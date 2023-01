Interview Regierungsrätin Natalie Rickli zu ihrer Coronapolitik: «Das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit ist riesig» Die Gesundheitsdirektorin (SVP) blickt auf eine turbulente erste Amtszeit zurück. Die 46-Jährige über die verpasste Bundesratskandidatur, Kritik aus den eigenen Reihen und die hohen Gesundheitskosten. Sven Hoti Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

«Ich habe das Amt der Bundesrätin nie angestrebt», sagt SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli. Severin Bigler

Sie kandidieren für eine zweite Amtszeit im Regierungsrat. Was ist Ihre Motivation?

Natalie Rickli: Ich habe Freude an meinem Amt. Ich habe vier ereignisreiche Jahre hinter mir, mit einer Jahrhundertpandemie. Im Gesundheitswesen gibt es auf allen Ebenen noch viel zu tun. Mit meinen Mitarbeitenden in der Gesundheitsdirektion (GD) und den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen möchte ich die Herausforderungen gemeinsam anpacken.

Mit Ihrem Entscheid verwehrten Sie sich aber einer Bundesratskandidatur.

Ich hatte mich bewusst dafür entschieden, 2019 vom Nationalrat in Bern nach Zürich zu kommen und hier Regierungsrätin zu werden. Ich habe das Amt der Bundesrätin nie angestrebt. Als sich die Frage kürzlich gestellt hat, konnte ich sie schnell beantworten, weil ich mich entschieden habe, die Arbeit fortzusetzen und bei den bevorstehenden Regierungsratswahlen wieder zu kandidieren.

Welche Ziele würden Sie bei einer Wiederwahl als Erstes anpeilen?

Eine grosse Herausforderung ist die Personalfluktuation im Gesundheitswesen. Es ist wichtig, da wieder eine Stabilität zu erreichen. Die GD arbeitet mit der Bildungsdirektion daran, die Pflegeinitiative auf kantonaler Ebene fristgerecht umzusetzen. Dann will ich weiterhin einen Fokus legen auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung, speziell auf jene von Kindern und Jugendlichen. Mit meinen Mitarbeitenden in der GD möchte ich auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Dafür haben wir in der Direktion eine neue Abteilung geschaffen.

Als Gesundheitsdirektorin mussten Sie in der Coronakrise Entscheidungen treffen, die den Forderungen Ihrer Partei teilweise zuwiderliefen. Wie gingen Sie damit um?

Der Konflikt war nicht so gross, wie punktuell darüber berichtet worden war. Der Parteileitung in Zürich und auch dem grössten Teil der Parteibasis ist bewusst, dass man unterschiedliche Rollen hat. Die Sicherstellung der Spitalversorgung für über 1,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist Aufgabe des Kantons. Die Mehrheit der Bevölkerung hat die Massnahmen mitgetragen und unter dem Strich spürte ich eine grosse Unterstützung.

Was hätten Sie in der Coronapolitik rückblickend anders gemacht?

Der Regierungsrat musste Entscheidungen sehr schnell treffen, teilweise innert Stunden und basierend auf den jeweils aktuellen Fakten. Das Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen zum Beispiel war im ersten Moment sicher richtig. Als wir jedoch sahen, was es für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutete, lockerten wir die Massnahme wieder. Das Spannungsfeld zwischen der individuellen Freiheit und der Sicherheit, insbesondere älterer, vulnerabler Personen, ist riesig. Unter dem Strich haben wir das in der Schweiz im Vergleich zum Ausland aber gut hinbekommen.

Natalie Rickli ist seit 2019 Regierungsrätin und Vorsteherin der Gesundheitsdirektion. Severin Bigler

Die Gesundheitskosten steigen. Wäre es nun nicht angebracht, dass der Kanton seine Beiträge an die Prämienverbilligung erhöht?

Das würde bedeuten, dass wir dafür noch mehr Steuergelder aufwenden müssten, was sich letztlich auf die finanzielle Situation der Bevölkerung auswirkt. Im Kanton Zürich stehen jährlich über eine Milliarde Franken für Prämienverbilligungen zur Verfügung. Ich bin der Meinung, das muss reichen. Das hat auch die Bevölkerung in einer Abstimmung und der Kantonsrat anlässlich der letzten Budgetdebatte so entschieden.

Wie gedenkt der Kanton denn, die Gesundheitskosten zu senken?

Wir haben ein hervorragendes Gesundheitswesen, das jedoch seinen Preis hat. Wir geben schweizweit fast 90 Milliarden Franken dafür aus. Dabei möchten wir die bestmöglichen Leistungen, aber möglichst wenig dafür bezahlen. Darum möchte ich an die Eigenverantwortung appellieren.

Was heisst das konkret?

Schon vor der Pandemie stellten wir fest, dass viele Leute Notfallstationen aufsuchen, obwohl kein medizinischer Notfall vorliegt. Bei einem Besuch im Spital Bülach etwa habe ich von einem jungen Mann erfahren, der wegen Fieber von der Ambulanz abgeholt werden wollte. Weil keine freien Plätze in Arztpraxen verfügbar sind oder weil Leute aufgrund des Versorgungssystems ihres Herkunftslandes nicht mit einer durch Hausärzte erbrachten Grundversorgung vertraut sind, suchen diese zuerst im Spital Hilfe statt beim Hausarzt. Das Ziel muss sein, mehr Haus- und Kinderärzte auszubilden. Jeder kann zudem einen Beitrag leisten, indem man auf seine Gesundheit achtet.

Was hat Sie eigentlich politisiert?

Ich komme aus einem unpolitischen Elternhaus. Mich hat dann 1992 die EWR-Abstimmung politisiert. Ich war damals noch im KV und das Thema wurde im Unterricht thematisiert. Ich war der Meinung, ein Beitritt hätte für die Schweiz negative Auswirkungen.

