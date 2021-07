Immobilien Stadt Winterthur verkauft Davoser Ferienheim an Immobilienfirma Das Ferienheim «Ob dem See» in Davos Wolfgang wechselt den Besitzer. Der Käufer will es laut eigenen Angaben weiterhin als Ferienheim betreiben. 22.07.2021, 10.48 Uhr

Das Ferienheim «Ob dem See» in Davos Wolfgang wechselt den Besitzer. (Symbolbild) Keystone/

Arno Balzarini

Das Ferienheim «Ob dem See» werde an die Ferienkolonie Sonnenschein AG mit Sitz in Freienbach SZ verkauft, teilte die Stadt Winterthur am Donnerstag mit. Die Firma wolle die Liegenschaft weiterhin als Ferienkolonie betreiben. Hinter dem Unternehmen steht der Inhaber eines Zürcher Immobilienunternehmens.