchsberechtigt sind, ein Dach über dem Kopf bieten? Zusammen mit den Gemeinden werden wir für alle, die es brauchen, auch weiterhin ein Obdach bereitstellen.

Was ist, wenn noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen?

Wir haben momentan keine Anzeichen dafür, dass die Zahl weiter ungebremst steigen wird. Die Prognosen des Staatssekretariats für Migration waren zu hoch angesetzt. Von den von ihm geschätzten zwischen 80’000 und 120’000 Menschen sind gut 60’000 tatsächlich da. Jede siebte Ukrainerin, die den S-Status erhalten hat, ist inzwischen wieder zurückgekehrt.

Man kann also sagen, Zürich schafft den Zustrom.

Die Schweiz schafft das, muss das schaffen. Und in Zürich machen alle Beteiligten, die Gemeinden und der Kanton, seit je her ihren Job.

Man trifft Sie bei der Einweihung eines neuen Pumptracks in Dietikon, bei einem Besuch der Zivilschutzorganisation Zimmerberg oder auf Streife mit der Polizei: Wohl niemand im Regierungsrat ist so viel unterwegs wie Sie. Böse Zungen sagen, Sie hätten als Sicherheitsdirektor offensichtlich zu wenig zu tun. Was entgegnen Sie dieser Kritik?

Ich kann nicht behaupten, in den letzten Jahren mit der Flüchtlingsproblematik und der Pandemie zu wenig zu tun gehabt zu haben. Ich engagiere mich aber tagtäglich dafür, dass die Zürcherinnen und Zürcher verstehen, was wir als Kanton machen. Deshalb bin ich auch so oft wie möglich im direkten Kontakt mit der Bevölkerung.

Wer oder was hat Sie eigentlich politisiert?

Ich komme aus einem Landesring-Elternhaus. Mein Grossvater, mein Onkel, mein Vater, meine Tante und meine Mutter waren alle im Landesring der Unabhängigen. Das hat mich in meiner Gedankenwelt sehr beeinflusst.

