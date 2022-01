Interview Grünen-Fraktionspräsident Markus Kunz über das Netto-Null-Ziel der Stadt: «Es wäre fast schon die Erfüllung einer grünen Sehnsucht» Vor den Zürcher Gemeinderatswahlen am 13. Februar fühlt die «Limmattaler Zeitung» den Fraktions- und Parteipräsidentinnen und -präsidenten den Puls. Im vierten Teil dieser achtteiligen Serie: Grünen-Fraktionschef Markus Kunz. Sven Hoti Jetzt kommentieren 24.01.2022, 04.00 Uhr

Die diesjährigen Erneuerungswahlen stehen vor der Tür. Wie ist die Stimmung momentan in der Grünen-Fraktion?

Markus Kunz: Die Stimmung ist ausgezeichnet. Einerseits, weil sämtliche Vorzeichen in Bezug auf die Wahlen seit 2018 generell sehr positiv sind. Seit den Nationalratswahlen 2019 sind wir sogar die zweitstärkste Partei in der Stadt Zürich. Seither hat sich nicht abgezeichnet, dass wir uns massiv verschlechtert hätten, von daher sind wir optimistisch. Vor allem aber finden wir, dass wir die letzten vier Jahre gute Arbeit geleistet haben.

Bei den Erneuerungswahlen 2018 erhöhten die Grünen ihre Sitzzahl im Gemeinderat um zwei auf 16. Was sind die Ziele für diese Wahlen und wie wollen die Stadtzürcher Grünen die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen?

Wir haben keine quantifizierten Ziele. Aber natürlich hoffen wir auf Zuwachs. Es dürfen gerne auch mehr als zwei zusätzliche Sitze sein. Wichtiger ist aber die Erhöhung des Wähleranteils. Bei den letzten Erneuerungswahlen hatten wir 12 Prozent, bei den Nationalratswahlen 20 Prozent – irgendetwas dazwischen wäre das Ziel. Unsere Kampagne ist auf Themen ausgerichtet, die schon seit Jahren bewegen und die sich nun noch mehr zugespitzt haben, allen voran die Klimakrise. Der Rat hat Netto-Null bis 2040 nicht zuletzt dank der Grünen beschlossen. Wir wollen überzeugen, weil wir in solchen Themen eine klare Haltung zeigen und dezidiert dafür einstehen. Ebenso haben wir eine klare Haltung, wie sich die Stadt, der Verkehr und der Wohnbau entwickeln sollen. Bei diesen Themen geht es langsam, aber sicher um die Wurst, denn die Situation verschärft sich.

Die Grünen Parteien haben 2018 stark von der Klimathematik profitiert. Die Pandemie hat diese etwas in den Hintergrund gedrängt. Glauben Sie, dass dies den Erfolgschancen Ihrer Partei schaden könnte?

Ich glaube überhaupt nicht, dass Corona diesen Effekt hat. Einerseits betrifft es ja alle Parteien gleich. Andererseits hat Corona gewisse Dinge noch akzentuiert. So hat man beispielsweise gemerkt, dass die Welt auch ohne grosse Fliegerei überleben kann und dass Videokonferenzen auch eine gute Sache sind. Meiner Meinung nach ist es nicht so, dass das Klimathema verschwunden ist, auch wenn es freitags weniger Demos gegeben hat. Deshalb glauben wir auch nicht, dass Corona unsere Erfolgschancen schmälern wird.

Seit Jahren bildet die SP den Kern der links-grünen Mehrheit. Die Grünen stehen da eher im Schatten. Wollen Sie noch ewig Juniorpartner bleiben?

Partner gerne, aber vielleicht nicht mehr Junior. Momentan zeigt der Blick auf die Sitzverhältnisse im Rat aber ein klares Bild: Die SP hat 43 Mitglieder, wir haben 16, also nicht einmal die Hälfte. Bei den Nationalratswahlen hatte die SP in der Stadt Zürich 25 Prozent Wähleranteil, die Grünen 20 Prozent und die GLP 15 Prozent. Wir kommen also immer näher an die SP heran. Letztlich entscheiden aber die Wählerinnen und Wähler, wie die Stärkeverhältnisse sind.

Wie beurteilen Sie die vergangene Legislatur aus Sicht der Grünen?

Wir ziehen ein sehr positives Fazit, vor allem weil es die erste Legislatur mit links-grüner Mehrheit war. Das hat uns den Spielraum gegeben, verschiedene Anliegen voranzutreiben. Tatsächlich konnten wir sehr viel erreichen. Etwa bei der Richtplanung, die sehr entscheidend ist für die weitere Stadtentwicklung. Netto-Null, also der Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft, war ein ganz zentrales Thema, bei dem wir grosse Schritte gemacht haben. Das braucht einen Ausbau der Fernwärme und der Fotovoltaik. Aber auch beim Wohnungsbau oder beim Ausbau der Velorouten sind wir vorangekommen.

Was war Ihrer Meinung nach der grösste Erfolg der Grünen-Fraktion in den letzten vier Jahren?

Der grösste Erfolg war sicher Netto-Null. Wenn sich das in der Volksabstimmung im Mai bestätigen würde, wäre das sensationell. Es wäre fast schon die Erfüllung einer grünen Sehnsucht, und das in der grössten Schweizer Stadt! Seit der Gründung der Grünen vor rund 40 Jahren war das ein Ziel.

Welche grössere Niederlage ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Eine bezeichnende Niederlage war die Überbauung an der Thurgauerstrasse. Sie ist überhaupt nicht so herausgekommen, wie wir das wollten. In unseren Augen ist das einfach eine 08/15-Entwicklung mit viel Wohnungen. Wir hätten gerne eine partizipativere, experimentellere Form gehabt mit neuen Wohnformen, mehr Begrünung und mehr Einbezug des Quartiers. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir durchaus auch Differenzen innerhalb der Ratslinken haben.

Welche Sachthemen wollen die Grünen in der nächsten Legislatur angehen?

Netto-Null wird sicher ein Thema bleiben. Wird die Volksabstimmung angenommen, geht es an die konkrete Umsetzung. Auch der öffentliche Raum ist nach wie vor ein Thema, denn in einer wachsenden Stadt gibt es immer mehr Verteilungskämpfe. Im Gesundheitsbereich haben wir zwei grosse Themen: die Stabilisierung der Pflegeversorgung und die Zukunft der Stadtspitäler, also konkret die Frage der Auslagerung. Auch die Umsetzung der Tagesschulen und das Anliegen von mehr Alterswohnungen beschäftigt uns.

Wieso sollten die Zürcherinnen und Zürcher am 13. Februar die Grünen wählen?

Wenn Sie einen dezidierten, klaren Klimaschutz wollen, müssen Sie Grün wählen. Damit verbunden: Wenn Sie eine Transformation im Energie- oder Verkehrsbereich haben wollen und Lösungen wollen, die wirklich einschenken, sozialverträglich sind und nachhaltig wirken, müssen Sie Grün wählen. Wir haben eine klare Haltung, die zwar oft als extrem bezeichnet wird, sich über die Jahre dann aber als richtig herausstellt – siehe Klima.

Zur Person Markus Kunz ist seit 2012 für die Grünen im Zürcher Gemeinderat, seit 2017 ist er Fraktionspräsident. Für den 62-Jährigen ist es die letzte Legislatur im Gemeinderat, da er bei den Erneuerungswahlen nicht mehr antritt. Kunz ist Dozent an der School of Engineering der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Daneben ist er Vorstandsmitglied der Pestalozzi-Bibliothek Zürich. Er ist zweifacher Vater sowie zweifacher Grossvater und wohnt mit seiner Partnerin in Zürich Hottingen. (sho)

