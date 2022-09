Interview Kispi-Chefarzt Jean-Pierre Bourquin über Kinderkrebs: «Gegen 70 Prozent der Betroffenen können wir langfristig heilen» Die Therapiemöglichkeiten für Kinderkrebs seien in den letzten 30 Jahren immer besser geworden, sagt Jean-Pierre Bourquin, Chefarzt Onkologie am Kinderspital Zürich. Die Behandlung werde wohl aber auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben. Sven Hoti Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Grundsätzlich hat jede und jeder von uns im Alter ein gleich hohes Risiko, an Krebs zu erkranken», sagt Chefarzt Jean-Pierre Bourquin. zvg

Joel Wyss litt unter der sogenannten T-Zell-Leukämie. Was hat es damit genau auf sich?

Jean-Pierre Bourquin: Die häufigste Krebsart bei Kindern ist die Leukämie. Die akute t-lymphoblastische Leukämie ist eine Untergruppe dieser Leukämien. Man kann sie mit Chemotherapie und allenfalls Knochenmark- oder Stammzellentransplantation behandeln. Die Heilungschancen sind grundsätzlich gut.

Ist dieser Typus aggressiver als andere?

Wenn Patientinnen oder Patienten mit einer solchen Form der Leukämie einen Rückfall erleiden, dann wird es schwierig, den Krebs zu kontrollieren. Die meisten können wir aber mit den aktuellen Therapieformen heilen. Es gibt jedoch eine Untergruppe, bei der sich die Behandlung schwieriger gestaltet. Es gibt inzwischen neue Ansätze mit experimentellen Therapien, die international aufgebaut werden und dagegen helfen könnten.

Wie oft kommt dieser Typ der Leukämie bei Kindern vor?

Jährlich gibt es schweizweit etwa 70 Diagnosen von akuter lymphoblastischer Leukämie. Zwischen 10 und 20 Prozent davon sind Fälle von akuter t-lymphoblastischer Leukämie wie im vorliegenden Fall. Damit sind wir also etwa bei 7 bis 14 Erstdiagnosen pro Jahr. Von denen erleiden 5-20 Prozent einen Rückfall. Wir haben also etwa eine bis zwei Personen im Jahr, bei der die Behandlung schwieriger wird.

Welche Rolle spielen dabei die Gene?

Ein erhöhtes Risiko für eine Leukämie ist nur in den wenigsten Fällen direkt vererbbar. Es sind Ausnahmen, die man an einer Hand abzählen kann. Was wir allerdings wissen, ist, dass Krebs durch fundamentale Veränderungen in der Genetik entsteht. Gene gehen entweder verloren oder werden verändert. Dadurch verändern sich auch die darauf abgespeicherten Informationen und damit essenzielle Prozesse in Zellen, die dann etwa ein verändertes Eiweiss produzieren. Die Kombination solcher Veränderungen kann zur Entstehung von Krebs führen.

Heute ist es möglich, das gesamte Erbgut einer Person zu analysieren. So konnte man zeigen, dass gewisse solcher Genveränderungen in der Bevölkerung zu finden sind. Diese könnten die Neigung zur Krebsentstehung leicht begünstigen. Es handelt sich aber nicht um eine Vererbung der Krankheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist ganz klein.

Jemand mit Krebs in der Verwandtschaft ist also nicht gefährdeter als jemand ohne?

Nein. Grundsätzlich hat jede und jeder von uns im Alter ein gleich hohes Risiko, an Krebs zu erkranken. Unser ganzer Körper altert so, dass Zellen sich entsprechend verändern. Kommen zu viele Veränderungen dazu, kann Krebs entstehen. Je älter man wird, desto grösser ist das Risiko. Aber das ist eine Lotterie und betrifft die ganze Bevölkerung gleichermassen. Dazu braucht es viel mehr als einen krebskranken Verwandten.

«Jeder Tumor ist einzigartig»: Blick in einen Operationssaal des Kinderspitals Zürich. Archivbild: Gaëtan Bally / Keystone

Wie erkennen Eltern, dass ihr Kind an Leukämie erkrankt ist?

Bei Leukämiebetroffenen ist die ganze Blutbildung beeinträchtigt. Der Krebs übernimmt sozusagen den Raum des Knochenmarks, die Blutfabrik des Körpers. Das heisst, es kommt zur Blutarmut. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass man sehr müde wird. Gleichzeitig haben Betroffene zu wenige Blutplättchen, die Blutungen kontrollieren, was Hämatome begünstigt. Weil die Immunabwehr geschwächt ist, können Infekte auftreten. Am Anfang kann der Krebs als banaler Infekt daherkommen. Geht dieser Infekt nicht mehr weg, hilft ein Blutbild. Meistens wird Leukämie auf diese Art festgestellt.

Wie hat sich die Behandlung von Kinderkrebs in den vergangenen Jahren gewandelt?

Die Therapiemöglichkeiten für Kinderkrebs sind in den letzten rund 30 Jahren schrittweise besser geworden. Wir können inzwischen Chemotherapien machen und die damit einhergehenden Nebenwirkungen gut kontrollieren. Wir wissen ausserdem immer besser, wie wir Medikamente gezielt für verschiedene Tumorarten kombinieren müssen. Wir werden zudem immer besser in der Klassifizierung der Tumorarten und der Zuordnung der entsprechenden Therapie für jede dieser Arten. Massiv verbessert haben sich die Möglichkeiten, den Tumor zu kontrollieren, etwa über Operationen oder Bestrahlungen mit verschiedenen Techniken.

Durch die Kombination unterschiedlicher Methoden können wir den Betroffenen wesentlich mehr bieten. Es sind immer mehr spezifische Medikamente im Einsatz und wir wissen auch, für welche Tumorarten wir sie einsetzen müssen. Für gewisse Tumorarten gibt es inzwischen Immuntherapien, mit denen man das Immunsystem gegen einen Tumor umprogrammieren kann. Mit alledem sind wir bei Kinderkrebs auf einem guten Weg. Schon heute können wir der Mehrheit der betroffenen Kinder gute Heilungschancen bieten.

Was heisst das konkret: Wie hoch sind die Heilungschancen heute?

Wir schätzen, dass wir heute unter Berücksichtigung aller Tumorarten gegen 70 Prozent der Patientinnen und Patienten langfristig heilen können, diese Kinder also tumorfrei bleiben. Je nach Tumorart unterscheiden sich die Heilungschancen. Bei der häufigsten Form der Leukämie, der lymphoblastischen, sind wir fast bei 90 Prozent bei der ersten Therapie. Es gibt aber auch Tumorarten, bei denen wir wissen, dass sie nur schwierig oder überhaupt nicht heilbar sind. So zum Beispiel eine gewisse Form von Hirntumor, bei der wir aktuell noch nach neuen Möglichkeiten suchen.

«Bereits heute sind wir an der Grenze unserer Kapazitäten in den Kinderkliniken»: Blick in ein Patientenzimmer des Kinderspitals Zürich. Archivbild: Gaëtan Bally / Keystone

Wo sehen Sie den Stand der Krebsforschung – sagen wir in 20 Jahren?

Ich denke, die jeweilige Patientin und der jeweilige Patient werden vermehrt individuell behandelt werden. Jeder Tumor ist einzigartig. Man wird also Therapiemöglichkeiten individualisierter anbieten. Das bedingt einerseits eine internationale Absprache und Prüfung entsprechender Konzepte, wie wir das schon heute mit anderen Behandlungen machen. Je individueller wir das angehen, desto seltener werden die Tumore. Das bedeutet entsprechend, dass man all die seltenen Fälle auf der Welt sammeln muss, um eine möglichst gezielte und passende Therapie zu entwickeln.

Welche Herausforderungen kommen dabei auf die Expertinnen und Experten zu?

Das Wissen über Tumore wird immer komplizierter. Das Ziel wird sein, dieses gezielt anwenden zu können. Man kann nicht mehr über alles Bescheid wissen. Man braucht Fachpersonen, die gut vernetzt sind, damit man das Beste für jede einzelne Tumorart machen kann. In der Onkologie des Kispi bilden wir inzwischen entsprechende Sub-Spezialisten aus. Angesichts der relativ wenigen Patientinnen und Patienten ist das ein enormer Aufwand. Man muss sich sehr gut vernetzen und organisieren, um das alles abdecken zu können.

Bereits heute sind wir an der Grenze unserer Kapazitäten in den Kinderkliniken. Der Zugang zu neuen Medikamenten ist für Kinder leider immer noch erschwert. Wir können kaum diese Breite eines hoch spezialisierten Teams stemmen. Nur dank zusätzlicher Spenden und Zuwendungen können wir für unsere Patientinnen und Patienten die Extrameilen gehen gegen einen Tumor.

Wird Krebs irgendwann seine Gefährlichkeit gänzlich verlieren?

Beim Kinderkrebs könnte ich mir vorstellen, dass wir für über die Hälfte der Betroffenen tatsächlich Lösungen haben werden, die mit viel weniger Nebenwirkungen einhergehen und dadurch mit weniger Angst und Leid verbunden sein werden für alle Beteiligten. Ich glaube jedoch, die Behandlung von Krebs wird immer eine Herausforderung bleiben. Krebs ist zu nahe am unveränderten normalen Leben. Es wird meines Erachtens auch in Zukunft nicht möglich sein, alle zu retten. Ich hoffe natürlich, ich liege falsch mit dieser Einschätzung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen