Interview Regierungsrätin Carmen Walker Späh: «Die Haltestelle Silbern wird eine grosse Chance haben» Die FDP-Volkswirtschaftsdirektorin kandidiert für eine dritte Amtszeit im Regierungsrat. Im Interview spricht sie über Einbussen beim Wirtschaftsstandort Zürich, «zu lange» Rekursverfahren und die Arbeit mit der Klima-Allianz. Sven Hoti Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Standortwettbewerb ist härter geworden – wir müssen Gas geben», sagt Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Alex Spichale

Von allen Regierungsratsmitgliedern gaben Sie als Erste Ihre erneute Kandidatur bekannt. Was treibt Sie an?

Carmen Walker Späh: Ich bin voller Energie, mich weiter einzusetzen für unseren schönen Kanton Zürich. Vor allem engagiere ich mich für gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen, die in unserem Kanton Arbeitsplätze schaffen, aber auch für alle Menschen, die hier leben und arbeiten. Ich bin hochmotiviert und habe klare Ziele vor Augen. Es gibt noch viel zu tun.

Welche Ziele sind das?

Nachdem der Kantonsrat im Dezember grünes Licht gegeben hat für den Aufbau des Innovationsparks Zürich und für ein Flugplatzkonzept, möchte ich dieses Generationenprojekt in Dübendorf weiter vorantreiben. Auch freue ich mich, dass die kantonsrätliche Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt der Vorlage für das Förderprogramm für E-Ladestationen grossmehrheitlich zugestimmt hat. Die nächste Hürde ist der Kantonsrat. Danach haben wir die Mittel, um der Dekarbonisierung im Individualverkehr einen Schub zu verleihen. In Sachen Digitalisierung planen wir ein Unternehmensportal, einen sogenannten One-Stop-Shop, der die Interaktion mit der Verwaltung stark vereinfachen soll.

Gemäss einer Studie Ihres Amts für Wirtschaft und Arbeit liegt der Wirtschaftsstandort Zürich punkto Innovationsfähigkeit im Vergleich mit 250 europäischen Regionen nur noch auf Platz 51. Im Jahr 2014, vor Ihrem Amtsantritt, war er noch auf Rang 18. Haben Sie die Schwerpunkte falsch gesetzt?

Zum einen machen wir solche Studien, weil wir genau hinschauen wollen. Zum anderen ist der Kanton Zürich nicht schlechter geworden, andere Wirtschaftsregionen innerhalb Europas haben massiv aufgeholt. Der Standortwettbewerb ist härter geworden. Das bedeutet, wir müssen Gas geben.

Was heisst das konkret?

Gemäss unserer Studie hat der Kanton vor allem im Zusammenhang mit der Resilienz und Vernetzung der KMU Punkte eingebüsst. Das Problem mit der Resilienz haben wir bereits während der Pandemie erkannt und entsprechend reagiert. Zusammen mit der ZKB, der Zürcher Handelskammer und dem kantonalen Gewerbeverband lancierten wir das Pilotprojekt «KMU und Innovation». Darüber hinaus unterstützen wir gezielt auch sogenannte Techparks wie etwa den Healthtechpark in Schlieren, wo die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, zwischen grossen und kleinen Unternehmen sowie Start-ups gefördert wird. Erwähnen möchte ich auch «innovation.zuerich», unser Portal zur digitalen Vernetzung von KMU.

Für das Limmattal eine wichtige Frage ist: Wann wird der Bahnhof Silbern endlich Realität?

Insgesamt fliessen im Rahmen des bereits beschlossenen Ausbauschritts der Bahninfrastruktur (Step) bis 2035 mehrere Milliarden Franken in wichtige ÖV-Projekte in unseren Kanton. Für die Aufnahme der S-Bahn-Haltestelle Silbern in dieses Ausbauprogramm habe ich mich eingesetzt, aber leider wurde diese nicht berücksichtigt, weil die Haltestelle und ein sinnvolles Angebot abhängig sind vom Ausbau der Hauptstrecke Aarau–Zürich. Dieses umfangreiche Projekt bildet einen Schwerpunkt im nächsten Step-Ausbauschritt. Die Haltestelle Silbern wird im Rahmen dieser Planungen eine grosse Chance haben.

Carmen Walker Späh an der Seite von Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Daniel Issler, Geschäftsführer der Limmattalbahn AG (rechts), bei der Eröffnungsfahrt mit der Limmattalbahn am 9. Dezember in Dietikon. Severin Bigler

Immer wieder sorgen Einsprachen dafür, dass sich Bauprojekte verzögern. Wie ist dem zu begegnen?

Rekurse sind ein legitimes Mittel im Rahmen eines Rechtsstaates. Mir ist es aber ein Anliegen, dass Rekursverfahren beschleunigt werden. Heute dauern sie oft zu lange. Wenn man jahrelang auf Entscheide warten muss, ist das für alle Beteiligten frustrierend.

Seit 2019 hat die Klima-Allianz, bestehend aus AL, SP, Grüne, GLP und EVP, eine Mehrheit im Kantonsrat. Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?

Dass der Klimawandel stärker in den Fokus geraten ist, erachte ich als positiv. Schade ist hingegen, dass das total revidierte Strassengesetz, das in der Vorberatung abgeschlossen war, einfach sang- und klanglos versenkt wurde. Es gab darin gute Ansätze, wie Kanton und Städte in Zukunft bei grossen Infrastrukturprojekten zusammenarbeiten könnten. Am Schluss sind wir doch ein Kanton, in dem sich die Grenzen vermischen. Die Limmattalbahn ist sicher ein sehr gutes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sogar über Kantonsgrenzen hinweg.

Wer oder was hat Sie eigentlich politisiert?

Der Rosengarten hat mich politisiert – bereits vor Jahrzehnten. Ich bedaure sehr, dass noch immer keine zufriedenstellende Lösung für diese stark befahrene Strasse in Sicht ist.

Haben Sie politische Vorbilder?

Für mich sind alle Menschen Vorbilder, die unter Einsatz von ihrem Leben für ihre Werte kämpfen, wie das etwa aktuell in der Ukraine oder im Iran der Fall ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen