Immobilien SP will Vorkaufsrecht für die öffentliche Hand vors Volk bringen Im Kantonsrat scheiterte die Forderung, den Gemeinden bei Immobiliengeschäften des Kantons Vorrang zu geben. Nun kündigt die SP eine Volksinitiative an. Auch der Schlieremer Stadtpräsident weibelt dafür.

Die Verhandlungen zwischen Schlieren und dem Kanton über die Badenerstrasse (im Vordergrund) zogen sich über acht Jahre hin. Bild: Sandra Ardizzone

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die SP, dass Gemeinden per Gesetz ein Vorkaufsrecht erhalten, wenn der Kanton Zürich etwas aus seinem umfangreichen Immobilienbestand verkaufen will. Konkret sollte dies der Erfüllung kommunaler Aufgaben dienen. Dies sei wichtig, da es vielerorts zum Beispiel an Schulraum fehle und die Immobilienpreise in den letzten zehn Jahren massiv gestiegen seien, sagte Andrew Katumba (SP, Zürich), der den Vorstoss lanciert hatte, am Montag im Kantonsrat.

Umgekehrt sollte gemäss Katumbas Vorstoss auch der Kanton ein Vorkaufsrecht erhalten, wenn Zürcher Gemeinden Immobilien verkaufen. Und: Bei den Geschäften zwischen Kanton und Gemeinden solle kein Höchstpreis erzielt werden, sondern lediglich der berechnete Verkehrswert der betreffenden Immobilie gelten.

Schon die vorberatende Kantonsratskommission hatte sich gegen die Umsetzung der Initiative ausgesprochen. Faktisch sei es seit Jahren üblich, dass der Kanton Land oder Gebäude zuerst der jeweiligen Standortgemeinde anbiete. Es sei unnötig und rechtlich nicht ganz einfach, diese funktionierende Praxis in Gesetzesform zu bringen, sagte Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich).

Regierung warnt vor Schwierigkeiten

Auch die Regierung sprach sich dagegen aus: Das Anliegen sei, gestützt auf einen Regierungsratsbeschluss aus dem Jahr 2016, gelebte Praxis. Würde es gesetzlich festgelegt, könnte dies zu Schwierigkeiten führen, sagte Baudirektor Martin Neukom (Grüne); zum Beispiel bei Landabtausch-Geschäften, wie sie der Kanton oft im Zusammenhang mit Renaturierungen tätige.

Zudem sei der Kanton zwar ein grosser Immobilienbesitzer. Zu seinem Portfolio zählen laut Neukom 2100 Hochbauten und 12'000 unbebaute Grundstücke. Doch pro Jahr veräussere er nur etwa 20 bis 30 Objekte. In den letzten zehn Jahren sei dabei in 37 Prozent der Fälle die jeweilige Standortgemeinde zum Zug gekommen.

Bärtschiger: Verhandlungen über Badenerstrasse waren «sehr kompliziert»

Allerdings seien die Verhandlungen mit dem Kanton bisweilen langwierig und «sehr kompliziert», sagte Markus Bärtschiger (SP, Schlieren). Der Schlieremer Stadtpräsident und Kantonsrat sprach aus Erfahrung. So hätten sich die Verhandlungen mit dem Kanton über den Kauf eines Teils der Badenerstrasse in Schlieren über mehr als acht Jahre hingezogen. Eine gesetzliche Verankerung der geltenden Praxis könnte die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden stärken, meinte Bärtschiger.

Doch die Mehrheit im Kantonsrat von der GLP bis zur SVP sah es anders: «Ob die Verhandlungen einfach oder schwierig sind, darauf hat diese Initiative keinen Einfluss», sagte Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon). Mit 109 zu 55 Stimmen lehnte der Rat das Anliegen ab.

Vom Tisch ist es damit allerdings noch nicht: SP-Kantonsrat Katumba kündigte an, in den nächsten Wochen werde eine breit abgestützte Allianz eine Volksinitiative zu dem Thema lancieren. Die Verhandlungen zwischen Kanton und Gemeinden seien oft wirklich zäh, meinte er mit Verweis auf das Beispiel Schlieren. Und fügte an:

«Es macht keinen Sinn, wenn sich Gemeinden und Kanton gegenseitig abzocken. Die Leidtragenden sind die Steuerzahlenden.»

