Interview AL-Fraktionspräsident Markus Bischoff: «Guter Lärmschutz geht schnellem ÖV vor» Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich wählen am 12. Februar den Kantonsrat neu. Der AL-Fraktionschef über das «pennende» Zürich, die Zusammenarbeit in der Klimaallianz und Hilfe für einkommensschwache Haushalte in Zeiten der Teuerung. Sven Hoti Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

«Bei der Wohnungspolitik hat der Kanton in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht», sagt AL-Fraktionspräsident Markus Bischoff. Alex Spichale

Die AL hat bei den letzten Kantonsratswahlen 2019 einen Sitz dazugewonnen und hat nun sechs Sitze inne. Wie lautet das Ziel für die kommenden Wahlen?

Markus Bischoff: Seit wir 2007 in den Kantonsrat eingezogen sind, haben wir bei allen Wahlen immer Sitze dazugewonnen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass wir unsere Sitzzahl auf sieben erhöhen können.

Mit welchen Themen möchte Ihre Partei potenzielle Wählerinnen und Wähler erreichen?

Es gibt drei Hauptthemen: erstens die hohen Mieten, zweitens bezahlbare Kitas. Als Drittes setzen wir uns für höhere Prämienverbilligungen ein.

Die Wahlkampagne der AL lautet «Züri pennt». Wo schläft denn Zürich konkret?

Bei der Wohnungspolitik etwa hat der Kanton in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht. Auch dort, wo der Kanton unmittelbar Einfluss hat – etwa bei den Prämienverbilligungen –, hat er gebremst. Bei der bezahlbaren Kinderbetreuung ist noch fast nichts geschehen. Unser Ziel ist es, dass sich der Kanton und die Gemeinden stärker an den Kosten beteiligen.

Seit 2019 gibt es im Zürcher Kantonsrat eine links-grüne Mehrheit, zu der auch die AL gehört. Wäre es nicht unter anderem an Ihrer Partei gewesen, Zürich «aufzuwecken»?

Zum einen sind wir der kleinste Koalitionspartner. Zum anderen steht die Klima- und Fortschrittsallianz nur bei Umwelt- und gewissen Sozialthemen geschlossen zusammen. Bei Themen wie etwa der Finanzpolitik spannt die GLP nämlich mit den Bürgerlichen zusammen. Man muss sehen: Es ist nur eine beschränkte Allianz.

Wie erleben Sie denn grundsätzlich die Zusammenarbeit innerhalb dieser Allianz?

Sie ist ein Erfolgsmodell. Die Tatsache, dass sich fünf Parteien gefunden, zusammengespannt und ein paar Geschäfte durchgebracht haben, ist ein Highlight. Vor allem im Vergleich mit den letzten 20 Jahren, als die Bürgerlichen zwar die Mehrheit, aber keine kohärente Politik betrieben hatten. Klar: Sobald es beispielsweise ums Geld oder andere Themen als gesellschaftspolitische geht, haben wir die GLP nicht mehr im Boot. Aber so ist das nun einmal, Allianzen sind dynamische Gebilde.

Lassen wir die Legislatur 2019–2023 Revue passieren: Was waren die grössten Erfolge aus Sicht der AL?

Wir sind nur 6 Leute von insgesamt 180 Kantonsrätinnen und Kantonsräten. Dafür haben wir aber eine relativ starke Stimme im Rat und werden wahrgenommen. Was wir zum Beispiel erreicht haben, ist die Änderung des Krankenversicherungsgesetzes, dank der mehr Leute in den Genuss von Prämienverbilligungen kommen können. Auch die knappe Niederlage an der Urne bei der Dividendenbesteuerung zählen wir zu unseren Erfolgen.

Markus Bischoff: «Wer günstigere Wohnungen und Mieten sowie eine höhere Prämienverbilligung will, der wählt die AL.» Alex Spichale

Welche Misserfolge Ihrer Partei im Kantonsrat ärgern Sie bis heute?

Von Ärger kann man nicht sprechen. Ich bin immerhin seit 16 Jahren im Rat und war davon 12 Jahre auf der Verliererseite. Wenn man aus der Position heraus politisiert, in der wir politisieren, dann gehören Niederlagen einfach dazu. Aber davon sollte man sich nicht runterziehen lassen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt ein paar Erfolge verbuchen konnten.

Kommen wir auf konkrete Themen zu sprechen: Wie liesse sich Tempo 30 im Kanton Zürich sinnvoll umsetzen?

Wichtig ist, dass gerade auf Durchgangsstrassen, die sehr lärmig sind, innerorts Tempo 30 gilt. Und zwar nicht nur in der Stadt Zürich, sondern auch in anderen Städten und vor allem auch auf den Hauptstrassen in den Agglomerationsgemeinden. Auf den Kantonsstrassen könnte der Kanton noch mehr machen. Aber natürlich muss man jeden Fall einzeln beurteilen.

Tempo 30 führt zu Verzögerungen beim ÖV von einer bis drei Sekunden pro 100 Meter, wie Kritiker immer wieder anmerken und eine Wirkungsanalyse des Kantons und der Stadt Zürich bestätigt. Die Attraktivität des ÖV wird also zu Gunsten ruhigerer Quartiere geopfert.

Es ist ein echter Zielkonflikt, das gebe ich gerne zu. Ich wohne auch in einer Gegend, wo der Bus nun Tempo 30 fährt, die Fahrzeit wurde dadurch länger. Ein eigenes Tramtrassee und separate Buslinien könnten das Problem an manchen Orten lösen. Man kann nicht immer alles haben im Leben. In diesem Fall geht guter Lärmschutz schnellem ÖV vor.

Zur Person Markus Bischoff ist seit Mai 2007 für die AL im Zürcher Kantonsrat, seit 2015 ist er Fraktionspräsident. Der 66-Jährige ist Rechtsanwalt in einer Stadtzürcher Kanzlei. Daneben ist er unter anderem Mitglied der Tripartiten Kommission des Kantons Zürich. Bischoff ist Vater zweier Töchter und lebt mit seiner Partnerin in der Stadt Zürich. (sho)

Ein anderes grosses Thema ist die Wohnungsnot: Insbesondere in den Städten ist sie gross und die Mieten entsprechend hoch. Wie ist diesem Umstand zu begegnen?

Es fängt bereits ganz oben, beim Bodenrecht, an. Boden ist ein Spekulationsgut. Überall, wo der Boden der Spekulation entzogen wird, sind Wohnungen günstig. Der Kanton und die Städte müssten mehr in den gemeinnützigen Wohnungsbau investieren. Ebenfalls sinnvoll wäre ein Mietzinsdeckel. Es wird immer noch wahnsinnig viel Geld verdient mit Immobilien. Für solche Massnahmen wäre aber auch der Bund gefordert.

Die Teuerung von durchschnittlich knapp drei Prozent belastet vor allem die einkommensschwachen Haushalte. Wie will die AL ihnen helfen?

Wir haben in den Budgetdebatten verschiedener Gemeinden den Antrag gestellt, dass Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, eine Zulage erhalten. Im Kantonsrat reichten wir einen Antrag ein, der einen Bonus für Einkommensschwache vorsieht, die nur wenig Einkommen versteuern. Aber letztlich ist es auch am Kanton, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Druck zu machen, ihren Angestellten einen Teuerungsausgleich zu bezahlen.

Wieso sollen die Wählerinnen und Wähler im Kanton Zürich am 12. Februar die AL wählen?

Wer günstigere Wohnungen und Mieten sowie eine höhere Prämienverbilligung will, der wählt die AL.

