Interview «Heterosexuelle, weisse Cis-Männer sind es sich gewöhnt, die Deutungsmacht darüber zu haben, was in der Welt passiert» Der Zürcher LGBTQ-Verein HAZ feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Der Geschäftsleiter Hannes Rudolph über den Zustand der queeren Community und die Gefahr von rechts. Sven Hoti Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

«Von rechter Seite wird versucht, unsere Errungenschaften wieder zunichtezumachen», sagt Hannes Rudolph, Geschäftsführer von HAZ. Valentin Hehli

Wir schreiben das Jahr 2022. Wie geht es der queeren Community?

Hannes Rudolph: Wir haben einige Errungenschaften in puncto rechtliche Gleichstellung erreicht – gerade in den letzten Jahren. Seit 1. Juli gibt es endlich die Ehe für alle. Seit Anfang des Jahres können Transpersonen unkompliziert ihren Namen und ihren Personenstand ändern. Einerseits spürt man, dass in der Gesellschaft viel mehr Akzeptanz da ist. Andererseits ist es immer noch nicht einfach, sich zu outen als trans, lesbisch, schwul oder bi.

Weshalb?

Es gibt immer noch viele Situationen, in denen Leute deshalb Diskriminierung erleben. Gleichzeitig findet eine gesellschaftliche Gegenreaktion statt. Von rechter Seite werden wieder Diskussionen angestossen, ob es vielleicht nicht doch legitim ist, Schwule, Lesben und Transpersonen abzulehnen. Gerade in Bezug auf Transpersonen ist das in letzter Zeit ziemlich eskaliert. Es ist eine internationale Diskussion, die in die Schweiz hinübergeschwappt ist und in Frage stellt, dass Leute existieren dürfen. Das ist hochgefährlich. Da können wir uns nicht einfach zurücklehnen.

Was glauben Sie, woher dieser Hass aus einem Teil der Gesellschaft gegenüber queeren Menschen kommt?

Die Basis davon sind sicherlich bestimmte Vorstellungen von Religion oder Natürlichkeit, die zu Rate gezogen werden und die erstaunlicherweise bei keinem anderen Thema wirklich eine so grosse Rolle spielen. Gerade in der Bibel stehen viele interessante Gesetze, an die sich niemand wirklich halten würde. Die Position zu diesen Themen sind gar nicht so klar, wie gewisse Leute behaupten. Ich glaube aber, es geht vor allem um Machtverteilung: Heterosexuelle, weisse Cis-Männer sind es sich einfach gewöhnt, die Deutungsmacht darüber zu haben, was in der Welt passiert. Wenn nun Gruppierungen kommen, die bisher keine Teilhabe hatten, und verlangen, auch gesehen zu werden, bedroht das ihre Machtposition.

Der älteste noch bestehende queere Verein der Schweiz Die Homosexuellen Arbeitsgruppen Zürich, kurz HAZ, wurden 1972 als Diskussionsplattform für homosexuelle Frauen und Männer gegründet mit dem Ziel, deren Lebenssituation zu verbessern. Anstoss dieser Bewegung war Rosa von Praunheims Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt» von 1971, der 1972 in der Schweiz uraufgeführt wurde. Inzwischen sind die HAZ gewachsen und haben auch Ableger in anderen Schweizer Städten wie etwa Basel oder Bern. Der einstige Studentenverein hat sich zu einer Organisation mit mehreren hundert Mitgliedern aus allen Schichten entwickelt. Auch steht er heute allen Formen der Sexualität offen, weswegen der Name nicht mehr ausgeschrieben wird. Seit 2015 tritt der Verein mehrheitlich als «HAZ – Queer Zürich» auf. Die HAZ bezeichnen sich als parteipolitisch und konfessionell neutral. Neben politischem Akteur ist der Verein auch Treffpunkt und Beratungsstelle für queere Menschen. In diesem Zusammenhang führt der Verein auch diverse kulturelle Veranstaltungen durch. Seit kurzem sind die HAZ im Regenbogenhaus an der Zürcher Zollstrasse 117 zu Hause. (sho)

Sie erwähnten es: Inzwischen können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten und Transmenschen ihren Eintrag im Personenstandsregister ändern lassen. Für Sie ist das zu wenig. Was braucht es noch?

Ein grosses Thema ist im Moment der Diskriminierungsschutz. Zwar ist dieser für Schwule, Lesben und Bisexuelle seit Juli 2020 im Gesetz verankert. Für trans- und intergeschlechtliche Personen gibt es einen solchen aber immer noch nicht. Hassrede gegen diese Gruppen kann bisher nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Gibt es weitere Bereiche, wo Handlungsbedarf besteht?

Es gibt nach wie vor gewalttätige Übergriffe auf homosexuelle Paare und Transpersonen. Da braucht es eine Polizei, die damit umzugehen weiss und eine Anzeige auch ernst nimmt. Da wünsche ich mir noch viel gesellschaftliche Aufklärung. Ich glaube aber auch, dass es einfach noch ein wenig Zeit braucht: Die Jungen heutzutage wachsen eher mit der Einstellung auf, dass es ok ist, trans zu sein. Die werden Erwachsen und es besteht die Hoffnung, dass die Gesellschaft insgesamt liberaler wird.

«Als das Thema Affenpocken aufkam, war unsere erste Sorge die Stigmatisierung.» Valentin Hehli

Noch sorgt das Thema aber immer wieder für Diskussionen. Wegen einer Aufklärungsbroschüre haben zwei EDU-Kantonsräte kürzlich einen Vorstoss eingereicht. Die Broschüre ist ab zwölf Jahren freigegeben und behandelt Themen wie Selbstbefriedigung, Beziehungsmodelle – aber auch Transsexualität. Jugendliche würden sexualisiert, kritisieren die Politiker.

Das ist genau das, was ich meinte. Von rechter Seite wird versucht, unsere Errungenschaften wieder zunichtezumachen. Deren Ziel ist es, gezielt Diskurse zu führen, die Leute empören oder Angst machen. Das wird oft auf ganz simple Formeln reduziert: «Schon Zwölfjährige lernen etwas über Geschlechtsangleichungen oder Analsex.» Das wird dann als Frühsexualisierung dargestellt. Diese Diskurse sind sehr mächtig, weil sie im Mainstream ankommen und die Leute das für eine legitime Position halten, obwohl es das de facto nicht ist.

Ebenfalls Stoff für Stigmatisierungen liefert das neue Affenpockenvirus. In der Schweiz gibt es zahlreiche Fälle – vor allem unter Männern, die mit anderen Männern Sex haben. Die Situation erinnert an die Aids-Epidemie Ende des letzten Jahrhunderts, als Schwule zu Sündenböcken wurden. Macht Ihnen diese Entwicklung Angst?

Als das Thema aufkam, war unsere erste Sorge die Stigmatisierung. Diese ist übrigens nicht nur für unsere Community, sondern für alle schädlich, weil sich Leute so in falscher Sicherheit wiegen, die es genauso treffen kann. Es ist keine sexuell übertragbare Krankheit. Im Moment überwiegt bei uns aber der Ärger darüber, dass die Beschaffung des Impfstoffs und entsprechender Medikamente in der Schweiz so lange gedauert hat. Das ist krass, denn hätte es eine andere Bevölkerungsgruppe betroffen, wäre da vermutlich schon eher gehandelt worden.

Der Queer-Einsteiger Hannes Rudolph ist seit 2014 Geschäftsführer von HAZ. Nach seinem Studium der Psychologie und seiner Tätigkeit als freischaffender Regisseur begann er 2008 nach seinem Coming-out als Transmann, sich für die Belange von Transpersonen zu engagieren. 2010 gründete er das Transgender Network Switzerland mit. Der 44-jährige Deutsche lebt seit 2005 in der Stadt Zürich. (sho)

Kommen wir auf Ihren Verein, die HAZ, zu sprechen. 1972 als Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich gegründet, feiert er dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Gemäss eigenen Angaben ist es der älteste noch bestehende LGBTQ-Verein in der Schweiz. Wie konnte er so lange überleben?

Ein Punkt ist sicher, dass die Gründergeneration dem Verein sehr treu geblieben war. Für die Sicherstellung der finanziellen Mittel war das sehr wichtig. Gleichzeitig ist die Bedürfnislage immer etwa gleich geblieben: Es gab immer wieder Menschen, die froh waren, dass es uns und unsere niederschwelligen Angebote und Gruppen gibt, und die sich auch selber engagieren wollten – und es gibt sie auch heute noch. Glücklicherweise ist dann auch trotz des Aufkommens verschiedener Internetplattformen das Bedürfnis, sich real zu treffen, bestehen geblieben.

Wie geht es dem Verein heute?

Der Verein zählt rund 530 Mitglieder, darunter immer etwa 50 Aktivmitglieder. Wir finanzieren uns zum überwiegenden Teil durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Zusätzlich haben wir einen Leistungsauftrag von der Stadt für unser Beratungsangebot. Dieses finanziert sie mit. Wir haben nicht einmal 100 bezahlte Stellenprozente, fast alles wird ehrenamtlich gemacht. Dank dieses grossen Engagements aller ist es möglich, zu überleben. Was wir uns natürlich wünschen würden, wäre eine solidere Finanzierung, damit wir auch mehr Arbeit bezahlt leisten können.

«Ein Grossteil der Schwierigkeiten von queeren Menschen hat gar nichts damit zu tun, dass sie queer sind, sondern damit, dass das Umfeld damit so viele Schwierigkeiten hat.» Valentin Hehli

Schauen wir zurück: Wie hat sich die Situation für die queere Community in den letzten fünf Jahrzehnten verändert?

Es hat sich sehr vieles verändert, vor allem in Bezug auf die gesellschaftliche Akzeptanz. Damals wurde Homosexualität noch als etwas Krankhaftes, etwas Falsches angesehen. Es gab sehr wenige Leute, die bereit dazu waren, sich zu outen. Die Zürcher Polizei führte damals noch ein Homosexuellen-Register. Vor dessen Einführung gab es noch eine regelrechte Kultur mit verschiedenen Treffs für queere Menschen. Danach brach diese völlig weg. Aus dem Bedürfnis heraus, sich überhaupt irgendwo begegnen zu können, sind dann die HAZ entstanden.

Was hat der Verein dazu beigetragen, dass sich die Situation verbessern konnte?

Kurz nach der Gründung haben die HAZ an der Universität Zürich 1973 eine Tagung zum Thema Sexualität und Gesellschaft organisiert. Dass Homosexualität plötzlich öffentlich diskutiert wurde, sorgte für sehr viel Aufmerksamkeit. Öffentlichkeitsarbeit ist bis heute ein wichtiger Pfeiler des Vereins. Dazu gehört auch, queere Menschen darin zu bestärken, dass es in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist. Bis heute versuchen wir, dieses Ziel mit Beratung und Vernetzung zu erreichen.

Vom 30. August bis zum 11. September feiern die HAZ ihren runden Geburtstag mit den Jubiläumswochen. Sie betonen, nicht nur queere Menschen, sondern auch der Rest der Bevölkerung solle daran teilnehmen. Wieso ist Ihnen das so wichtig?

Ein Grossteil der Schwierigkeiten von queeren Menschen hat gar nichts damit zu tun, dass sie queer sind, sondern damit, dass das Umfeld damit so viele Schwierigkeiten hat und es stigmatisiert wird. Darum ist es wichtig, dass wir uns auch an die Mehrheit der Bevölkerung wenden, damit sie sich informieren und uns kennen lernen kann. Nur so ist es letztlich möglich, Berührungsängste abzubauen und aus der Welt zu schaffen.

50 Jahre HAZ – Queer Zürich: die Jubiläumsfestwochen mit diversen Podien, Workshops und weiteren Veranstaltungen. 30.8. bis 11.9 vorwiegend im Regenbogenhaus an der Zollstrasse 117 in Zürich. Der Eintritt ist mit wenigen Ausnahmen frei. Weitere Informationen unter www.haz.ch

