Interview Camille Lothe führt die Stadtzürcher SVP in die Zukunft: «Wir haben es verpasst, den Stadt-Land-Graben anzusprechen» Die 28-jährige Camille Lothe löst Mauro Tuena an der Spitze der SVP-Stadtpartei ab. Im Interview spricht sie über ihre Motivation für das Amt, ihren Schlachtplan, um die SVP wieder auf Kurs zu bringen, und ihre Lösung für die Wohnungsnot. 13.07.2022, 18.42 Uhr

«Die SVP-Wähler in der Stadt ticken einfach anders als diejenigen auf dem Land», sagt die neue SVP-Stadtparteipräsidentin Camille Lothe. Valentin HehlI

In ihrer kleinen Wohnung im Kreis 1, unweit der Bahnhofstrasse, hat es sich Camille Lothe bequem eingerichtet. Sie lebt hier mit ihrem Freund. Sie sei zufrieden damit, die Miete sei erschwinglich. Die Gebäudeisolation lasse hingegen zu wünschen übrig. Aber wirklich laut sei es im Gebäude und auch draussen sowieso nie. Das Sechseläuten? Ein «guter» Lärm, sagt sie. Die Street Parade? Besuche sie ohnehin.

Lothe ist SVP-Politikerin durch und durch – auch wenn sie als 28-jährige Akademikerin nicht unbedingt in das typische SVP-Schema zu passen scheint. Grössere Ämter hatte sie bis anhin nicht inne. Nun soll sie ab August die Stadtpartei in eine äusserst ungewisse Zukunft führen. Wie seit Juni bekannt ist, hat die Generalversammlung sie als Nachfolgerin von Mauro Tuena bestimmt. Damit wird sie die erste Frau an der Spitze der Stadtpartei.

An der Generalversammlung der SVP Stadt Zürich haben Sie sich gegen das Co-Präsidium mit Gemeinderätin Susanne Brunner und Kantonsrat Ueli Bamert durchgesetzt. Weshalb wollten Sie das Amt?

Camille Lothe: Ich hatte schon immer eine starke Verbindung zur Stadt Zürich und konnte mich auch seit jeher für die Stadtpolitik begeistern. Als die Gelegenheit kam, in der Stadt Zürich zu politisieren, dachte ich mir: Diese Gelegenheit möchte ich ergreifen. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment dafür.

Das Resultat an der GV war sehr knapp. Gemäss «Tages-Anzeiger» wurden Sie mit 40 zu 33 Stimmen gewählt. Das ist kein Glanzresultat. Meinen Sie, da war auch etwas Misstrauen dabei bei einem Teil der Wählenden – auch weil Sie noch relativ unerfahren sind?

Im Gegenteil! Ich habe im Vorfeld der GV doch noch die Findungskommission und den Parteivorstand von mir überzeugen können. Zudem war das Co-Präsidium Brunner-Bamert eine sehr starke Gegenkandidatur. Es ist klar, dass diese Kandidatur auch Stimmen erhalten hat. Das zeigt aber auch, dass wir ausgezeichnetes Personal in der Stadtpartei haben.

Sie sind die erste Frau an der Spitze der SVP Stadt Zürich. Wie ist das für Sie?

Mir war das gar nicht richtig bewusst, bis ich es in der Medienmitteilung der Partei las. Für meine Kandidatur war dies allerdings nie relevant. Klar: Wahrscheinlich mache ich schon anders Politik als die Männer.

Inwiefern?

Wenn es um den Führungsstil geht, bin ich eher eine ruhige, harmoniebedürftige Person, die das Einzelgespräch sucht, wenn ich merke, dass etwas nicht stimmt. Bei den Herren ist es oft noch etwas mehr ein «Ellebögle», ein etwas rauerer Ton.

Braucht es dieses Ruhige, Kooperative bei der SVP? Kam das bisher zu kurz?

Das kann ich nicht sagen, ich war ja bisher nicht Teil der SVP-Führung. Ich kann nur sagen, dass ich gerne sehr harmonisch führe. Gerade, wenn man eine Partei leitet, in der alle im Milizamt tätig sind, das also freiwillig und unentgeltlich machen, muss man eine gute Zeit miteinander haben können.

«Wir müssen uns unserer Stellung bewusst werden: Wir sind eine Oppositionspartei», sagt Camille Lothe. Valentin Hehli

Mit ihren 28 Jahren lösen Sie nun den 50-jährigen Mauro Tuena ab, der die Partei seit 2016 führte. Was bringen Sie mit, was ihm vielleicht fehlte?

Mauro Tuena hat der Partei zweifelsohne viel gebracht. Es ist sicher auch eine Stilfrage. Wenn man sich für eine junge Frau entscheidet, weiss man, was man sich für die Partei wünscht. Vielleicht ist es auch ein Statement für eine andere Kommunikation, einen neuen Stil und neue Mittel, die man bisher nicht gebraucht hatte – auch weil man eventuell sagen muss: Die Politik hat sich in den letzten Jahren gewandelt.

Sie stehen vor keiner geringeren Aufgabe, als die Stadtzürcher SVP vor ihrem Abstieg in die endgültige Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Seit 2014 ist die SVP im Gemeinderat von der zweit- zur fünftstärksten Partei verkommen. Seit 2010 ist der Wähleranteil von 19 auf 11,5 Prozent gesunken. Wo verorten Sie die Gründe dafür?

Ich glaube, wir haben es verpasst, diesen Stadt-Land-Graben, den es gibt, anzusprechen. Die SVP-Wähler in der Stadt ticken einfach anders als diejenigen auf dem Land. Es gibt andere Problembereiche. Wir hätten die Themen weniger gesamtschweizerisch und spezifischer auf die Bedürfnisse der Stadtzürcher ausrichten sollen. Die Sorgen und Ängste sind andere in der Stadt als auf dem Land. Da muss man auch andere Lösungen bieten. Zudem müssen wir uns auch unserer Stellung bewusst werden: Wir sind eine Oppositionspartei. Es ist nicht wie im Nationalrat, wo wir die grösste Partei sind. Aktuell sind wir noch eine sehr kleine Minderheit und müssen auch entsprechend politisieren.

Gutes Stichwort: Wie wollen Sie die SVP konkret wieder auf Kurs bringen?

Für Konkretes ist es noch etwas zu früh, ich fange ja erst im August an. Ausserdem ist es auch eine Frage der Geschäftsleitung, die dann mit mir diese Aufgabe antritt. Für mich ist es wichtig, dass uns bewusst ist, dass wir eine Oppositionspartei sind und es nicht nur zwei oder drei Stimmen braucht, um ein Anliegen im Gemeinderat durchzubringen. Wir müssen bis tief in die Mitte Verbündete suchen.

Der SVP-Shootingstar Camille Lothe ist seit 2017 Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich. Zudem war sie kurzzeitig im Vorstand der SVP-Kreispartei 7+8 sowie der Kreisschulbehörde Letzi. Einem grösseren Publikum bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in der SRF-«Arena» sowie einem Youtube-Video zum Abstimmungskampf um das Waffenrecht 2019, in dem sie mit einer Waffe herumhantierte. Die 28-Jährige hat Politikwissenschaften an der Uni Zürich studiert und arbeitet dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Lothe hat Wurzeln im Elsass und wuchs im Seefeld auf. Derzeit wohnt sie mit ihrem Freund im Kreis 1. (sho)

Die SVP verkörpert als eine der letzten Parteien traditionell konservative Werte. Wie lässt sich das mit den Bedürfnissen der eher modernen, urbanen Zürcher Stadtbevölkerung vereinen?

Es ist sicher eine Gratwanderung. Unser Parteiprogramm ist richtig, genauso wie es unsere Schwerpunkte Freiheit und Sicherheit sind. Die Frage ist nur: Was heisst das für die Stadt Zürich? Wir müssen in der Stadt Stellung nehmen zu städtischen Problemen.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Für mich wichtig ist die Sicherheit der Frauen in der Stadt. In Zürich nimmt dieses Thema einen besonderen Stellenwert ein. Wenn ich am Abend in den Ausgang gehe, würde ich von der Langstrasse nie alleine nach Hause gehen.

Was würden Sie denn politisch unternehmen wollen, um das Problem in den Griff zu bekommen?

Da müsse verschiedene Ansätze verfolgt werden. Das eine ist, die Polizeipräsenz zu erhöhen. Frauen brauchen aber auch sichere Transportmittel. Ein einsames Nachtzugabteil erweckt kein Gefühl von Sicherheit. Private Fahrdienste, die ein sicheres Heimkommen ermöglichen, sind daher wichtig. Die Stadt soll sich gegenüber Firmen wie Uber viel kooperativer zeigen. Das sind Themen, die wir bisher nicht angesprochen haben.

Camille Lothe: «Ich hatte schon immer eine starke Verbindung zur Stadt Zürich und konnte mich auch seit jeher für die Stadtpolitik begeistern.» Valentin Hehli

Gibt es noch weitere Themen, die Sie mehr bewirtschaften möchten?

Das Thema Wohnungsnot haben wir bisher den linken Parteien überlassen. Ihre Antwort darauf war stets staatlicher Wohnungsbau.

Genossenschaften sind nicht staatlich.

Das stimmt. Wenn man aber schaut, wer in diesen Genossenschaften lebt, sind das nicht immer Bedürftige. Das gleiche gilt auch für die subventionierten Wohnungen der Stadt. Es braucht günstigen Wohnraum, aber nicht für Hochschulprofessoren und Beamte.

Wie wollen Sie dieses Problem lösen?

Ich kann dieses Problem alleine nicht lösen. Aber ich möchte mit meiner Geschäftsleitung und der Fraktion an freiheitlichen Lösungen arbeiten.

Was braucht es denn generell, um die Wohnungsnot zu bekämpfen?

Ganz einfach: Mehr Wohnungen, weniger Staat.

Es wird ja bereits gebaut wie verrückt ...

Das ist so. Aber unsere Gesetze machen es unnötig kompliziert, neue Wohnungen zu bauen. Es gibt viel zu viele Hindernisse, die gute Bauprojekte vereiteln. Bestes Beispiel ist das Neugasse-Projekt der SBB. Die SBB sehen vor, dass ein Drittel aller Wohnungen zur Kostenmiete abgegeben werden. Weil aber nicht alle Wohnungen gemeinnützig sind, kommt es nun per Initiative an die Urne und verzögert sich dadurch. Das ist schon bedenklich in einer Stadt, die eine so grosse Wohnungsnot hat.

Ihre Lösung für die Wohnungsnot lautet also, einfach mehr zu bauen. Die Mieten auf dem freien Markt sind jetzt schon sehr hoch.

Aber wieso sind die so hoch? Weil die Stadt ein aggressiver Player ist auf dem Immobilienmarkt. Das Angebot an nicht-staatlichen Wohnungen auf dem Markt wird immer kleiner. Mit dem Kauf des Uetlihofs wäre der Stadtrat definitiv zum Immobilienmogul mutiert.

Es sind immer noch über zwei Drittel ...

Bleibt aber ein Drittel, der nicht auf dem freien Markt ist und das Angebot künstlich verknappt. Dieser Drittel wird bekanntlich oft nicht an bedürftige Familien vermietet, sondern an wohlhabende Paare oder Einzelpersonen. Menschen, die sich also eine Wohnung zu Marktpreisen leisten können, besetzen günstige Wohnungen.

Sie wollen auch ein jüngeres Zielpublikum ansprechen. Wie wollen Sie das schaffen?

Ich musste schon immer Junge erreichen in der Politik, vorher ja als Präsidentin der Jungen SVP. Es gibt einerseits die klassischen Standaktionen an den Wochenenden im Quartierkern. Die sterben sicher nicht aus, sondern sind wichtig für den Kontakt zur älteren Quartierbevölkerung. Wir brauchen zukünftig aber auch mehr Präsenz im Online-Bereich. Wir müssen unsere Wähler mehr darüber informieren, was wir machen. Wir haben ein Angebot. Was wir bis jetzt aber nicht gemacht haben, ist, dieses Angebot zu verkaufen.

Will Camille Lothe im Amt unterstützen: SVP-Nationalrat Alfred Heer hat sich für das Vizepräsidium der Stadtpartei angeboten. Peter Schneider / Keystone

Als Mandatsträgerin haben Sie in der Vergangenheit eher durch Abwesenheit geglänzt, so etwa im Vorstand der Kreispartei 7+8 oder der Kreisschulbehörde Letzi. Erstere hat sie rausgeschmissen, bei zweiterer wurde Ihnen der Ausstieg nahegelegt. Nicht die besten Voraussetzungen für ein so anspruchsvolles Amt wie dasjenige einer Parteipräsidentin.

Im Unterschied zu damals steht mir heute viel mehr Zeit zur Verfügung. Mittlerweile bin ich nicht mehr im Studium und stehe inzwischen mehr im Leben als noch vor vier, fünf Jahren. Glauben Sie mir, ich habe aus meinen Fehlern gelernt.

Wie uns SVP-Nationalrat Alfred Heer bestätigt hat, will er Ihnen bei Ihrer Arbeit als Präsidentin unter die Arme greifen – eventuell sogar als Vizepräsident.

Er hat mir seine Hilfe angeboten, nachdem mich die Findungskommission zur Wahl empfohlen hatte. Für mich war klar, dass es vorteilhaft wäre, jemanden mit viel Erfahrung in der Parteileitung zu haben, um meine fehlende Erfahrung auszugleichen. Ich glaube, Alfred Heer und ich wären ein gutes Team. Letztlich entscheidet dann aber die Delegiertenversammlung im August.

Gibt es bereits weitere Politikerinnen und Politiker, die Sie gerne in der Geschäftsleitung hätten?

Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Mir geht es bei der Auswahl auch darum, sicherzustellen, dass es eine vielseitige Geschäftsleitung ist; dass es jüngere Leute darin hat und Personen mit den nötigen Kenntnissen.

Sie haben bereits erfolglos für den Gemeinde- sowie den Nationalrat kandidiert. Werden Sie einen weiteren Anlauf für eines der Ämter wagen?

Für den Moment bin ich froh, wenn ich mich um meine Aufgabe kümmern und den Kantonsratswahlkampf für die Stadtpartei leiten kann.

Sie bleiben der Partei also eine Weile erhalten?

Wenn die Partei das wünscht, dann gerne.

