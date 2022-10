Interview Stadtarchivarin Andrea Wild: «Das Papier verschwindet nicht, es bleibt» Seit Anfang Mai ist Andrea Wild Direktorin des Stadtarchivs Zürich. Im Interview spricht die 46-Jährige über ihre Motivation für das Amt, Zukunftspläne und Bemerkenswertes aus den Archiven. Sven Hoti Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das Stadtarchiv hat eine gute Grösse, um die Digitalisierung weiter umzusetzen»: Stadtarchivarin Andrea Wild im Gärtchen des Hauses zum Rech. Andrea Zahler

Sie ist die neue Hüterin des städtischen Wissens: Andrea Wild ist seit Mai Direktorin des Stadtarchivs Zürich. Die 46-Jährige empfängt uns in ihrem Büro, das auffällig aufgeräumt ist. Papier liegt hier noch wenig herum. «Ich bin eher eine Digitale», kommentiert Wild. Für ihre bevorstehenden Aufgaben im Stadtarchiv sind das gute Voraussetzungen.

Archive werden gemeinhin mit Ordnung in Verbindung gebracht. Legen Sie privat auch viel Wert auf Ordnung?

Andrea Wild: Nein, nicht sehr. Aber ich finde immer, was ich suche (lacht).

Im Mai übernahmen Sie den Posten Ihrer Vorgängerin, Anna Pia Maissen, die in Pension ging. Wie sind Sie in Ihr neues Amt gestartet?

Gut, ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Vieles ist neu für mich, da ich nun in der Stadtverwaltung arbeite. Die vergangenen Monate verbrachte ich damit, mir ein Netzwerk aufzubauen, Mitarbeitende kennen zu lernen und mich in die Themen des Stadtarchivs einzuarbeiten.

Zuvor arbeiteten Sie unter anderem als Dienstchefin Informationsangebote beim Bundesarchiv. Wie unterscheidet sich Ihre frühere Arbeit von der jetzigen?

Eigentlich nicht sehr. Ich bin immer noch Archivarin. Natürlich ist das Bundesarchiv viel grösser, etwa drei- bis viermal so gross, betrachtet man die Laufmeter an Akten oder die Anzahl Mitarbeitenden. Im Bundesarchiv war ich nur für einen kleinen Teil, im Bereich Zugang und Vermittlung, zuständig. Jetzt bin ich für das ganze Stadtarchiv verantwortlich – das heisst für alle Arbeiten, die in einem Archiv anstehen. Das habe ich gesucht, als ich mich hier bewarb.

Was gab den Anstoss für Ihre Bewerbung?

Ganz unterschiedliche Dinge. Ich hatte das Gefühl, dass die Zürcher Stadtverwaltung wie aber auch das Bundesarchiv vorwärtsmachen in der digitalen Transformation. Der Stadtrat hat sich die digitale Verwaltung als Schwerpunkt gesetzt. An diesem Wandel habe ich Freude. Ich fand zudem, das Stadtarchiv hat eine gute Grösse, um diese Entwicklung weiter umzusetzen. Darüber hinaus wohne ich schon seit über 20 Jahren in der Stadt Zürich, habe hier studiert und bin mit der Stadt sehr verbunden.

Zur Person Andrea Wild ist seit Mai 2022 Direktorin des Stadtarchivs Zürich. Zuvor war sie als Dienstchefin Informationsangebote beim Bundesarchiv sowie als Senior Knowledge & Records Management Consultant beim Rückversicherer Swiss Re tätig. Die 46-Jährige studierte Geschichte und englische Literatur- und Sprachwissenschaften an der Universität Zürich sowie Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Universität Bern. Die zweifache Mutter lebt mit ihrem Partner in der Stadt Zürich. (sho)

Was gefällt Ihnen an Ihrer neuen Aufgabe?

Ich finde die Arbeit sehr spannend und abwechslungsreich. Auch meine Mitarbeitenden sind sehr divers. Wir haben Leute mit einem Informatik-Background, solche, die Geschichte studiert haben, Informationswissenschafterinnen und Logistiker, also sehr verschiedene Expertisen. Das hat mich am Amt gereizt.

Wie wollen Sie das Stadtarchiv in die Zukunft führen?

Die Zukunft ist digital. Die digitale Transformation bietet technologisch viele Möglichkeiten, aber sie bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Es ist ein tiefgreifender Veränderungsprozess, bei dem es nicht nur um die Technologie, sondern um alle organisatorischen und auch die kulturellen Aspekte geht, also den Menschen. Das ist es, was mich am meisten interessiert. Rund 90 Prozent solcher Veränderungen sind organisatorischer und nicht technologischer Natur. Das beschäftigt natürlich nicht nur uns, sondern alle Archive.

Was meinen Sie mit organisatorischen Aspekten?

Es geht ja nicht einfach nur um die Digitalisierung von einzelnen Dossiers, sondern darum, ganze Arbeitsprozesse entsprechend anzupassen. Für mich bedeutet digitale Transformation nicht, Analoges, ohne zu hinterfragen, ins Digitale zu überführen. Man muss sich dabei immer fragen: Gäbe es andere Möglichkeiten? Wie könnte man gewisse Dinge grundlegend verändern? Würde man alles einfach telquel übertragen, wäre dies eine vertane Chance.

«Die bisher 24 Kilometer Akten in unserem Archiv werden wir auch noch in Zukunft haben.» Andrea Zahler

Welche Dinge müssen unbedingt analog bleiben?

In der Stadtverwaltung gibt es sicherlich gewisse Angebote, die sich nicht einfach so digitalisieren lassen. Ein Beratungsgespräch bei den Sozialen Diensten zum Beispiel. Das heisst, dort, wo die Akten produziert werden, die letztlich von uns übernommen werden, gibt es Dinge, die wohl analog bleiben. Auch bei uns im Archiv ist klar: Selbst wenn die digitale Transformation abgeschlossen ist, werden wir noch immer Papier haben. Die Vergangenheit nehmen wir mit uns mit. Das Papier verschwindet nicht einfach, es bleibt. Die bisher 24 Kilometer Akten in unserem Archiv werden wir also auch noch in Zukunft haben.

Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Ihre Vorgängerin: «Wir rechnen damit, dass wir ab 2030 oder 2035 praktisch nur noch digitale Akten übernehmen werden.» Stimmt dieser Zeitplan auch für Sie?

Wir arbeiten auch nur mit Schätzungen. Diese sind abhängig davon, wie und wann uns Unterlagen von der Verwaltung angeboten werden. Gemäss darauf beruhenden Prognosen werden wir bis 2035 jährlich jeweils noch einen halben Kilometer Akten übernehmen. Ab dann werden die normalen Verwaltungsakten vorwiegend digital sein. Ich gehe aber davon aus, dass wir später auch noch Papierakten übernehmen werden: speziell im Fall von längeren Aufbewahrungsfristen in der Stadtverwaltung, wo zum Teil noch umfangreichere Aktenserien auf uns zukommen werden. Und natürlich bei Privatarchiven, welche wir, ergänzend zu den Unterlagen aus der Stadtverwaltung, angeboten erhalten.

Wie weit fortgeschritten ist die Digitalisierung im Stadtarchiv?

Bei den Prozessen sind wir auf gutem Weg. Bis Ende Jahr muss die Stadtverwaltung die digitale Aktenführung eingeführt haben. Bei den 24 Kilometer Akten wiederum macht eine vollumfängliche Digitalisierung wenig Sinn. Das wäre sehr teuer und äusserst aufwendig. Zudem gibt es Dossiers, die praktisch nie angeschaut werden. Wir digitalisieren Akten nach bestimmten Kriterien, etwa, weil sie ein guter Einstieg sind für eine Erstrecherche.

Wie teuer ist die Digitalisierung eines Dossiers im Durchschnitt?

Das Scannen an sich ist nicht so teuer. Die Vorbereitung des Dossiers vor dem Scannen und die Qualitätskontrolle sowie Einlagerung in einem digitalen Archiv im Anschluss sind das Teure. Der Scanvorgang ist vernachlässigbar. Deshalb ist es heutzutage auch nicht zielführend, ein ganzes Archiv von vorne bis hinten zu digitalisieren.

Die Zürcher Stadtverwaltung wächst. Wirkt sich das auch unmittelbar auf die Arbeitslast des Stadtarchivs aus?

Das ist so. Die Stadtverwaltung wächst in erster Linie, weil die Bevölkerung stetig wächst. Das heisst auch, es werden mehr Informationen empfangen, produziert und abgelegt, ergo es entstehen mehr Unterlagen. Für uns bedeutet das, dass wir mehr Akten übernehmen werden.

«Die Besucherzahlen auf unserer Website und unseren Online-Rechercheangeboten wie die digitalisierten Pfarrbücher oder die Geschäftsberichte des Stadtrats übersteigen bereits diejenigen vor Ort.» Andrea Zahler

Wer alte Dokumente sucht, der findet diese heute auch auf der Website des Stadtarchivs. Wie viele Leute suchen das Archiv aber noch vor Ort auf?

Pro Jahr haben wir ungefähr 1000 Besuche. Vor der Pandemie waren es ein paar 100 mehr. Während der Pandemie waren es meistens knapp unter 1000. Dieses Jahr werden es wieder über 1000 sein. Die Leute suchen vermehrt von zu Hause in unserer Online-Datenbank oder stellen ihre Anfragen schriftlich. Die Besucherzahlen auf unserer Website und unseren Online-Rechercheangeboten wie die digitalisierten Pfarrbücher oder die Geschäftsberichte des Stadtrats übersteigen bereits diejenigen vor Ort. Ob die Besucherzahlen vor Ort aber längerfristig abnehmen werden, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Wie Sie sagten, sind Sie als Direktorin des Stadtarchivs nur noch selten im Archiv selber unterwegs. Doch auch Sie starteten Ihre Karriere als «einfache» Archivmitarbeiterin. Welche Akten sind Ihnen aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben?

Als amüsant empfinde ich jeweils die bürokratischen Floskeln, die etwas völlig Triviales auf wahnsinnig komplizierte Weise umschreiben. Traurig in Erinnerung geblieben sind die Akten über die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Wenn man nachliest, wie junge Menschen von ihren Eltern weggenommen, im Heim platziert oder verdingt, vom Staat und verschiedenen weiteren Institutionen in ihrer Freiheit und Entwicklung stark eingeschränkt worden sind, dann geht einem das, auch nach zehn Jahren Auseinandersetzung mit dem Thema und unzähligen gesichteten Dossiers, bei jeder Anfrage einer betroffenen Person um Akteneinsicht sehr nahe. Das zeigt aber auch, wieso Archive wichtig sind: damit man sich als Einzelperson oder als Gesellschaft mit der Vergangenheit auseinandersetzen kann. Und bestenfalls lernen wir auch etwas daraus und gestalten die Zukunft besser.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen