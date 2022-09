Interview Daniel Leupi will Ständerat werden: «Nie passte eine starke ökologische Stimme besser zum Kanton Zürich» Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi bewirbt sich als Ständeratskandidat der Grünen. Er kämpft damit um einen Sitz, den seit 1983 die FDP hält. Das Klima und günstiger Wohnraum sind seine Themen.

Daniel Leupi (Grüne): «Die urbanen Themen sind in Bern untervertreten.» Sandra Ardizzone

Nächstes Jahr wird der Sitz von Ruedi Noser (FDP) im Ständerat frei. Wollen Sie dafür kandidieren?

Daniel Leupi: Ja, ich werde bei der Findungskommission der Grünen mein Interesse bekunden.

Was bewegt Sie zu diesem Schritt?

Nie waren die Themen Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt dringender. Und nie passte eine starke ökologische Stimme besser zum Kanton Zürich. Er hat Ja gesagt zum CO 2 -Gesetz und Ja zu einem ambitionierten Energiegesetz. Dazu kommen die urbanen Themen. Die sind in Bern untervertreten. Der grössere Teil der Bevölkerung lebt in urbanen Gebieten. Auch aufgrund meiner Erfahrung als Exekutivmitglied kann ich einiges nach Bern mitbringen. Als langjähriger Präsident der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und -direktoren habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen den Städten auf Bundesebene finanzpolitisches Gewicht gegeben.

Was wollen Sie konkret in Bern einbringen?

Zum Beispiel das Thema Wohnen. Das ist in den Städten hochvirulent und auch in den Agglomerationen immer bedeutender: Die Menschen treibt um, ob sie noch eine bezahlbare Wohnung finden, wenn sie umziehen müssen. Der Bund glänzt bei diesem Thema mit Abwesenheit. Bund und Kanton müssten bessere Rahmenbedingungen für Genossenschaften und Gemeinden schaffen, damit mehr günstiger Wohnraum für Familien, Junge in Ausbildung oder ältere Menschen entsteht.

Welche Themen würden Sie sonst noch als Ständerat anpacken?

Der Hauptpunkt ist natürlich das Klima. Umweltthemen sind wichtiger denn je. Aktuell sehen wir ja: Die fossile Abhängigkeit schadet nicht nur dem Klima, sondern auch der Wirtschaft.

Glauben Sie, die grüne Welle geht bei den Wahlen 2023 weiter, nachdem sich die Leute wegen des Ukraine-Kriegs jetzt Sorgen machen, ob sie im Winter noch genug heizen können?

Davon bin ich überzeugt. Wenn man die von uns längst geforderte Abkehr von den fossilen Energieträgern konsequent umgesetzt und mehr erneuerbare Energie produziert sowie sparsamere Technologie angewandt hätte, gäbe es viele unserer heutigen Probleme nicht. Bei Corona hiess es auch: Jetzt verlieren Klima und Umwelt an Relevanz. Doch die Grünen haben bei den kantonalen Wahlen konstant dazu gewonnen. Alle Befragungen zeigen: Das Klima bleibt wichtig. Die Bevölkerung erwartet Lösungen.

Apropos Grüne: Auch Parteipräsident Balthasar Glättli und Nationalrätin Marionna Schlatter gelten als mögliche Zürcher Ständeratskandidaten. Haben Sie sich mit denen abgesprochen?

Ich habe Gespräche geführt, aber nicht im Sinne einer Absprache. Ich werfe meinen Hut in den Ring – und freue mich, wenn es weitere Kandidaturen geben sollte. Konkurrenz belebt das Geschäft, auch innerhalb einer Partei.

Wie schätzen Sie Ihre parteiinternen Chancen ein?

Bis jetzt ist das Echo sehr gut. Aber entscheiden werden die Mitglieder.

Mit Daniel Jositsch (SP) hat der Kanton Zürich bereits einen Ständerat aus dem links-grünen Spektrum, der wieder antritt. Und der Kanton Zürich war bisher in der Regel mehrheitlich bürgerlich. Ist das ein Handicap für Sie?

Über viele Jahre war die Zürcher Ständeratsdelegation rein bürgerlich. Würden Daniel Jositsch und ich gewählt, wäre das ein Auftrag fürs Klima, für sozialen Ausgleich und einen weltoffenen Kanton. Die Grünen sind stark genug, um einen Bundesratssitz zu kriegen. Und die Grünen treten an, um Wahlen zu gewinnen – auch bei Ständeratswahlen.

Die FDP will ihren Zürcher Ständeratssitz mit Regine Sauter verteidigen. Was haben Sie zu bieten, um sie auszustechen?

Ich trete nicht gegen die Kandidatin einer anderen Partei an, sondern für den ökologischen Fortschritt. Ich bringe zwölf Jahre Regierungserfahrung mit und damit die Erfahrung, mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Im Ständerat sind viele ehemalige Regierungsratsmitglieder vertreten. Warum soll nicht auch mal ein Stadtrat der grössten Schweizer Stadt im Ständerat sein?

Die Stadt Zürich ist eine linke Domäne. Im Kanton sieht es anders aus. Wie wollen Sie die nötigen bürgerlichen Stimmen gewinnen?

Ich habe bei den Zürcher Stadtratswahlen zweimal das zweitbeste Resultat erzielt. Das zeigt, dass mich auch bürgerliche Wähler unterstützten. Die Leute wissen, dass ich in der Lage bin, über die Parteigrenzen hinweg tragfähige Lösungen zu finden. Der Kompromiss zwischen Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) und mir bei der Steuerreform ist ein Beispiel dafür. Klar, ich komme aus der Stadt Zürich. Aber die Themen, die die Stadt beschäftigen, sind immer mehr auch die Themen, die die Menschen im ganzen Kanton beschäftigen, zum Beispiel der knappe Wohnraum.

Um Sie zu nominieren, müssten die Grünen über den eigenen Schatten springen, denn dann stünden aus dem links-grünen Spektrum zwei Männer und keine Frau für den Ständerat zur Wahl …

… gut, aber die Grüne Fraktion im Ständerat besteht jetzt aus vier Frauen und einem Mann! Vor vier Jahren haben wir zudem mit Marionna Schlatter eine Frau in den Ständeratswahlkampf geschickt, die ein gutes Resultat erzielt hat.

Was machen Sie, wenn Sie die Wahl nicht schaffen?

Ich bin mit Begeisterung Zürcher Stadtrat. Das wäre ich dann weiterhin.

Kein bisschen amtsmüde nach zwölf Jahren im Stadtrat?

Nein. Ich finde meine Aufgabe als Stadtrat immer noch jeden Tag spannend.

Man hat Sie auch schon als möglichen Stadtpräsidiumskandidat gehandelt. Wäre das eine Alternative?

Diese Frage ehrt mich, stellt sich derzeit aber nicht. Ich habe keine Ambitionen fürs Stadtpräsidium. Wer mich kennt, weiss: Mir geht es nicht um Ämter oder möglichst viel Aufmerksamkeit und Prestige. Dafür bin ich nicht in die Politik gegangen.

Warum sind Sie in die Politik gegangen?

Weil mir als junger Mensch die Umweltentwicklung Sorgen bereitete. Und ich wollte nicht nur kritisieren, sondern mich engagieren.

Und welche Themen stünden für Sie als Ständerat, als Repräsentant des Kantons Zürich, im Vordergrund?

Dass die Schweiz in der Klimapolitik ernsthaft vorwärtsmacht. Das erwartet eine Kantonsbevölkerung, die das Energiegesetz in allen Bezirken angenommen hat. Dass ein ausreichendes Wohnangebot für alle Bevölkerungskreise da ist, dass Tagesschulen und Kinderbetreuung vorhanden sind, dass eine sichere und umweltfreundliche Mobilität gewährleistet ist. Urbane Themen, die auch im Kanton Tag für Tag wichtiger werden.

Sie kamen einst als Velolobbyist in die Zürcher Politik. Wollen Sie jetzt auch in den Agglomerationen das Auto zurückdrängen, wie dies inzwischen Politik des Zürcher Stadtrats ist?

Den Autoverkehr muss man auf jeden Fall anschauen, nur schon von der Klimarelevanz her. Und der Veloverkehr braucht auch in der Agglomeration ein sicheres Netz. Denn sobald die Leute sich sicher fühlen auf den Strassen, nimmt der Veloverkehr automatisch zu. Fuss- und Veloverkehr müssen eine höhere Bedeutung haben, zusammen mit dem öffentlichen Verkehr.

Nach der Glatttalbahn rollt jetzt die Limmattalbahn an. Was braucht es als Nächstes?

Bei der Glatttalbahn gibt es Netzverlängerungsoptionen. Ich werde für unseren Kanton dafür kämpfen, dass der Bund auf seine Ablehnung zurückkommt und den Glatttalbahn-Ausbau doch aus der vierten Tranche des Agglomerationsfonds mitfinanziert. Und wer weiss: Vielleicht rollt die Limmattalbahn auch mal von Höngg über Oberengstringen bis nach Oetwil an der Limmat?

Gibt es noch etwas, das Sie bundespolitisch einbringen wollen?

In der Finanzpolitik geht es darum, dass die öffentliche Hand genügend Mittel hat, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Es ist niemandem gedient, wenn sie sich verschulden muss, nur um irgendwelche Steuersenkungspläne umzusetzen. In der Stadt Zürich haben wir jedes Jahr fast 1000 Unternehmen zusätzlich. Die kommen nicht wegen tiefer Steuern, sondern weil es attraktiv ist, hier zu leben und zu arbeiten. Dabei sind Steuern ein Faktor, aber wirklich nicht der wichtigste.

Was ist der wichtigste Standortfaktor?

Entscheidend sind gut ausgebildete Arbeitskräfte, gute Infrastruktur, Rechtssicherheit. Im Raum Zürich ist auch der Flughafen ein Faktor. Zudem Kultur oder gute Kinderbetreuung.

Darf es beim Flugverkehr noch ein Wachstum geben?

Definitiv nicht, weder regional noch international.

In der Coronazeit kam der Gedanke auf, dass viele Flüge eigentlich unnötig seien. Könnte sich der Wirtschaftsstandort Zürich mit deutlich weniger Flugverkehr weiterentwickeln?

Davon gehe ich aus. Zumal Flüge extrem subventioniert sind, verglichen mit anderen Verkehrsmitteln, da für den Flugtreibstoff keine Abgaben bezahlt werden müssen, zudem keine Mehrwertsteuer. Das macht den Flugverkehr unverschämt billig im Vergleich zur Bahn.