Interview Regierungsrätin Silvia Steiner zum Lehrermangel: «Den schwierigsten Teil sollten wir überwunden haben» Die Bildungsdirektorin (Mitte) kandidiert für eine dritte Amtszeit im Zürcher Regierungsrat. Im Gespräch blickt die 64-Jährige zurück und äussert sich auch zur Kritik an ihrer Person bezüglich des Lehrermangels.

«Ich muss mich am Resultat ausrichten und nicht an der Kritik, die auf mich einprasselt», sagt Regierungsrätin Silvia Steiner (Mitte). Severin Bigler

Sie treten nochmals zur Regierungsratswahl an. Weshalb?

Silvia Steiner: Ich bin voll motiviert. In den letzten vier Jahren habe ich diverse wichtige Projekte angestossen, bei denen es mir ein Anliegen ist, sie fortzuführen.

Zum Beispiel?

Beispielsweise die Förderung und Unterstützung von Familien mit kleinen Kindern, aber auch die Verbesserung der Arbeitssituation von Lehrpersonen an der Volksschule. Dann gibt es noch grosse Digitalisierungsprojekte in den Mittel- und Berufsfachschulen. Ein weiteres Thema ist die Vernetzung der verschiedenen Bildungsstufen. In all diesen Bereichen konnte ich schon viel erreichen.

Sie sind seit 2015 im Amt. Was haben Sie seither gelernt?

Als eher ungeduldiger Mensch musste ich lernen, dass politische Prozesse sehr lange dauern. Für gewisse Fragen war zu Beginn auch die Zeit noch nicht reif. Ich denke etwa an das Verständnis der Schulen für die Digitalisierung. Hier hat Corona einiges beschleunigt. Wir sind heute anders aufgestellt, unsere Gesellschaft hat andere Bedürfnisse und die demografische Situation hat sich verändert. Das alles beeinflusst auch die politischen Prozesse.

Welches Ziel würden Sie bei einer Wiederwahl als Erstes anpeilen?

Dazu gehört sicher die Krippenvorlage, die vor kurzem in der Vernehmlassung war und die wir jetzt noch optimieren. Mir geht es dabei nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern insbesondere auch um den Kindesschutz. Es ist mir wichtig, allen Kindern gute Startchancen zu ermöglichen. Bei allem, was wir machen, müssen unsere Kinder und jungen Menschen im Zentrum stehen.

Als Bildungsdirektorin mussten Sie sich immer wieder Kritik anhören, vor allem wegen des Lehrpersonenmangels oder der Coronamassnahmen an den Schulen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Wir leben in einer Zeit, in der medial vor allem Negatives aufgearbeitet wird. Ich habe aber auch sehr viel positives Feedback erhalten, das wird in der Öffentlichkeit aber weniger wahrgenommen.

Was sagen Sie zur Kritik selber?

Es ist uns gelungen, während der Coronazeit die Schulen fast durchgehend offen zu halten. Das war nur dank eines grossen Efforts der Lehrpersonen, der Verwaltung, der Eltern, aber auch der Kinder möglich. Ein Effort, der nicht spurlos an den Schulen vorbeigegangen ist und den ich sehr genau beobachte. Wir werden die Coronazeit noch aufarbeiten müssen. Aber wir haben die Krisenjahre gut gemeistert. Ich muss mich am Resultat ausrichten und nicht an der Kritik, die auf mich einprasselt.

Und der Lehrermangel?

Die angespannte Situation auf dem Lehrpersonenmarkt gibt es seit mehreren Jahren. Der Lehrpersonenmangel war eines meiner ersten Themen nach meinem Amtsantritt, und wir haben auch hier viel bewirken können. Jedes Jahr haben wir rund 100 bis 150 neue Schulklassen bilden müssen und dies mit den zusätzlich ausgebildeten Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule (PH) abgedeckt.

«Wir müssen bei den Lehrpersonen nicht mehr mit einer grossen Pensionierungswelle rechnen.» Severin Bigler

Der Lehrermangel war in diesem Jahr aber besonders gravierend...

Während der Coronazeit blieben die Lehrpersonen an ihren Stellen, das hat uns geholfen. Danach gab es wieder mehr Bewegung im Lehrpersonenarbeitsmarkt. Lehrerinnen und Lehrer holten Reisen nach oder orientierten sich um. Deshalb war die Situation in diesem Jahr besonders anspruchsvoll. Wir haben es in den letzten Jahren aber immer geschafft, das Schülerwachstum zu bewältigen. Bei den Volksschulen sollten wir den schwierigsten Teil überwunden haben.

Was macht Sie da so sicher?

Unsere Prognose zu den Schülerzahlen zeigt, dass an der Volksschule die Wachstumskurve bis 2031 abflacht und insgesamt noch

10,7 Prozent beträgt. Den grössten Anstieg hatten wir in den vergangenen zehn Jahren mit einer Steigerung von 16,1 Prozent. Diese Schülerinnen und Schüler kommen jetzt langsam in die Berufslehre. Ein Vorteil ist auch, dass das Lehrpersonal im Kanton Zürich verhältnismässig jung ist. Wir müssen also nicht mehr mit einer grossen Pensionierungswelle rechnen. Deshalb sollten wir den kommenden Zuwachs recht gut schaffen.

Sie sagen, den Lehrermangel gebe es schon länger. Haben Sie oder Ihre Vorgängerin diesen zu wenig antizipiert?

Nein, das kann man so nicht sagen. Ich finde, wir haben den richtigen Weg eingeschlagen, indem wir die Zahl der Ausbildungsplätze an der PH stets erhöht haben. Sicher gibt es Optimierungsbedarf. Wir haben bisher die bestehenden Möglichkeiten genutzt, auch solche, die kurzfristig umgesetzt werden konnten. Dazu gehört etwa die Anstellung von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom. Die Situation des Lehrpersonenmangels ist anspruchsvoll, aber lösbar.

