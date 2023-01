Interview Martin Neukom: «Ich will möglichst viel zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz beitragen» Mehr Bäume, mehr Elektrofahrzeuge und mehr erneuerbare Energie: Das peilt Regierungsrat Martin Neukom für die nächste Legislatur an – falls er nicht erster grüner Bundesrat wird. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Baudirektor Martin Neukom (Grüne): «Nach meinen Abschätzungen ist es möglich, sowohl die Atomenergie zu ersetzen als auch den Mehrbedarf an Strom durch Wärmepumpen und Elektroautos zu decken.» Andrea Zahler

Was wären Ihre Hauptziele bei einer Wiederwahl?

Martin Neukom: Ein wesentliches Projekt ist die klimaangepasste Siedlungsentwicklung. Dabei geht es vor allem darum, dass die Städte mehr Bäume pflanzen können. Zudem möchte ich beim Beschaffungswesen die Nachhaltigkeit höher gewichten, etwa mit Elektrofahrzeugen für den Strassenunterhalt. Weiter will ich den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen.

Wie wollen Sie die Energieversorgung langfristig sichern?

Das kann ich nur zum Teil beeinflussen. Die Rahmenbedingungen legt grossteils der Bund fest – und einen Teil bestimmt der Strommarkt. Für mich ist es wichtig, dass wir eine diversifizierte Stromproduktion haben. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Photovoltaik, vor allem in den Alpen, wo sich auch im Winter oberhalb der Nebelgrenze viel Solarstrom erzeugen lässt. Auch Windenergie ist wichtig. Damit könnten wir im Kanton Zürich 170'000 Haushalte mit Strom versorgen.

Sofern der Wind weht ...

Wetterschwankungen können wir mit unseren Stauseen ausgleichen. Auch Biomasse als Energielieferant und ein Ausbau der Wasserkraft sind sinnvoll. Wichtig ist zudem, dass wir die Energie möglichst effizient nutzen.

Was steht dabei im Vordergrund?

Mit dem neuen Zürcher Energiegesetz sind ab dem Jahr 2030 Elektroheizungen nicht mehr erlaubt. Wenn man von einer Elektroheizung auf eine Wärmepumpe wechselt, braucht man für die gleiche Wärme nur ein Drittel der Energie oder weniger. Auch wenn wir die Beleuchtung auf LED umstellen, können wir den Strom effizienter einsetzen.

Ist die Atomenergie so ersetzbar?

Nach meinen Abschätzungen ist es möglich, sowohl die Atomenergie zu ersetzen als auch den Mehrbedarf an Strom durch Wärmepumpen und Elektroautos zu decken.

Bis wann?

Bis 2040, spätestens 2050. Wir dürfen das nicht unterschätzen, es ist eine grosse und schwierige Aufgabe. Wobei die Frage des Atomausstiegs auf nationaler Ebene entschieden wird.

Der Kanton Zürich ist dabei auch ein Akteur als grösster Aktionär des Energiekonzerns Axpo ...

Ja, das betrifft die bestehenden Kernkraftwerke. Bei neuen KKW, welche in Europa im Bau sind, kam es zu gigantischen Kosten- und Terminüberschreitungen. Das macht es schwierig, damit zu planen. Zudem macht man sich damit abhängig von Uranlieferanten. Darum ist mein Ziel: Ich will möglichst viel zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz beitragen, sodass es nicht nötig ist, ein neues Atomkraftwerk zu bauen.

Punkto Solarstrom wurde kritisiert, dass die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) wegen zu tiefer Einspeisevergütungen zu wenig Anreize für private Investoren bieten. Wollen Sie für mehr Anreize sorgen?

Die Einspeisevergütung der EKZ ist gerade erst gestiegen und wird mutmasslich im kommenden Jahr nochmals steigen. Es hat seine Gründe, dass die EKZ-Tarife relativ tief sind. Ich habe aber Verständnis, wenn man das kritisiert. Aktuell wird in Bern diskutiert, die Einspeisevergütungen schweizweit zu vereinheitlichen. Ich würde dies begrüssen.

Wo wollen Sie als kantonaler Baudirektor ansetzen, um Solarstrom zu fördern?

Im Moment gibt es vor allem Engpässe bei den Fachkräften. Mehr Anreize würden also nicht gleich mehr Solaranlagen bringen. Aber wir brauchen mehr Solaranlagen. Das ist auch etwas, das ich in der nächsten Legislatur anpacken will. Zurzeit lassen wir eine Studie erarbeiten zu Solarprojekten auf Infrastruktur, zum Beispiel entlang von Autobahnen, Kantonsstrassen und Bahngleisen, auf Kläranlagen oder an Lärmschutzwänden.

Themawechsel: Die Limmattalbahn rollt, die flankierenden Massnahmen im Strassenbau sind aber teils noch nicht umgesetzt, konkret an der Engstringer- und Gasometerkreuzung in Schlieren. Machen Sie Druck, damit es da vorwärtsgeht – oder ist Ihnen Strassenbau nicht so wichtig?

Ich bin sehr gewillt, diese Strassenprojekte umzusetzen, denn es ist ein Auftrag vom Parlament, den ich noch als Kantonsrat selber unterstützt habe. Aber im Moment sind wir blockiert durch Einsprachen.

Ist es schwieriger, eine Strasse zu bauen als eine Bahn?

Vielleicht, zumindest in diesem Fall. Auch bei der Limmattalbahn gab es ja viele Einsprachen, die aber bereinigt werden konnten. Ich hoffe, dass wir auch diese Strassenprojekte zügig umsetzen können.

Wann?

Ich kann dazu keinen Zeithorizont angeben, denn wir sind diesbezüglich von Gerichtsverfahren abhängig.

Könnten Sie sich vorstellen, im Herbst für den Bundesrat zu kandidieren? Dort fehlt es ja zurzeit an urbanen Typen ...

Ausschliessen würde ich nichts. Aber mir gefällt es hier sehr gut. Ich würde sehr gerne Baudirektor bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen