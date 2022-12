Interview Ernst Stocker: «Der Haushalt ist der Schlüssel zur Entwicklung» Warum der SVP-Finanzdirektor jetzt doch nochmals als Regierungsrat antritt. Und was der 67-Jährige damit erreichen will. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Ernst Stocker, SVP, Zürcher Regierungsrat und Finanzdirektor, beim Interview in der kantonalen Finanzdirektion. Severin Bigler

Eigentlich hatten Sie schon den Ruhestand angepeilt, doch die SVP bat Sie, nochmals anzutreten. Wie motiviert sind Sie für weitere vier Jahre als Regierungsrat?

Ernst Stocker: Ich habe mir das gut überlegt, als die Anfrage kam. Ich bin gerne Regierungsrat. Und ich bin voll motiviert.

Kein bisschen amtsmüde?

Nein, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich habe gute Leute um mich herum, eine gute Direktion – und dieses Jahr noch das Regierungspräsidium. Das packen wir jetzt, sofern das Volk es will.

Wollen Sie bei einer Wiederwahl Finanzdirektor bleiben?

Ich will das. Und vom Anciennitätsprinzip her glaube ich nicht, dass mir das jemand streitig macht.

Was würden Sie dann als Erstes anpacken?

Wir haben grosse Herausforderungen. Zum Beispiel, dass 2023 voraussichtlich keine Nationalbankgewinne mehr kommen. Das macht rund 700 Millionen Franken aus.

Welche politischen Ziele stehen für Sie im Vordergrund?

Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat uns für den Zürcher Staatshaushalt gerade wieder die Bestnote gegeben. Das beinhaltet, was ich auch künftig erreichen will: dass der Staatshaushalt als stabil, gut geführt und entwicklungs- und zukunftsfähig gilt. Gleichzeitig wird die tiefe Verschuldung gelobt. Gerade in diesen bewegten Zeiten ist das wichtig.

Warum?

Der Haushalt ist der Schlüssel zur Entwicklung in diesem Kanton. Wir können die erforderlichen Investitionen in die Spitäler und Schulen nur stemmen, wenn der Haushalt in Ordnung ist. Das gilt auch für Verkehrsinfrastrukturen wie Strasse und Schiene.

Wie wollen Sie den Haushalt im Lot halten?

Das Ziel ist, dass wir einen schlanken, effizienten Staat haben. In der letzten Legislatur haben die Anforderungen an den Staat zugenommen. Man sah in der Coronakrise, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheits- und das Bildungswesen, die Sicherheit oder Hilfen wie das Härtefallprogramm sind. Ich war indes erstaunt, wie schnell auch die liberalsten Geister plötzlich nach dem Staat riefen.

Ernst Stocker: «Es braucht den Staat. Die Frage ist, in welchem Mass.» Severin Bigler

Hat Sie das in Ihrem Denken als SVP-Politiker erschüttert?

Das gibt mir schon zu denken. Wobei ich immer zum Staat stand. Es braucht den Staat. Die Frage ist, in welchem Mass. Die Schweiz und der Kanton Zürich sind bis jetzt auf eine Art durch diese Krisenzeit gekommen, die alle anderen neidig macht. Ein schlanker Staat mit gut funktionierender Infrastruktur, zusammen mit einer starken Wirtschaft: Das ist das unser Erfolgsrezept.

Wollen Sie die Steuern weiter senken?

Wir haben die höchsten Unternehmenssteuern in der Schweiz, wenn man nicht von Vergünstigungen profitiert, wie sie durch die AHV-Steuerreform ermöglicht wurden. Firmen ziehen in die umliegenden Kantone weg. Darum überlegen wir uns, wenn es finanziell drin liegt, den zweiten Schritt der Unternehmenssteuerreform zu machen.

Das hiesse, die Unternehmenssteuer nochmals um einen Prozentpunkt zu senken. Richtig?

Genau. Damit wären wir dann bei 18 Prozent. Zug ist bei zwölf, Schaffhausen bei 14 Prozent. Alle umliegenden Kantone liegen tiefer als wir. Wir haben viele gute Firmen hier, die für steigenden Ertrag sorgen. Aber auch einige, die abgewandert sind. Das reut mich. Denn es ist schade um jeden Franken, den der Kanton nicht mehr hat, um die Infrastruktur zu finanzieren.

Was gilt es sonst noch zu tun, um den schlanken Staat zu verbessern?

Wir müssen die Digitalisierung weiter vorantreiben. Die IT-Grundversorgung wurde ja in meiner Direktion zusammengeführt im Amt für Informatik. Wir haben verschiedenste Projekte am Laufen, etwa die Weiterentwicklung der digitalen Steuererklärung. Das läuft sehr gut. Ziel ist ein digitales Bürgerkonto, über das sich die gesamten Beziehungen zum Staat abwickeln liessen. Bis dahin ist es noch ein Stück. Und man muss immer beide Schienen offen haben. Denn es wird auch in Zukunft noch Leute geben, die den analogen Weg wählen.

Die SVP schwächelte in den letzten Jahren. Hat bei Ihrer Kandidatur der Gedanke mitgespielt, dass ohne Sie die bürgerliche Mehrheit im Zürcher Regierungsrat verloren gehen könnte?

Klar wurde auch das in meine Abwägungen einbezogen.

Wie stellen Sie sich den Ruhestand vor?

Mein Sohn führt den Landwirtschaftsbetrieb. Ich wohne dort im Stöckli. Und wenn Hilfe gebraucht wird, dann helfe ich. Das ist jetzt schon am Samstag und Sonntag so. Oder ich mache etwas mit den Enkelkindern.

Und wann beginnt Ihr Ruhestand?

Ich kandidiere jetzt für diese Legislatur. Danach ist definitiv Schluss.

Also spätestens in vier Jahren. Allenfalls auch schon früher?

Wer kennt schon die Zukunft genau? Aber grundsätzlich trete ich für die gesamte Legislatur an.

