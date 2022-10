«Es gibt viele Leute, die sich in unser Buch in der Kapelle einschreiben und um eine gute Reise bitten. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Grossteil davon auch im Alltag religiös ist.» Andrea Zahler

Interview Er ist seit sechs Jahren Pfarrer am Flughafen Zürich und sagt: «Das Fliegen stellt manche vor existenzielle Fragen» Seit 25 Jahren gibt es die Flughafenkirche in Kloten. Stephan Pfenninger gehört zum Seelsorge-Team. Im Interview erzählt er, wer die Flughafenkirche alles aufsucht und spricht über die Auswirkungen von Corona und Ukraine-Krieg. Sven Hoti Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Stephan Pfenninger umgibt eine ruhige Aura. Sein legerer Kleidungsstil und seine Art machen ihn zu jenem Kumpeltyp, dem man guten Gewissens jedes Geheimnis anvertrauen würde. Diese Eigenschaften sind von Vorteil für einen wie ihn, den Pfarrer in der Kirche des Flughafens Zürich.

Der 46-Jährige amtet hier seit September 2016 in einem 100-Prozent-Pensum. Pfenninger arbeitet hier mit einer katholischen Pastoralassistentin und einer Sozialdiakonin sowie etwa einem Dutzend Freiwilligen für die Wochenendeinsätze zusammen. Ihre Aufgaben sind vor allem seelsorglicher Natur. Fixe Anlässe gibt es nur selten: Jeweils mittwochs findet ein Mittagsgebet und freitags eine geführte Meditation statt, an einem Sonntag pro Monat ein zusätzlicher Gottesdienst.

Ansonsten kämen die Leute hier aber vor allem ungebunden vorbei, um zu beten, zu meditieren oder einfach die Stille zu geniessen, so Pfenninger. Hin und wieder gebe es in der Flughafenkirche aber auch Hochzeiten, Taufen und sogar Trauerfeiern. In diesem Jahr habe es schon zwei Hochzeiten gegeben.

Die Flughafenkirche besteht aus dem Andachtsraum (oben) und einem Gebets- und Meditationsraum (unten). Die Räumlichkeiten stehen auch Atheisten und Personen jeglicher Religionszugehörigkeit offen. (Bilder: Andrea Zahler)

Die Kirche besteht aus einem Andachtsraum, einem Meditations- sowie Gebetsraum und Büros für die Seelsorger. Den Eingang zum Andachtsraum zieren die Symbole der fünf grossen Weltreligionen. Es gibt heilige Schriften aus den unterschiedlichen Religionen. Die Räume sind absichtlich neutral gehalten. «Die Kirche steht allen offen, die sie brauchen», betont Pfenninger.

Seit ihrem Umzug vor sechs Jahren befindet sich die Flughafenkirche im Check-in 2. Dieses Jahr feiert sie ihr 25-jähriges Bestehen. Die Flughafenkirche ist keine Zürcher Erfindung: 1944 entstanden die ersten in den USA, inzwischen gibt es sie an rund 150 Flughäfen in über 40 Ländern. Träger der Flughafenkirche Zürich sind die katholische und reformierte Landeskirche; zusätzlich wird sie von verschiedenen Firmen unterstützt.

Seit Ende 2016 sind Sie Pfarrer in der Flughafenkirche. Zuvor waren Sie unter anderem als reformierter Pfarrer in Bülach und Kloten tätig. Wieso wechselten Sie zum Flughafen?

Stephan Pfenninger: Ich bin schon längere Zeit mit dem Flughafen verbunden. Bülach und Kloten liegen quasi neben dem Flughafen. Zudem arbeitete ich während des Theologiestudiums am Flughafen bei der Swissport beim Check-in und der Passagierbetreuung. Ich war also bereits von dieser Welt angesteckt worden.

Was fasziniert Sie daran?

Es ist ein spannendes Umfeld: Anders als in den meisten Kirchengemeinden hat man hier eine viel heterogenere Zusammensetzung der «Gemeinde». Es sind Leute aus aller Welt, aus allen möglichen Kulturen und Religionen vertreten. Das gilt nicht nur für die Reisenden, sondern auch die Flughafenangestellten. Das ist lässig, das macht mir Spass.

«Während der ersten vier bis sechs Wochen nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges standen wir bei jedem ankommenden Flug aus Warschau und Krakau mit einem Plakat in der Ankunftshalle, um die Leute auf unser Angebot aufmerksam zu machen.» Andrea Zahler

Wie unterscheidet sich Ihre frühere Tätigkeit von derjenigen am Flughafen?

Wir machen vieles von dem auch, was wir in den Kirchgemeinden machen, jedoch mit einer anderen Gewichtung. Das heisst konkret: viel weniger Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Betreuung der Menschen.

Wieso braucht es überhaupt eine Kirche am Flughafen?

Ich habe das Gefühl, das Fliegen löst in manchen Menschen noch immer gewisse unterschwellige Ängste aus. Wer in ein Flugzeug steigt, gibt unweigerlich die Kontrolle über sich ab. Wer sich dessen bewusst wird, steht je nachdem vor existenziellen Fragen wie: Komme ich an? Was passiert, wenn das Flugzeug abstürzt? Letztlich wirft einen das auf Vertrauens- und Glaubensfragen zurück. Es gibt viele Leute, die sich in unser Buch in der Kapelle einschreiben und um eine gute Reise bitten. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Grossteil davon auch im Alltag religiös ist.

Wie viele Personen suchen die Flughafenkirche im Schnitt auf?

Wir gehen von 200 bis 250 Personen aus pro Tag. Manchmal haben wir auch ganze Gruppen von rund 30 Personen aufs Mal.

Bei Ihren Angeboten im Vordergrund steht die Seelsorge. Wer beansprucht diese am meisten?

Das ist sehr unterschiedlich. Etwa die Hälfte sind Mitarbeitende des Flughafens. Ein grosser Teil davon wird wohl sonst wenig mit der Kirche zu tun haben, sondern hat sich mir über die Jahre anvertraut.

Zur Person Stephan Pfenninger Schait ist seit September 2016 als Pfarrer bei der Flughafenkirche Kloten tätig. Zuvor war er Pfarrer bei den reformierten Kirchen Bülach, Kloten und Witikon. Zudem arbeitete Pfenninger im Care Team des Flughafens. Der 46-Jährige ist in Bassersdorf aufgewachsen. Der vierfache Vater ist verheiratet und wohnt in Kloten. (sho)

Weshalb kommen die Flughafenangestellten zu Ihnen?

Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum Teil sind es arbeitsbezogene Dinge wie etwa Angst vor Arbeitsplatzverlust oder wegen einer bereits erfolgten Kündigung. Ansonsten ist es vor allem Persönliches wie der Umgang mit Erkrankungen – entweder die eigene oder diejenige von Angehörigen –, aber auch wegen finanzieller Sorgen kommen die Leute.

Wie ist es bei den Reisenden?

Bei den Reisenden geht es meist um Zwischenfälle. Etwa, weil jemand beim Umsteigen während Tagen am Flughafen gestrandet ist und verzweifelt Hilfe zur Weiterreise benötigt. Ab und an kommt es auch zu Todesfällen im Flugzeug, auch da stehen wir seelsorglich zur Seite. Oft beraten wir auch Leute mit Zukunftsängsten, die ihre Heimat verlassen oder bereits verlassen haben.

Zu diesen gehören auch die zahlreichen Ukraine-Flüchtlinge, die ihr Land nach Ausbruch des Kriegs verlassen haben. Haben Sie davon etwas bei der Seelsorge am Flughafen mitbekommen?

Ja, die ersten Personen sind bereits vier bis fünf Tage nach Kriegsausbruch bei uns gelandet. Zuerst ging es darum, abzuklären, welche Leute wir wohin schicken müssen. Anfänglich war es ein riesiges Chaos. Während der ersten vier bis sechs Wochen standen wir bei jedem ankommenden Flug aus Warschau und Krakau mit einem Plakat in der Ankunftshalle, um die Leute auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Eine Weile lang hatte es bei jedem Flug rund 20 Flüchtlinge darunter, bei denen nur ein Teil bereits eine Nachfolgelösung organisiert hatte.

«Das Klima unter den Mitarbeitenden am Flughafen ist insgesamt gut, zum Teil sind sie aber extrem gestresst.» Andrea Zahler

Wie nehmen die Hilfsbedürftigen mit Ihnen Kontakt auf?

Reisende, die Hilfe suchen, kommen entweder selbstständig bei uns vorbei, werden von Flughafenmitarbeitenden an uns verwiesen oder wir werden zu ihnen gerufen. Bei den Mitarbeitenden erfolgt die Kontaktaufnahme oft auf den Gängen. Wir schauen aber auch, dass wir am Flughafen präsent sind. Man schwatzt miteinander und hört je nachdem Probleme heraus. Zum Teil kommen die Leute auch erst nach einem solchen Gespräch zu uns oder empfehlen uns ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen weiter.

Und wie ist das Klima unter den Mitarbeitenden?

Insgesamt gut, zum Teil sind sie aber extrem gestresst. Viele arbeiten zwar gerne am Flughafen, jedoch fehlt es an Personal. Diesen Stress unter den Mitarbeitenden spürt man. Nach den Herbstferien sollte dieser aber wieder abnehmen.

Neben der Seelsorge steht es den Leuten auch offen, die Kirche einfach so zu besuchen. Was können Sie über die Zusammensetzung dieser Besucherinnen und Besucher sagen?

Das ist schwierig zu sagen, wir sprechen sie ja normalerweise nicht einfach so an. Aber die Besucherinnen und Besucher sind sehr durchmischt. Die religiöse Zugehörigkeit ist oft nicht klar ersichtlich. Es hat auch Leute darunter, die einfach nur die Stille geniessen wollen.

Während der ersten zwei Jahre der Coronapandemie war der Flugverkehr ziemlich eingebrochen. Sie werden das bei Ihnen sicherlich auch gespürt haben...

Es gab verschiedene Phasen: Ganz am Anfang gab es viele Leute, die am Flughafen festsassen. Bei den Mitarbeitenden kam die Sorge hinzu, dass ihnen im Homeoffice die Decke auf den Kopf fallen würde. Das ist dann aber zuerst nicht eingetroffen. Im Herbst änderte sich die Stimmung: Manche Mitarbeitenden hatten Angst, ihre Stelle zu verlieren. Die Kapelle war auch während dieser Zeit durchgehend geöffnet.

Ihr Vorgänger Walter Maier war rund 19 Jahre lang in Ihrem Amt tätig. Wissen Sie schon, wie lange Sie das machen wollen?

Nein, das kann ich jetzt noch nicht sagen.

