Neunjähriger schiesst sich ins Glück: Simon Widmer gewinnt 3400 Franken beim ZSC-Torwandschiessen Am Zürcher Eishockey-Derby sicherte sich Simon Widmer beim Torwandschiessen den Jackpot. Nun erzählt er, was er mit diesem Geld machen will. 10.02.2023, 12.20 Uhr

Simon Widmer gewann beim Torwandschiessen den Jackpot von 3400 Franken. Soraya Sägesser

Simon Widmer steht in der zweiten Drittelpause im Zürcher Eishockey-Derby zwischen den ZSC Lions und dem EHC Kloten auf dem Eis. Der Neunjährige darf in der neuen Swiss-Life-Arena im Torwandschiessen antreten. Er läuft zur blauen Linie, zieht seinen Stock nach hinten und zieht mit voller Wucht ab. Die 12’000 Fans schauen dem Puck gespannt hinterher, bis er die kleine Holzlücke vor dem Tor durchquert und im Netz landet. Die Swiss-Life-Arena bebt, als hätte der ZSC gerade ein Tor geschossen.

«Ich bin sehr stolz, dass ich getroffen habe», sagt der Drittklässler. Seine Nervosität ist noch nicht ganz verflogen, als er der «Limmattaler Zeitung» von seinem grossen Treffer berichtet. Direkt nach seinem Triumph brachte er im Interview vor allen Fans kaum ein Wort raus, weil er so nervös war. Schliesslich sicherte er sich nicht nur den Jackpot, sondern schoss sich auch in die Herzen der ZSC-Fans. Viele klatschten mit ihm ab, als er nach dem Torerfolg wieder auf seinen Platz zurückkehrte. Nach dem Spiel hätten ihn draussen diverse Fans wiedererkannt, erzählt er. «Ich habe mich ein bisschen berühmt gefühlt.»

Dank einem Kleber zum Torwandschiessen

Zum Pausenspiel anlaufen durfte er, weil er das richtige Spielprogramm erwischt hatte. Die Spielprogramme können die Fans jeweils am Eingang mitnehmen. In wenigen Ausgaben des Hefts befinden sich nicht nur die jeweiligen Aufstellungen beider Teams, sondern auch ein Kleber. Dieser berechtigt zur Teilnahme am Torwandschiessen. Beim Derby am 27. Januar gehörte Simon zu den fünf Glücklichen, die sich an der Torwand versuchen durften. Nach einer kurzen Besprechung sei klar gewesen, dass Simon antreten wird, erzählt sein Vater. «Er ist ein sehr genauer Mensch.» Eine kluge Entscheidung, wie sich später zeigte.

Also begleitete der Vater seinen Sohn bis zum Eis. «Ich habe das Torwandschiessen von der Strafbank aus verfolgt», sagt er. Trotzdem habe er den Treffer seines Sohnes nicht gesehen. Zumindest nicht auf dem Eis, sondern nur auf dem Videowürfel. Denn der Blick von der Strafbank auf die Torwand ist eingeschränkt. Damit der goldige Schuss trotzdem für immer in Erinnerung bleibt, habe ein Nachbar, der auch beim Spiel dabei war, extra gefilmt.

«Es war Glückssache, dass er traf», räumt der Vater ein. Stolz wirkt er aber ohnehin auf seinen Sohn. Die 3400 Franken seien mittlerweile in Horgen angekommen, sagt er. Und Simon hat bereits Ideen dafür: «Ich kaufe mir damit ein Handy», sagt er. Was er mit dem restlichen Geld anstelle, wisse er aber noch nicht. Dass der Jackpot so hoch war, zeigt auch, wie schwierig ein Erfolg beim Torwandschiessen ist. Denn bei jedem verschossenen Puck kommen 100 Franken dazu.

Ein zweiter Anlauf für seine Eishockeykarriere

Simon spielte selbst schon im Verein Eishockey, zunächst ein Jahr beim EHC Urdorf und dann ein weiteres beim EHC Thalwil. Seine Eishockeykarriere legte er aber daraufhin auf Eis. Nach seinem goldigen Schuss im Zürcher Derby wolle er es nun erneut versuchen, erzählt er. «Ich will wieder Eishockey spielen.» Am liebsten so wie sein grosses Vorbild Simon Bodenmann, der bei den ZSC Lions spielt.

Diesen habe er bei seinem besonderen Auftritt beim Torwandschiessen aber nicht gesehen. Stattdessen sei er auf dem Weg zurück zu seinem Platz Spielern des Gegners aus Kloten über den Weg gelaufen. Das Grinsen in seinem Gesicht, das sich zeigt, als er davon erzählt, bestätigt, dass sich der junge ZSC-Fan auch über die Begegnung mit den gegnerischen Spielern sehr freute.

Die Spiele des ZSC besucht der Neunjährige jeweils mit seinem Vater. Seit er drei Jahre alt ist, war er immer wieder live mit dabei. Für die erste Saison in der neuen Swiss-Life-Arena hat er nun eine Erinnerung, die er nie mehr vergessen wird.

