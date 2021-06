Horgen Zürich: Auto fährt in Hauswand, Lenkerin schwer verletzt

Eine 34-jährige Autolenkerin ist am Donnerstagnachmittag in Horgen ZH frontal in einer Hauswand gefahren. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde ins Spital transportiert. Am Gebäude und am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

25.06.2021, 09.57 Uhr