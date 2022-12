Interview GLP-Fraktionspräsident Michael Zeugin: «Wer uns mit links gleichstellt, der hat Liberalismus nicht verstanden» Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich wählen am 12. Februar den Kantonsrat neu. Der GLP-Fraktionschef über Kritik aus der Wirtschaft, die Digitalisierung der Verwaltung und seinen optimalen Regierungsrat. Sven Hoti Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

«Die GLP hat in der vergangenen Legislatur für das ‹L› mindestens gleich viel gemacht wie für das ‹G›», sagt GLP-Fraktionspräsident Michael Zeugin. Andrea Zahler

Die GLP hat bei den Wahlen 2019 dank der grünen Welle neun Sitze im Kantonsrat dazugewonnen. Wie viele Sitzgewinne peilt Ihre Partei dieses Mal an?

Michael Zeugin: Mein persönliches Ziel sind drei bis vier zusätzliche Sitze – und natürlich mit Benno Scherrer ein Sitz in der Regierung.

Mit welchen Themen möchte die GLP Wählerinnen und Wähler erreichen?

Vor allem mit unseren klassischen Themen Umwelt- und Klimaschutz, gewohnt aus einer gesellschafts- und wirtschaftsliberalen Warte. Zusätzlich wollen wir angesichts des Fachkräftemangels die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken.

Wie beurteilen Sie die letzten vier Jahre im Rat aus Sicht der GLP?

Es war eine sehr erfolgreiche Legislatur für uns. Unsere Fraktion ist jünger und bunter geworden. Ich würde auch behaupten, wir haben viel lustvoller Politik gemacht als früher. Wir haben uns als dritter Pol zwischen links und rechts etablieren und klare Akzente setzen können.

Was waren in der vergangenen Legislatur die grössten Erfolge der GLP?

Die grössten Erfolge waren die unzähligen Vorstösse der GLP zu den Themen Klima-, Umwelt- und Naturschutz, aber auch unser grosses Massnahmenpaket im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig zähle ich die Steuersenkungen für die Unternehmen und die Pensionskassenbezüge zu unseren Verdiensten. Ein persönlicher Erfolg war die Fraktionserklärung zum Ukraine-Krieg, die Russland verurteilte und unter meiner Federführung entstanden war.

Und was waren die grössten Misserfolge?

Zwar keine kantonale Vorlage, aber gleichwohl enttäuschend für mich war die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes. Der Kanton Zürich hätte mit etwas mehr Stimmen die Mehrheiten kippen können. Im Kanton Zürich ärgert mich, dass der Regierungsrat bis heute keine Farbe bekannt hat zum Thema Zusammenarbeit mit Europa. Der Kanton ist eminent abhängig von einer guten Beziehung mit der EU. Von der aktiven Mitwirkung der Kantone in der Aussenpolitik, wie sie in der Bundesverfassung verankert ist, spürt man im Kanton Zürich allerdings nichts – obwohl unsere Interessen riesig wären.

«Prozentual bezahlt man in Zürich immer noch weniger Miete als andernorts in Europa.» Andrea Zahler

Jüngst kritisierte die Wirtschaftsplattform Forum Zürich den «Linksdrall» der GLP. Das «G» im Namen gewinne Oberhand, beim «L» sei der Lack ab. Was sagen Sie dazu?

Die Rechten kritisieren uns, wir seien zu links, die Linken sagen, wir seien zu rechts. Das zeigt erstens, dass zwischen diesen beiden Polen grosse Differenzen bestehen. Zweitens veranschaulicht das, wie wichtig ein dritter Pol in der Mitte ist, der unabhängig davon vernünftig Lösungen festlegen kann. Und drittens beweist das, wie erfolgreich wir sind. Denn sonst müssten die Parteien links und rechts nicht so viel Angst vor uns haben.

Haben Sie keine Angst, so die liberale Wählerschaft zu vergraulen?

Wer schaut, wie unsere Fraktion in den letzten vier Jahren politisierte, der sieht, dass die Vorwürfe des Forums nicht zutreffen. Natürlich haben wir zeitgemässe Forderungen unterstützt. Ich bin Vater und weiss, wie entscheidend es für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, dass man einen Kitaplatz hat. Ich weiss, wie wichtig eine Tagesstruktur in der Schule ist. Wer uns mit links gleichstellt, der hat den Kern von Liberalismus nicht verstanden. Die GLP hat in der vergangenen Legislatur für das «L» mindestens gleich viel gemacht wie für das «G».

Wie möchte die GLP die Digitalisierung im Kanton vorantreiben?

Die Digitalisierung muss vor allem als «Business-Case» verstanden werden. Das bedeutet, dass man entweder die Leistung erhöht bei gleichen Kosten oder die Kosten senkt bei gleicher Leistung. Es braucht also einen Effizienzgewinn – auf Seiten des Kantons und der Bevölkerung. Eine Forderung ist zum Beispiel ein One-Stop-Shop, also die Schaffung einer zentralen Stelle für alle behördlichen Dienstleistungen. Das Konzept klingt einfach, doch gesetzliche Vorgaben erschweren die Umsetzung. Deshalb braucht es im Kanton strukturelle Anpassungen und vereinfachte Prozesse.

Zur Person Michael Zeugin politisiert seit Mai 2011 für die GLP im Zürcher Kantonsrat, seit Mai 2019 ist er Fraktionspräsident. Der 45-Jährige ist Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglied einer Winterthurer Immobilienfirma. Daneben ist er Stiftungsratspräsident der Stiftung Filme für die Erde und Mitglied im Beirat der Swiss Start-up Association. Zeugin ist Vater zweier Töchter und lebt mit seiner Partnerin in Winterthur. (sho)

Wie ist der Wohnungsnot zu begegnen?

Die Zeitspanne vom Baugesuch bis zum fertigen Neubau wird immer länger. Das hängt damit zusammen, dass auf politischer Ebene immer mehr gefordert wird, etwa im Bereich der Ökologie, des Lärmschutzes oder schützenswerter Bauten. Ein weiteres Problem vor allem in der Stadt Zürich ist, dass diese im grossen Stil den Markt leer kauft. So spitzt sie die Lage weiter zu. Gleichzeitig ist die Wohnsituation Ausdruck eines extrem erfolgreichen Wirtschaftsstandorts. Nirgends in Europa haben wir so viel frei verfügbares Einkommen – und das trotz hoher Mieten. Prozentual bezahlt man in Zürich also immer noch weniger als andernorts in Europa.

Hätten Sie lieber einen Mitte-rechts oder einen Mitte-links dominierten Regierungsrat?

Wir hätten gerne einen grünliberal geprägten Regierungsrat. Und zwar, weil wir überzeugt sind, dass es nicht der heutigen Realität entspricht, dass Entscheidungen entweder vom linken oder rechten Block aufgrund einer Ideologie getroffen werden, sondern von einem dritten Pol auf Basis von politischen Schwerpunkten.

Wieso sollen die Wählerinnen und Wähler am 12. Februar GLP wählen?

Seit unserer Gründung setzen wir uns für die Ökologie, den Umwelt- und den Klimaschutz, eine gesellschafts- und wirtschaftsliberale Politik und, als Schwerpunkt, eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Wir haben uns inhaltlich aber auch verbreitert, etwa in der Gesundheits- und der Bildungspolitik. In beiden Bereichen konnten wir in den letzten Jahren sehr viele Lösungsvorschläge durchbringen.

