«Es ist wichtig, dass der Gemeinderat wieder mehr dem Abbild der Bevölkerung entspricht», sagt GLP-Fraktionschef Shaibal Roy. Valentin Hehli

Wieso sollen die klimabewusste Wählerinnen und Wähler am 13. Februar GLP und nicht Grüne wählen?

Shaibal Roy: Ich glaube, der eine Slogan von uns «Nicht gegen Grüne, sondern für mehr Fortschritt» fasst die Unterschiede ziemlich gut zusammen. Ein wesentlicher Differenzierungsfaktor ist, dass wir «liberal» im Namen haben. Wir sind offen lösungsorientiert und nicht nur ideologisch und monothematisch unterwegs. Zudem sind wir wirtschaftsorientiert, fördern Innovation und arbeiten lieber mit Anreizen statt Verboten.

Bei den Erneuerungswahlen 2018 konnte die GLP einen Sitz dazugewinnen. Was sind die Ziele für diese Wahlen?

Ein weiterer Sitzzuwachs ist sicher realistisch. Zwei bis drei Sitze sollten drin liegen, schön wäre natürlich noch mehr. Viel wichtiger ist aber, dass der Gemeinderat wieder mehr dem Abbild der Bevölkerung entspricht. Ich glaube, dass es auch der Bevölkerung wichtig ist, dass sie repräsentiert ist im Parlament und es nicht eine Bubble gibt, wo sich nur Polparteien tummeln und ihre Themen bearbeiten, die wenig damit zu tun haben, was die Leute wirklich interessiert.

Die GLP tritt mit Parolen wie «Nicht gegen Grüne. Sondern für mehr Fortschritt» oder «Nicht gegen alte weisse Männer. Sondern für die Vielfalt» an die Wahlen an. Was hat es mit dieser Kampagne auf sich?

Es geht vor allem darum, zu bekräftigen, dass wir für das Dafürsein, zukunftsgerichtet orientiert sind und konstruktiv Politik machen wollen jenseits von Polarisierung und Angstmacherei. Wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umhöre, ist das auch etwas, was die Leute umtreibt und was sie sich von der Politik vermehrt wünschen. Es ist medial oft wenig spektakulär, Sachpolitik zu betreiben, aber letztlich etwas, wofür die GLP steht. Wir machen zukunftsgerichtete, konstruktive Politik für die Leute und setzen uns dafür ein, was wirklich relevant ist.

Wenn Sie die vergangenen vier Jahre Revue passieren lassen, welches Fazit ziehen Sie aus Sicht der GLP?

Es ist sehr schade, dass es eine solche Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse gegeben hat und wir nicht mehr das Zünglein an der Waage sein konnten. Dadurch ist die Politik etwas einseitig geworden. Hinzu kommt, dass sich die Bürgerlichen leider vollkommen in eine Oppositionspolitik verabschiedet haben. Trotzdem konnten wir gewisse Akzente setzen. Im Grossen und Ganzen ziehen wir also ein positives Fazit. Ich erhoffe mir für die nächste Legislatur aber definitiv ausgeglichenere Verhältnisse und sicher auch mehr Gewicht der GLP in einem konstruktiven Diskurs.

Welche Erfolge konnte die GLP für sich verbuchen?

Ein grosses Thema war Netto-Null. Es zeigt gut auf, wie die GLP konstruktiv und mehrheitsbildend agiert, auch wenn es mehrheitlich hinter den Kulissen war. Wir haben uns in dieses Thema aktiv miteingebracht und haben es geschafft, einen grossmehrheitlich abgestützten, sinnvollen Kompromiss herbeizuführen.

Welche Niederlagen haben besonders geschmerzt?

Unser Hauptproblem war sicher, dass wir im Rat nicht mehr das Zünglein an der Waage waren und es eine links-grüne Mehrheit gab, die fast nach Belieben durchregieren konnte. Beim Budget ist es uns leider nicht gelungen, die Ausgabengelüste von Linksgrün auf ein vernünftiges Niveau zu zügeln. Für mich als langjähriges RPK-Mitglied war das merklich und schmerzlich anders in dieser Legislatur.

Kommen wir zum Verkehr und wagen einen Blick in die Kristallkugel: Welchen Stellenwert wird das Auto im Zürich der Zukunft haben?

Der motorisierte Individualverkehr wird sicher seinen Platz haben. Die Frage wird sein, mit welchem Antrieb, zu welchem Preis und mit welcher Priorität. Da sind intelligente Systeme gefragt, welche die gesamte urbane Mobilität lenken. Man wird den begrenzten Platz in der Stadt für alle Verkehrsmittel intelligent nutzen müssen. Ich bin überzeugt, dass es am Schluss eine Lösung für alle Verkehrsträger geben wird. Man sollte nicht Auto gegen Velo oder Fussgänger ausspielen.

Welchen Sachthemen wird sich die GLP in der nächsten Legislatur annehmen?

Die Mobilität, insbesondere die smarte Mobilität, wird uns weiter beschäftigen. In einem ersten Schritt sollen alternative Antriebe mittels Investitionen in entsprechende Infrastruktur gefördert werden. Ein weiteres Thema ist der Ausbau des Wirtschaftsstandorts Zürich. Wir wollen vor allem moderne, innovative Jungunternehmen anziehen. Die Förderung von Green- und Cleantech-Unternehmen möchten wir in der Stadt verankern. Eines unserer Hauptthemen in der nächsten Legislatur wird die konkrete Umsetzung von Netto-Null sein, die wir sehr eng begleiten wollen. Es ist wichtig, da schnell Fahrt aufzunehmen und die Verwaltung dabei zu unterstützen. Im Hinblick auf die Smart-City muss eine gewisse Effizienz in der Verwaltung erreicht werden. Ein weiteres Thema ist der Miteinbezug von Ausländern, Secondos, Menschen mit Beeinträchtigungen und anderen in die Politik.

Wieso sollten die Zürcherinnen und Zürcher am 13. Februar die GLP wählen?

Wer nachhaltige, lösungsorientierte Politik sucht sowie wirtschafts- und innovationsfreundliche, aber auch zukunftsgerichtete Menschen ‹wie Du und ich› im Parlament sehen will, der sollte die Liste 5 einlegen – und Andreas Hauri wieder in den Stadtrat wählen.

Zur Person Shaibal Roy ist seit Ende 2014 für die GLP im Zürcher Gemeinderat, seit Anfang 2021 ist er Fraktionspräsident. Für den 44-Jährigen ist es die letzte Legislatur im Gemeinderat, da er bei den Erneuerungswahlen nicht mehr antritt. Der Betriebsökonom arbeitet als Head Sales Global Custody Solutions and Global Family Offices/UHNW bei der Credit Suisse. Daneben ist er Vorstandsmitglied der Nichtregierungsorganisation Secondas Zürich. Roy ist verheiratet, Vater von einem Sohn und wohnt in Zürich Wipkingen. (sho)

