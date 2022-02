In Stettbach ist Gott noch cool – ein Blick hinter die Kulissen

Glaube in der Moderne In Zürich Stettbach ist Gott noch cool – ein Blick hinter die Kulissen der Freikirche ICF Den Landeskirchen laufen seit Jahren die Mitglieder davon. Die Freikirche ICF hingegen vermag mit ihrem poppigen Programm gerade junge Menschen zu locken. Was braucht es in der heutigen Zeit, um Glauben attraktiv zu machen? Zara Zatti Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Gottesdienst wie eine Party: Die Weihnachtsshow von ICF füllt mehrere Eventhallen. Zara Zatti

Das kleine Mädchen starrt gebannt auf den riesigen Bildschirm: «Noch drei Minuten und 18 Sekunden», schreit es euphorisch. So lange noch bis zur grossen Show. Die International Christian Fellowship, kurz ICF, ruft an diesem Sonntag kurz vor Weihnachten zur alljährlichen «Christmas Experience». Insgesamt sechs Vorstellungen über das Wochenende verteilt in der Samsung Hall in Stettbach. Und die Menschen kommen in Scharen. Über 900 Sitzplätze bietet die Eventhalle, sie sind über alle sechs Shows praktisch ausgebucht.

Und was da über eineinhalb Stunden geboten wird, ist wirklich ein Spektakel. Aufgeführt wird die auf modern getrimmte Geschichte von Josef und Maria. Die Eltern von Jesus sehen vom Himmel – einer Hebebühne über den Köpfen der Zuschauer – auf das Jahr 2021. Sie helfen dem Regisseur der Show – einem überdrehten Typen mit weissen Sneakern, orangener Brille und Cappy – die Weihnachtsgeschichte adäquat aufzuführen. Die Dialoge über Geburtsvorbereitungskurse, die Maria gut hätte gebrauchen können oder ihre Selbstverwirklichung, die durch die Geburt Jesu ausgebremst wurde, muten an wie das neuste Programm des Comedy-Duos Oropax. Dass Bibelerzählungen ins moderne Leben übertragen werden, ist typisch für die Rhetorik von ICF.

Zwischen den Erzählungen wechseln sich Tanz- und Gesangseinlagen ab. Junge Männer in Weste und Fliege wirbeln Tänzerinnen in funkelnden Paillettenkleidern durch die Luft. Wenn die Beine in die Luft schwingen, sieht man ab und zu einen Slip hervorblitzen. Freizügigkeit und Kirche stehen hier in keinem Gegensatz.

Das kleine Mädchen verfolgt jede Szene mit Konzentration. Sie muss sich die Zeit nicht mit Bildern im Gesangsbuch totschlagen – eine Methode, die jeder kennen dürfte, der als Kind in einen klassischen Gottesdienst geschleppt wurde. Für das Mädchen ist der Anlass ein Vergnügen: Neben der eigentlichen Show gibt es einen Eiswagen und am hauseigenen Weihnachtsmarkt Minipferde und Ziegen. Nach der Show applaudieren die Zuschauer begeistert, Pfiffe hallen durch die Luft, die von Lasern zerschnitten wird.

Die Bänke der Landeskirchen werden immer leerer

Die Landeskirchen in der Schweiz kämpfen derweil mit einem Mitgliederschwund. Die treuen Besucher sterben, die Jungen kommen nicht mehr nach. Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen die Religion und treten aus der Kirche aus. Seit den 70er Jahren verlieren die katholische und die reformierte Kirche kontinuierlich an Mitgliedern. Sogar beim Weihnachtsgottesdienst – dem Anlass für Gelegenheitschristen – bleiben die hintersten Kirchbänke immer öfter leer, die grauen Hinterköpfe überwiegen deutlich. Gott scheint out zu sein.

Nicht so bei den Anhängern der charismatischen Freikirchen, zu denen auch ICF gehört. Die wichtigsten Kirchen dieser Strömung wuchsen seit Mitte der 90er Jahre kontinuierlich. Und sie vermögen neue Anhänger zu finden: Laut einer Erhebung von Lausanner Religionswissenschaftlern im Buch «Phänomen Freikirchen» sind 50 Prozent der Mitglieder selbst nicht im evangelisch-freikirchlichen Milieu aufgewachsen.

Die charismatischen Bewegungen zeichnen sich durch ihre modernen und innovativen Elemente aus. ICF ist dabei in der Schweiz am professionellsten und grössten aufgezogen: Ein Gottesdienst wie eine Party, professionelles Streaming und ein Social Media Auftritt, auf den so mancher Influencer neidisch wäre. Doch ist das alles, was es braucht, um junge Menschen von Gott zu überzeugen? Ein bisschen Popmusik und eine Lasershow? Oder steckt mehr dahinter?

Leo Bigger: Der Kopf von ICF

Leo Bigger ist Senior Pastor und seit 1996, sechs Jahre nach der Gründung, der Kopf von ICF. In seinen Gottesdiensten spricht er darüber, ob Frauen predigen dürfen (ja, sie dürfen) oder wie man geduldiger wird. Seine Reden werden auf YouTube gestreamt. Das mit 1,2 Millionen Aufrufen beliebteste Video geht der Frage nach, ob die Bibel zeigt, was nach Corona kommt. Bigger ist ein 53-jähriger Mann mit einem für Zürich etwas zu sonnengebräunten Teint. Einmal trägt er ein schwarzes kurzärmliges Hemd mit pinken Blumen drauf, einmal eine lässige Lederjacke mit zerrissenen Jeans oder einen glänzenden Adidas-Hoodie. Seine blonden Haare zeigen – mit Gel fixiert – immer Richtung Himmel. Bigger spricht einfach, teils nur in Satzfragmenten. Er macht Grammatikfehler, wechselt passagenweise ins Englische: «Are you ready?», schreit er dann plötzlich. Dieser Mann fesselt jedes Wochenende tausende von Menschen an seine Lippen.

Leo Bigger mit seiner Frau Susanna Bigger: Zusammen leiten sie ICF Zürich. ICF Zürich

Seit Beginn der Pandemie drehen sich seine Predigten auch um Corona – etwa ob das Virus als Strafe Gottes gesehen werden muss. Bigger hütet sich davor, die Frage eindeutig zu beantworten – und damit auch, sich auf etwas festnageln zu lassen. Eine Gabe, die viele ICF-Leiter besitzen. «Ist das Coronavirus die Strafe Gottes?», fragt Bigger in die Runde. «Die Antwort ist, er hat es nicht verhindert.» Dann zitiert er aus der Bibel: «Jesus sagt, am Ende der Zeit werden Erdbeben und Seuchen zunehmen.» Bigger erzählt von Menschen, die in vergangenen Seuchen eine Strafe Gottes gesehen haben. Und er betont: «Es ist mir wichtig: Das ist nicht meine Meinung, ich zitiere nur, was Menschen gesagt haben.» Wer diese Menschen sind, erfährt man nicht.

Anders als die Landeskirchen spricht sich Bigger weder für noch gegen die Pandemiemassnahmen aus. Doch seine kritische Haltung gegenüber der Coronapolitik drückt in seiner Predigt immer wieder durch. So habe seine Mutter, die an Corona starb, keine Angst gehabt: «Niemand schreibt im Blick darüber, she was ready to go, nein, sie war zu jung zu sterben mit 86. Man muss 130 werden.» Oder er sagt: «Die Angst ist schlimmer als der Coronavirus». Oder: «Vielleicht überfährt dich morgen ein E-Trotti und du bist tot. Shit happens.» Oder er stellt die Frage: «Kann es sein, dass es einen grösseren Plan gibt als Masken, Impfungen und all diese Themen?»

Während Corona expandierte ICF online

Corona hat auch ICF hart getroffen. Die mitreissenden Grossanlässe, die das Herz der Church bilden, konnten nicht stattfinden. Doch die Freikirche machte aus der Not eine Tugend: Sie forcierten ihre Kanäle auf YouTube, stellten die Gottesdienste auf Hochdeutsch um, damit auch Zuhörer aus Deutschland und Österreich erreicht werden. So konnte ihre Online-Community wachsen: 30'000 Menschen verfolgen eine Celebration laut ICF live mit. Susanne Schaaf ist Geschäftsleiterin der Fachstelle Infosekta und geht davon aus, dass ICF sehr rasch auf die Umstände der Pandemie reagieren konnte: «Anders als die Landeskirchen oder kleinere Freikirchen waren sie technisch schon gut aufgestellt und konnten sich schnell anpassen. Das verschaffte ihnen einen Vorteil.»

ICF ist ein Gefühl. Ein Gefühl, willkommen zu sein, egal wer man ist. Zumindest auf den ersten Blick. Ich treffe zwei Leiter im ICF-Büro in Stettbach. Hier, am Stadtrand von Zürich, hat die Church nach langer Wanderung eine Heimat gefunden. Man könnte meinen, man stehe in den Räumlichkeiten eines hippen Start-Ups. Es gibt keine geschlossenen Türen, die Wände sind aus Glas, durch die man junge Frauen und Männer an ihren Laptops sieht. Auf einem Tisch steht ein riesiger Früchtekorb, das Licht ist warm, zur Begrüssung umarmt man sich. Alle Menschen hier scheinen permanent zu lachen.

Michael Sieber ist Vizepräsident des ICF-Vorstandes und Pressesprecher. Obwohl er den Medien kritisch gegenübersteht, begrüsst er mich herzlich. Seine schulterlangen, graumelierten Haare trägt er zu einem Dutt gebunden. Er sieht aus wie einem Vögele-Herrenprospekt aus den Nullerjahren entsprungen, spricht mit ruhiger, angenehmer Stimme. Nur einmal während des Gesprächs wird er seine geerdete Hülle fallen lassen: Als wir auf Homosexualität zu sprechen kommen. Begleitet wird er von Daniel Nüesch, dem Leiter des hauseigenen Colleges: Ein schmaler Mann mit Glatze, der nervös mit dem Fuss wippt.

Beim Thema Homosexualität kippt die Stimmung

Wir verlegen unser Gespräch ins angrenzende Café, es gehört ICF. Chai Latte, bequeme Sessel mit Kissen und zwei lächelnde Frauen hinter dem Tresen: Alles sehr Insta-like. Was ist denn das Geheimnis von ICF? Nüesch erzählt von einer jungen Frau mit muslimischem Hintergrund, die seit kurzem das College besucht: Auf der Suche nach Halt in der Pandemie sei sie auf den Online-Gottesdienst gestossen und habe dort eine Gotteserfahrung gemacht. Es sei wie ein Licht gewesen, das hereinkam. «Eine Erfahrung, die ich mir menschlich nicht erklären kann.» Er spricht auch von einer Freiheitshaltung. Es gehe nicht darum, sich an Regeln zu halten, sondern darum, was seinen Mitmenschen gut tut, und wie man seinen Gott mehr lieben kann. «Wenn meine Frau sagen würde, es geht nur um Regeln, dann wäre das nicht schön.»

Aber es gibt doch schon Regeln, die zehn Gebote, zum Beispiel. Was ist denn für euch Sünde? «Sünde ist, wenn wir unser Ziel als Geschöpf verfehlen. Was das ist, ziehen wir aus der Bibel», sagt Sieber. Dabei spüre der Mensch oft selbst, was richtig und was falsch sei. «Meine Kinder haben sich von klein auf versteckt, wenn sie etwas Blödes gemacht haben, ohne, dass ich ihnen gesagt habe, dass sie zum Beispiel nicht stehlen dürfen.» Und was ist mit Homosexualität oder Sex vor der Ehe? Die Stimmung kippt. Sieber lacht ungeduldig, und sagt:

«Jetzt sind wir also wieder beim Klischee angekommen.»

Er hat eigentlich keine Lust mehr, über das Thema zu sprechen. Dann macht er es trotzdem.

«Bei uns ist jede Person willkommen, wir haben auch Menschen mit homosexuellen Gefühlen in der Kirche», betont er. Keiner sei besser als der andere. Aber: «Wir vermitteln hier grundsätzlich die Werte, die wir unserem Bibelverständnis entnehmen. Und das ist eben zum Beispiel die Ehe zwischen Mann und Frau.» Deshalb kann man bei ICF nicht Leiter werden, wenn man in einer homosexuellen Beziehung lebt. Anders gesagt: Ganz überall willkommen ist dann doch nicht jeder.

Die Bibel als Verhaltenskompass

Evangelische Freikirchen erachten die Bibel als oberste Autorität. Anders als der Grossteil der Katholiken oder Reformierten stehen auch viele Mitglieder hinter diesem Gebot. Aus einer Umfrage der Lausanner Religionswissenschaftler geht hervor, dass 48,1 Prozent der Befragten aus evangelischen Freikirchen der Auffassung sind, dass die Bibel streng wörtlich genommen werden muss. Bei den Katholiken und Reformierten sind es nur gerade 9,6 beziehungsweise 9 Prozent. Das erklärt denn auch die konservative Haltung: 94 Prozent der Befragten aus einer charismatischen Freikirche gaben an, dass homosexuelle Beziehungen immer ein Fehler sind. 75 Prozent, dass vorehelicher Sex falsch sei.

«Wenn man bei uns leiten will, dann ist das wie bei jeder Organisation, man muss hinter deren definierten Werten stehen. Du kannst bei uns auch nicht als Identifikationsfigur auftreten, wenn beispielsweise bekannt ist, dass du bewusst Steuern hinterziehst oder häusliche Gewalt anwendest», sagt Sieber. Homosexualität auf gleicher Stufe wie Straftaten – eine ultrakonservative Kirche im modernen Gewand.

Bei Susanne Schaaf melden sich Menschen, die bei ICF ausgestiegen sind. Sie erzählt von einem jungen Mann, der in der Freikirche sein Coming-out hatte. Es kam zum Bruch. «Menschen, die nicht nach den Wertvorstellungen von ICF leben, erhalten widersprüchliche Botschaften: Einerseits wird ihnen mit Freundlichkeit und Zustimmung begegnet, andererseits wird klar kommuniziert, dass ein wichtiger Aspekt ihrer Person, die sexuelle Orientierung, unerwünscht ist.» Das führe zu Schuldgefühlen. In Bezug auf Homosexualität habe die Freikirche über die Jahre ihre Kommunikation angepasst:

«Früher sprachen sie offen von Wirkungsbereich und Einfallstoren der Dämonen.»

Solch deutliche Worte liest man heute auf der Website nicht mehr. «Freikirchen haben ein Bewusstsein, mit welchen Formulierungen sie noch öffentlich auftreten können.» ICF trenne klar zwischen dem richtigen und dem falschen Weg. Gerade bei jungen Menschen könne dieser hohe moralische Druck zu einer Einschränkung der persönlichen Entwicklung führen.

Ein hauseigenes College sorgt für Nachwuchs

ICF bietet Angebote für jede Lebenslage: Es gibt spezielle Gruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene über 55 Jahre, man kann sich im Theater engagieren, tanzen, fotografieren, es gibt Treffen speziell für Frauen, Männer oder für Paare. Auf Instagram, Facebook und TikTok legt die Church einen professionellen Auftritt hin. Seit 2008 gibt es auch ein hauseigenes College. Jeden Mittwochabend treffen sich die Studenten im Untergeschoss der Samsung Hall, wo sich die Church eingemietet hat.

30 Männer und Frauen, die meisten in ihren Zwanzigern, verteilen sich vor der Bühne im grossen Saal. Hinter ihnen eine Kaffeebar, eine Lounge aus braunen Ledersofas und ein Töggelikasten. Es sind junge Menschen, wie man sie in jeder Schulklasse findet: Da hat es eine Gruppe Jungs mit coolen Sneakern und Bomberjacke, Mädchen mit blondierten Haaren und Skinny Jeans, und die Nerdigen mit Brille und in schwarz gekleidet. Der einzige Unterschied zu einer Durchschnittsklasse: Auf den Tischen vor den Jugendlichen liegt die Bibel – mit kleinen Post-it sind wichtige Stellen markiert.

Nüesch, heute in orangener Wollmütze, begrüsst die Studenten zum letzten Mal in diesem Jahr. Auf der Bühne ist er in seinem Element. Was im Gespräch unter vier Augen nervös wirkte, wirkt hier charismatisch. Zur Aufwärmung gibt es ein Bibelquiz, jede Gruppe tippt mit dem Handy die richtige Antwort ein. «Wie heisst das längste Buch der Bibel?» Niemand weiss es.

Pastor und College-Leiter Daniel Nüesch in den Räumlichkeiten von ICF. Zara Zatti

Es gibt zwei Studiengänge: Einmal den «Bible Track» und einmal das «Life and Leadership». Beim ersten geht es um ein tieferes Verständnis für die Bibel, beim zweiten um den Nachwuchs. Nüesch erklärt:

«Wir wollen damit starke Leiter und Pastoren ausbilden, die später eine Schlüsselrolle übernehmen. Darin investieren wir.»

Einen offiziell anerkannten Abschluss gibt es mit beidem nicht.

Im Leadership-Kurs geht es heute um den Glauben bei der Arbeit. Als Gastredner ist ein junger gläubiger Firmenbesitzer geladen. Der grosse Christ erzählt mit tiefer Stimme, wie er seinen Überzeugungen bei der Arbeit einbringt. Als eine enge Freundin an Krebs erkrankte, legte er seine Arbeit für mehrere Monate nieder, um sie beim Sterben zu begleiten. Und das, obwohl es um die Finanzen seiner Firma gerade schlecht stand. Doch schlussendlich habe er anerkennen müssen, dass sein Verhalten eigentlich eigennütziger Natur war: «Denn wenn ich Gutes tue, dann gibt das auch mir ein gutes Gefühl. Das war der Arschloch-Teil in mir.» Tu Gutes – und es reicht dennoch nicht.

«ICF fördert mich in mega vielen Bereichen»

Die Studenten im Raum, der mit der Skyline von New York tapeziert ist, hören gebannt zu, an einigen Stellen stimmen sie mit «voll» oder «krass» zu. Eine von ihnen ist die 20-Jährige Gina. Sie besucht das College, um ihren Charakter schleifen zu lassen, wie sie mir in der Pause erzählt. «ICF fördert mich in mega vielen Bereichen, und ich finde, dass es dann auch in meiner Verantwortung ist, gewisse Punkte bei mir anzuschauen. Zum Beispiel das Thema Geduld, die ich nicht immer habe.»

Aufgewachsen ist Gina in der evangelischen Kirche, ab und zu besuchte die Familie ICF. «Uns Kindern hat es hier sehr gut gefallen, deshalb haben wir als ganze Familie gewechselt. ICF ist modern und gestaltet die Predigten so, dass ich sie auf mein Leben übertragen kann. In der evangelischen Kirche war das immer schwierig für mich.» Ob sie sich durch die Bibel je eingeschränkt gefühlt habe, frage ich. Gina überlegt einen Moment. «Sicher gibt es Dinge, von denen in der Bibel steht, dass sie nicht ok sind. Ich sehe es aber eher als Ratgeber, der mich nicht einengt, sondern freisetzt. Es gab auch Momente, in denen ich mich nicht daran gehalten habe, und ich habe gemerkt, dass es mein Herz beschützt, wenn ich es tue.»

7 Millionen Spenden in einem Jahr

Ein Semester am ICF College kostet zwischen 290 und 345 Franken. Doch auch die anderen Angebote müssen bezahlt werden. Die Freikirche finanziert sich komplett durch Spenden, für die am Ende eines Gottesdienstes die Kollekte durch die Reihen gereicht wird. Auch Abgaben per Twint oder in Bitcoin sind möglich. Laut ICF Zürich spendeten im Jahr 2019 total 1449 Personen insgesamt 7,6 Millionen Franken. Das sind im Schnitt 5200 Franken pro Person.

ICF vermittelt das Gefühl von Sicherheit in einer Zeit, in der alles unsicher scheint. In einer seiner Coronapredigten sagt Bigger: «Habt keine Angst – don’t worry be happy – ihr seid ja sowieso auf der Gewinnerseite. Auf uns wartet sowieso eine Belohnung, der Himmel.» ICF bietet seinen Anhängern ein stabilisierendes Gerüst in einem modernen Verputz. ICF unterstützt, fördert. Allerdings nur, solange man nicht zu sehr von Gottes Pfad abweicht.

