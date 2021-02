Interview «Künftig werden wir uns wohl jährlich gegen Corona impfen lassen» – sagt der Direktor für Pneumologie am USZ Um aus dem Corona-Schlamassel herauszukommen, muss rasch und viel geimpft werden, fordert Malcolm Kohler, der Direktor der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich Patrick Gut 14.02.2021, 15.25 Uhr

Corona betreffe nicht bloss ein bis zwei Organe, sagt der Direktor der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich, Malcolm Kohler.

Im Frühling 2020 standen verschiedene Lungenerkrankungen als Spätfolge von Covid-19 im Fokus. Was hat sich seither geändert?

Malcolm Kohler: Die ersten Covid-19-Patientinnen und -Patienten haben wir Ende Februar, Anfang März behandelt. Im Mai fehlten uns noch viele Daten zu den Langzeitfolgen. Heute wissen wir: Covid-19 ist keine Erkrankung, die bloss ein bis zwei Organe betrifft. Der ganze Körper kann in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Liste der möglichen Symptome ist eindrücklich und erschreckend zugleich. Welche Menschen sind besonders gefährdet, Long-Covid zu entwickeln?

Das sind vor allem Patientinnen und Patienten, die einen schweren Covid-19-Verlauf durchgemacht haben. In solchen Fällen können die Symptome auch noch nach der akuten Phase für mehrere Wochen oder gar ­Monate fortdauern, selten treten die Symptome von Folgeerkrankungen auch nach einer vorübergehenden Symptomfreiheit auf.

Der 49-jährige Malcolm Kohler ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seit 2013 ist er Direktor der Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Zürich (USZ). zvg

Wie lange muss ich als neu infizierte Person mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen?

Am fünften bis siebten Tag nach Beginn der ersten Symptome geht es Patientinnen und Patienten mit schwerem Verlauf häufig schlechter. Tritt diese Verschlechterung der Symptomatik auch nach dem zehnten Tag nicht ein, muss in der Regel nicht mehr mit einem schweren Verlauf gerechnet werden.

«Mit Cortison kann die Mortalität um 20 Prozent reduziert werden.» Bin ich vor Long-Covid gefeit, wenn ich mich zwar infiziert habe, aber symptomfrei geblieben bin?

Es ist extrem unwahrscheinlich, nach einer asymptomatischen Covid-19-Infektion später noch Symptome einer Long-Covid zu entwickeln.

Wie häufig treten die beschriebenen Symptome auf?

Studien haben gezeigt, dass Müdigkeit – die selbst drei Monate nach der akuten Erkrankung noch spürbar ist – nach einem schweren Krankheitsverlauf in bis zu 87 Prozent der Fälle vorhanden ist. Häufig berichten die Patienten auch über Stechen in der Brust, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Auch Depressionen und Angstzustände sind sehr weit verbreitet. Seltener treten Schwindel, Konzentrationsstörungen oder gar Lähmungserscheinungen auf.

Wie helfen Sie Patienten mit Long-Covid?

Bei Geschmacksverlust beispielsweise haben die Kolleginnen und Kollegen der HNO mit Cortison zum Teil über Erfolge berichtet.

Wenn Sie Cortison erwähnen: Im Mai hatten Sie gesagt, das Medikament könne unter Umständen überschiessende Immunreaktionen verhindern. Wie ist da der Stand der Dinge?

Das hat sich bewahrheitet. Cortison wird heute bei stationären Covid-19-Patienten standardmässig verabreicht. Die Mortalität kann so um 20 Prozent reduziert werden, und zudem lässt sich die Dauer der Hospitalisation verkürzen.



Cortison dürfte aber nicht das Allerheilmittel sein …

Im Langzeitverlauf stehen je nach Symptom die Rehabilitation, Physiotherapie und psychologische Beratung im Vordergrund. Viele Patientinnen und Patienten fühlen sich mit ihren Symptomen allein gelassen. Und dann verliert man wegen der Coronakrise möglicherweise noch seinen Job. Dass dies zu einer psychischen Abwärtsspirale führen kann, ist für alle nachvollziehbar. Wir dürfen die Betroffenen mit ihrem Schicksal nicht allein lassen.

Im letzten Mai hatten Sie gesagt, es werde etliche Menschen mit Folgeerkrankungen geben.

Meine Prognose von damals hat sich leider bestätigt. Die Folgeerkrankungen beschränken sich nicht nur auf die Lunge. Das Post-Covid-19-Syndrom wird in unserer Gesellschaft längerfristig ein Thema sein. Viele Leute werden wohl jahrelang darunter leiden.

Welche Strategie müssen wir einschlagen?

Wir müssen so schnell wie möglich die impfwillige Bevölkerung impfen. Natürlich müssen wir auch weiterhin versuchen, weitere Übertragungen des Virus zu unterbrechen. Schliesslich wollen wir möglichst wenig zusätzliche schwere Erkrankungen mit möglichen Langzeitfolgen. Um rasch aus der aktuellen Situation herauszukommen, gibt es nur eines: Rascher impfen. Und da hinken wir hinterher, weil wir zurzeit noch nicht genügend Impfstoff haben.

Wo geht die Reise hin, wenn die Leute geimpft sind?

Wenn ich eine Prognose wagen darf, werden wir uns künftig jährlich nicht nur gegen Grippeviren impfen, sondern auch gegen Coronaviren. Die Viren werden weiter mutieren, und möglicherweise muss man deshalb auch den Impfstoff regelmässig anpassen. Mit den Impfungen, welche auf der mRNA-Technologie basieren, steht uns diesbezüglich eine Technologie zur Verfügung, die eine rasche Anpassung ermöglicht. Ich schliesse nicht aus, dass früher oder später auch ein mRNA-Impfstoff gegen die Grippe entwickelt wird.

Long-Covid hat viele Gesichter

Noch ist es kein Jahr her, dass in der Schweiz die erste Infektion mit Covid-19 festgestellt wurde. Und inzwischen ist klar: Covid-­19 und seine Langzeitfolgen beschäftigen längst nicht mehr die Lungenärzte allein. Inzwischen ist eine breite Palette an Symptomen und Folgeerkrankungen bekannt, welche verschiedene medizinische Disziplinen betreffen.

Malcolm Kohler befasst sich am Universitätsspital Zürich (USZ) mit Covid-19. Der Professor ist Direktor der Klinik für Pneumologie und leitet den Medizinbereich Herz-Gefäss-Thorax. Schon im Mai 2020 hatte er im Interview mit dieser Zeitung prognostiziert: «Es wird etliche Menschen mit Folgeerkrankungen geben.» Diese Aussage bewahrheitet sich nun.

Das USZ hat im Internet eine Plattform aufgebaut, auf der Hausärzte Patientinnen und Patienten mit Folgeerkrankungen von Covid-19 anmelden können. «Täglich erhalten wir mindestens zehn Anmeldungen», sagt Kohler. Je nach Symptom werden die Patienten einer geeigneten Klinik zugewiesen.

Inzwischen spricht man gemeinhin von Long-Covid. Wobei die Fachwelt zwischen «Ongoing Symptomatic» – vier bis zwölf Wochen nach Erkrankungsbeginn – und «Post-Covid-Syndrome» – mehr als zwölf Wochen nach Erkrankungsbeginn – unterscheidet.

Unten sehen Sie die häufigsten Symptome, die mit Long-Covid in Verbindung gebracht werden. Sie treten meist – aber nicht nur – im Zusammenhang mit schweren Covid-19-Erkrankungen auf (in Klammern jeweils ein Hinweis darauf, wie häufig ein Symptom erfahrungsgemäss auftritt).