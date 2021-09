Illnau Zeugenaufruf: Autolenker fährt in eine Mauer Nach einem Selbstunfall wurde ein 76-Jähriger mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht. Nachdem er auf das Trottoir geriet, kollidierte er mit einer Natursteinmauer. 08.09.2021, 10.21 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Illnau. Keystone

Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Illnau in eine Mauer geprallt. Er zog sich bei dem Selbstunfall unbekannte Verletzungen zu.