Interview EVP-Fraktionspräsident Markus Schaaf: «Man müsste sich überlegen, leerstehende Büros zu Wohnungen umzunutzen» Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich wählen am 12. Februar den Kantonsrat neu. Der EVP-Fraktionschef spricht im Interview über Tempo 30, hohe Mieten und «gehässiges» Klima im Parlament. Interview: Sven Hoti

«Wir sind keine Ein-Themen-Partei», sagt EVP-Fraktionspräsident Markus Schaaf. Andrea Zahler

Die EVP konnte ihre Sitze und ihren Wähleranteil bei den Wahlen 2019 halten. Wie soll es weitergehen?

Markus Schaaf: Wir möchten die Sitzzahl von heute acht auf neu zehn erhöhen. Unser Ziel ist es, im Bezirk Dietikon und der Stadt Zürich je einen Sitz zu gewinnen.

Mit welchen Themen möchte Ihre Partei die Wählerinnen und Wähler mobilisieren?

Grundsätzlich nehmen wir zu allen relevanten Themen Stellung und bringen uns aktiv ein. Wir setzen Impulse bei Themen wie Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Verkehr oder Energieversorgung. Wir sind keine Ein-Themen-Partei.

Was waren in der vergangenen Legislatur die grössten Misserfolge der EVP im Rat?

Die Budgetdebatten mit dem ‹Bashing› gegen den Staat lösten immer wieder Frust aus – was er alles schlecht mache und wie schlecht die Mitarbeiter seien. Das sind jeweils die gleichen Parteien, welche die Mehrheiten haben in der Regierung. Ein wirklicher Misserfolg aber war die verlorene Abstimmung über das Geldspielgesetz, das jetzt wieder das Aufstellen von Geldspielautomaten in Restaurants ermöglicht. Das wollten wir verhindern.

Welche Erfolge konnte die EVP für sich verbuchen?

Ganz viele. Bei der Bildung zum Beispiel haben wir erreicht, dass es höhere Löhne für das Kindergartenpersonal und Verbesserungen beim Wiedereinstieg in den Lehrerberuf gibt. Bei der Sicherheit gelang es uns, dass die Kantonspolizei nach Jahren wieder einmal den Sollbestand erreicht hat. Zudem verhinderten wir Budgetkürzungen bei der Kapo. Beim Verkehr setzten wir uns dafür ein, dass Radwegnetze und Uferwege besser ausgebaut werden sollen.

Während der letzten vier Jahre konnte die EVP im Rat das Zünglein an der Waage sein. Ist Ihrer Partei diese Rolle geglückt?

Ob uns das geglückt ist, müssen andere Parteien beurteilen. Was ich aber sagen kann: Als EVP haben wir keine Berührungsängste und keine Scheuklappen. Wir können mit allen Parteien zusammenarbeiten.

Mit welcher Ratsseite liess es sich denn besser kooperieren?

Nach den Wahlen 2019 hatten wir im Kantonsrat erstmals eine Mehrheit mit Parteien, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben. Dies war die Gelegenheit, die Zusammenarbeit strukturierter zu gestalten. Daraus ist die Klima- und Fortschrittsallianz entstanden, in der auch die EVP vertreten ist. Wir hatten regen Austausch und regelmässige Treffen. Die Zusammenarbeit erlebte ich stets auf Augenhöhe. Da es mit der rechtsbürgerlichen Seite bisher eine solch strukturierte Zusammenarbeit nicht gegeben hat, kann ich keine Vergleiche ziehen.

«Wir setzen auch in Zukunft eher auf den Inhalt und nicht die Verpackung. Von daher ist ein Namenswechsel für uns kein Thema.» Andrea Zahler

Mit dem Namenswechsel von CVP hin zur Mitte hat sich die Partei vom Wort «christlich» verabschiedet. So konnte sie neue Wählerinnen und Wähler gewinnen. Käme eine solche Modernisierung auch für die Evangelische Volkspartei in Frage?

Man kann sich fragen, ob ein neuer Name eine Partei wirklich moderner macht. Wir haben eine sehr engagierte, junge EVP und spüren bis jetzt keinen Rückgang bei jungen Neumitgliedern. Für uns sind es die Inhalte – also christliche Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Solidarität, Verantwortungsbewusstsein –, die unser Handeln bestimmen. Wir setzen auch in Zukunft eher auf den Inhalt und nicht die Verpackung. Von daher ist ein Namenswechsel für uns kein Thema.

Ein grosses Thema derzeit ist Tempo 30. Wie stehen Sie dazu?

Die Gemeinden haben bereits heute Möglichkeiten, Tempo 30 auf ihren eigenen Strassen zu beantragen. Das heisst aber auch, dass es vor allem in den grösseren Städten Verspätungen beim ÖV geben wird. Oder, um dies zu verhindern, der ÖV ausgebaut werden muss, was zu Mehrkosten führt. Da bin ich der Meinung, dass die Gemeinden diese tragen müssen. Als Präsident vom Verband der Kantonspolizei Zürich sehe ich aber auch Probleme bei Blaulichtfahrten. Wer 30 km/h zu schnell fährt in einer 30er-Zone, der gilt bereits als Raser. Das macht die Einsatzfahrten für Rettungsorganisationen nicht einfacher.

Wie weit verbreitet darf Tempo 30 denn Ihrer Meinung nach sein?

In den Quartierstrassen ist es sicher sinnvoll. Auf den Hauptverkehrsachsen bin ich noch nicht wirklich überzeugt, dass es etwas bringt. Den Tag hindurch kann man wegen des vielen Verkehrs ohnehin nicht schneller als 30 fahren. Und in der Nacht gibt es in den Städten andere Probleme als Tempo 30, die man lösen sollte. Etwa Jugendgewalt und Alkoholexzesse, die mindestens so viel Lärm verursachen.

Zur Person Markus Schaaf ist seit März 2010 für die EVP im Zürcher Kantonsrat, seit Frühling 2017 ist er Fraktionspräsident. Der 56-Jährige ist Leiter eines privaten, gemeinnützigen Pflegeheims in der Gemeinde Zell (Bezirk Winterthur). Daneben ist er unter anderem Präsident des Verbands der Kantonspolizei Zürich. Schaaf ist dreifacher Vater und lebt mit seiner Frau in Zell. (sho)

Die Wohnungsnot ist gross, die Mietpreise hoch. Wie ist dem zu begegnen?

In den Landgemeinden gibt es freie und bezahlbare Wohnungen. Die Städte haben die Möglichkeit, etwa bei Umnutzungen entsprechende Auflagen zu machen. Es ist jetzt vor allem an den Gemeinden, diese Instrumente zu nutzen.

In der Stadt Zürich ist das Problem noch immer immens. Was ist da schiefgelaufen?

In den letzten Jahren wurden in der Stadt Zürich extrem viele Büroräume geschaffen. Jetzt, wo noch immer viel von zu Hause aus gearbeitet wird und sich beispielsweise die Credit Suisse aus grossen Liegenschaften zurückzieht, müsste man sich überlegen, ob es nicht möglich wäre, diese Räume zu Wohnungen umzunutzen.

Sie sind seit 2010 Mitglied des Kantonsrates. Wie hat sich der Ratsbetrieb seither verändert?

Für mich war das Jahr 2015 mit der Flüchtlingskrise eine Zäsur. Es war gleichzeitig auch ein Wahljahr. Der Ton im Rat zwischen den Parteien ist seither viel gehässiger geworden.

Wieso sollen die Wählerinnen und Wähler am 12. Februar die EVP wählen?

Die EVP engagiert sich für Mensch und Umwelt und denkt bei ihrem politischen Handeln immer auch an die nächsten Generationen. Wer die EVP wählt, wählt eine enkeltaugliche Politik.

