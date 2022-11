Interview AL-Regierungsratskandidatin Anne-Claude Hensch: «Es ist mir wichtig, für andere da zu sein» Anne-Claude Hensch, Regierungsratskandidatin der Alternativen Liste, will das soziale Netz im Kanton Zürich flächendeckend stärken – auch als Massnahme gegen den Fachkräftemangel. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Anne-Claude Hensch, AL-Regierungsratskandidatin, beim Interview im Sekretariat der Alternativen Liste in Zürich. Bild: Andrea Zahler

Was würden Sie im Falle Ihrer Wahl in den Zürcher Regierungsrat politisch als Allererstes anpacken?

Anne-Claude Hensch: Mein Weg wäre, zuerst die Direktion gut kennen zu lernen, die mir zugeteilt würde. Als neu gewählte Regierungsrätin hätte ich keinen Einfluss darauf, welche Direktion ich bekäme.

Aber Sie haben bestimmt Ziele. Was ist ihr Hauptziel?

Mein Hauptziel ist eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur im ganzen Kanton. Das betrifft beispielsweise Kitas und Tagesschulen. Bei der Frage, ob man Zugang zu solchen Angeboten hat, darf es nicht auf den Wohnort ankommen – gerade auch bei der Frühförderung von Kindern mit Behinderungen. Im Kanton Zürich haben wir diesbezüglich einen Flickenteppich.

Wollen Sie also flächendeckend im Kanton Zürich das soziale Netz stärken?

Genau. Das ist dringend nötig. Denn wir haben bereits einen Fachkräftemangel. Dieser wird sich noch verstärken, da die Babyboomer jetzt pensioniert werden. Daher müssen wir für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen. Ansonsten fehlt uns künftig noch mehr Personal, zum Beispiel in der Altersbetreuung, aber auch in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen.

Was ist zu tun auf kantonaler Ebene?

Ich vermisse, dass das überhaupt mal breiter thematisiert wird. Wir brauchen bessere soziale Netze und funktionierende Nachbarschaften, damit alte Leute möglichst lange zu Hause bleiben und möglichst selbstbestimmt leben können. Dazu wird es auch Freiwillige brauchen.

Wie würden Sie das als Regierungsrätin angehen?

Es geht darum, dass der Kanton die Gemeinden unterstützt – auch finanziell. Das Altersangebot ist heute voll auf Gemeindeebene organisiert. Man muss schauen: Was gibts da zu koordinieren? Da sehe ich Steuerungsaufgaben für den Kanton.

Daraus schliesse ich, dass Sie in Richtung Sicherheits-, Gesundheits- oder Bildungsdirektion streben. Richtig?

Das sind Themen, die mir nahe liegen. Selbstverständlich liegt mir auch das Thema Steuergerechtigkeit am Herzen. Wobei ich nicht denke, dass ich als AL-Regierungsrätin die Finanzdirektion bekäme. Das würde mich erstaunen.

Wenn Sie ganz ehrlich sind, würde es Sie wohl auch erstaunen, wenn Sie in den Regierungsrat gewählt würden, oder?

Eine Chance besteht immer. Aber ich bin sicher nicht diejenige mit den grössten Aussichten auf eine Wahl in den Regierungsrat. Trotzdem denke ich, dass meine Kandidatur für das ganze linke Spektrum wichtig ist.

Wieso?

Als Stimmbürgerin möchte ich eine links-grüne Mehrheit in den Regierungsrat wählen können. Das ist ein Anliegen vieler Leute, die sich soziale Veränderungen wünschen. Denn der Kanton Zürich ist heute ganz klar wirtschaftsorientiert.

Welche weiteren Veränderungen sollte eine linke Mehrheit im Regierungsrat bringen?

Im Moment ist die kantonale Verwaltung sehr hierarchisch aufgebaut. Es wäre wichtig, den Mitarbeitenden mehr zu vertrauen, dass sie gute Lösungen finden können. Es braucht eine Veränderung der Zusammenarbeitskultur, die weniger Bürokratie generiert.

Sehen Sie das speziell als Problem des Kantons oder generell als gesellschaftliches Problem?

Das ist generell ein gesellschaftliches Problem. Oft fehlt der Kontakt vom Management hin zu den Leuten, die die eigentliche Arbeit machen. Und der Kanton ist diesbezüglich eher alte Schule.

Sie sind relativ neu in der Politik, erst seit gut zwei Jahren im Kantonsrat und in der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Was bringen Sie für Führungserfahrungen mit, die Sie als Regierungsrätin qualifizieren würden?

Ich habe einfach ganz normale Führungserfahrungen: Ich habe einmal eine Kinderkrippe und einen Bio- und Fairtradeladen geleitet. Und ich bin Präsidentin eines Vereins, der im Quartier Zürich-Seebach Soziokultur anbietet. Dabei sind wir Vertragspartner der Stadt Zürich in einem Quartier, wo sehr viele Migrantinnen und Migranten leben.

Was machen Sie aktuell beruflich?

Im Moment bin ich nicht berufstätig. Ich wollte gerade wechseln, als ich in den Kantonsrat nachrutschte. Wir sind dort die kleinste Fraktion, mit sechs Leuten. Daher ist das Amt als Kantonsrätin mit mehr Aufwand verbunden als in grossen Fraktionen, denn wir müssen uns in mehr Themen einarbeiten. Ich bin zudem Mitglied der Kreisschulbehörde Schwamendingen. Von der Ausbildung her bin ich Heil- und Sozialpädagogin.

Und was hat Sie eigentlich motiviert, in die Politik zu gehen?

Es ist mir wichtig, mich für die Gemeinschaft vor Ort einzusetzen und für andere da zu sein. Und schon als Kind wurde mir vermittelt: Es ist wichtig, seine Meinung zu vertreten.

