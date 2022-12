Interview Hans-Peter Amrein: «Ich will Transparenz vorleben» Der parteilose Regierungsratskandidat Hans-Peter Amrein gibt sich bürgernah. Und hat auch linke Vorbilder. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans-Peter Amrein, Kantonsrat, parteilos, kandidiert für den Zürcher Regierungsrat. Severin Bigler

Wer ist Hans-Peter Amrein?

Hans-Peter Amrein: Ich bin Jahrgang 1958, verheiratet, habe zwei Kinder, eine liebe Frau, eine kleine Firma im Zürcher Seefeld, die sich mit Untersuchungen bei Verdacht auf Wirtschaftsdelikte befasst. Voilà.

Zudem sind Sie Politiker und wollen in den Zürcher Regierungsrat. Was würden Sie als Regierungsrat als Allererstes anpacken?

Ich will mehr auf die Wünsche und Anliegen der Bürger eingehen – und Transparenz vorleben, sowohl in der Departementsführung als auch in der sonstigen Regierungstätigkeit.

Die Bürgerinnen und Bürger haben unterschiedliche Anliegen ...

Die Wünsche der Bürger sind klar. Drei Punkte beschäftigen sie am meisten. Erstens: Krankenkassenprämien. Wir müssen die Gesundheitskosten in den Griff bekommen. Zweitens: Mieten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen sich etwas Eigenes leisten können. Daher müssen wir Baugenossenschaften fördern. Das Dritte ist die verdammte Verbots- und Regulierungspolitik. Ich würde versuchen, zumindest in meinem Departement nicht mehr neue Verordnungen und Regulierungen einzuführen, als ich abgeschafft habe.

Weitere Anliegen?

Wichtig ist auch das Thema Verkehr. Im Kanton Zürich sind die Leute täglich im Schnitt 35 Kilometer unterwegs, davon 57 Prozent mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV), aber nur 32 Prozent mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir müssen den ÖV dort ausbauen, wo es möglich ist. Aber leider können wir ihn nicht so weit ausbauen, dass er alles schluckt. Also ist es vollkommen falsch, den MIV zu drangsalieren.

Sie erwähnten die Gesundheitskosten. Wie wollen Sie diese deckeln?

Indem man die Spreu vom Weizen trennt. Das heisst: indem man bei jedem Spital eine Permanence anhängt und gleich beim Spitaleintritt eine Triage macht. Die einen gehen in die Permanence, die anderen in die Notfallstation. Damit wird es billiger und effizienter. Zudem werde ich mich dafür einsetzen, dass es nicht mehr für alles Krankenkassenbeiträge gibt, zum Beispiel in den Bereichen Schönheitschirurgie, Psycho- und Physiotherapie.

Was qualifiziert Sie als Regierungsrat?

Ich habe Erfahrungen aus der Wirtschaft, aus zwölf Jahren Politik im Kantonsrat und aus der Kommunalpolitik. Ich war Präsident der SVP Küsnacht und Ersatzmitglied im Bezirksrat Meilen, was übrigens meine schönste Zeit in der Politik war.

Warum?

Ich durfte pro Jahr 15 Heime visitieren und mich für die Schwächsten unserer Gesellschaft einsetzen. Dabei konnte ich etwas bewegen, auch kleinere Missstände aufdecken, die dann behoben wurden.

Was genau machen Sie beruflich?

Ich mache Abklärungen bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität. Meine Kunden sind Leute, die betrogen worden sind. Das Ziel ist, zum einen das Geld zurückzuholen, zum anderen aufzudecken, wer es gestohlen hat und zu helfen, dass man diese Person dingfest machen kann.

Es gibt Leute, die sich schwer vorstellen können, dass Sie in ein Kollegialitätsgremium wie den Regierungsrat passen. Was sagen Sie dazu?

Diese Leute kennen mich nicht und waren nie mit mir in einer Kommission. In einer Regierung muss man anders handeln als in einem Parlament. Ich kann mich dem Kollegialitätsprinzip unterordnen, das habe ich in den Kommissionen gezeigt. In der Regierung geht es darum, in einem Departement Dienstleistungen für die Bürger zu erbringen, dem Parlament Gesetze vorzuschlagen, Beschlüsse zu fassen. Und es geht darum, in Krisen ruhig und gelassen zu bleiben. Das kann ich.

Sind Sie ruhiger geworden? Aus Ihrer Anfangszeit im Kantonsrat habe ich Sie viel emotionaler in Erinnerung.

Wenn man eine gewisse Amtszeit auf dem Buckel hat, reagiert man anders als in jüngeren Jahren. Aber manchmal muss man als Parlamentarier auch provozieren, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Regierungsrat ist es anders: Da muss man analysieren, wo das Problem liegt und gemeinsam in einer Güterabwägung entscheiden.

Was hat Sie motiviert, in die Politik einzusteigen?

Politisiert wurde ich zunächst durch die Auseinandersetzung mit linken Lehrern, die ich im Internat hatte. Auch Literatur prägte mich, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, die Philosophin und Pädagogin Jeanne Hersch – und SP-Bundesrat Otto Stich, weil er ein grosser, dem Volk verbundener Politiker war. Im Berufsleben waren meine Aufenthalte im Mittleren Osten prägend, wo ich den ersten und zweiten Golfkrieg erlebte. Als ich nach 25 Jahren im Ausland, wo ich sehr gut verdiente, in die Schweiz zurückkam, wollte ich wieder etwas zurückgeben. Das tat ich einerseits als Sponsor in einem Sportverein, andererseits durch den Einstieg in die Lokalpolitik.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen