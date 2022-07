Hitzeminderung Über dem heissen Turbinenplatz schwebt jetzt eine künstliche Nebelwolke Ab 30 Grad schaltet sich neuerdings über dem Turbinenplatz in Zürich West eine künstliche Nebelwolke ein. Sie soll kühlen. 140'000 Franken lässt sich die Stadt das Pilotprojekt kosten. Erster Eindruck: Es bringt wenig. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 05.07.2022, 18.16 Uhr

Wer direkt unter oder in Windrichtung neben der künstlichen Wolke steht, verspürt eine leichte Abkühlung. Alexandra Wey / Keystone

Der Turbinenplatz gleich hinter dem Schiffbau ist jetzt Zürichs coolster Hotspot: Eine künstliche Nebelwolke namens «Alto Zürrus» versprüht neu an heissen Tagen aus 180 Düsen kühlendes Wasser über den Köpfen der Passanten. Aber nur, wenn die an der ringförmigen Installation angebrachten Sensoren mindestens 30 Grad Lufttemperatur messen ­– und wenn die Feuchtigkeitssensoren nicht darauf hindeuten, dass es ohnehin gleich zu regnen anfängt.

Stadträtin Simon Brander (SP) hat das Hitzeminderungs-Pilotprojekt am Dienstagnachmittag vor Medienschaffenden eingeweiht. Es könnte dereinst auch auf anderen heissen Plätzen zum Einsatz kommen, wie sie sagte – nebst einer breiten Palette anderer Massnahmen. Die Kosten für «Alto Zürrus» beziffert Brander auf 140'000 Franken, inklusive wissenschaftlicher Auswertung während der zweijährigen Versuchsphase. Dabei werde genau gemessen, wie weit die künstliche Nebelwolke tatsächlich für Abkühlung sorgt. «Dann wird sich zeigen, was es bringt», so Brander, die erst seit diesem Frühling dem Stadtrat angehört.

Interview mit Stadträtin Simone Brander (SP). Matthias Scharrer

Das Projekt war noch unter ihrem Vorgänger Richard Wolff (AL) aufgegleist worden. Ein Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich hatte es bei einem Smart-City-Innovationswettbewerb eingereicht. Es soll kühlen, bis die neu gepflanzten Bäume grösser sind.

Fühlt sich an wie Trockeneis in der Disco

Erster Eindruck nach der Inbetriebnahme: Es bringt nicht viel. Wer direkt unter dem Ring mit den 180 Wasserdüsen oder in Windrichtung daneben steht, verspürt zwar eine leichte, durchaus angenehme Kühlung. Aber der Wirkungsradius ist doch ziemlich klein. Der Turbinenplatz insgesamt – er ist Zürichs grösster Platz – dürfte dadurch jedenfalls nicht wesentlich kühler werden. Aber immerhin: «Alto Zürrus» kann dabei helfen, an heissen Tagen kühlen Kopf zu wahren. Ob ­– und vor allem wie weit – der laut Brander zu erwartende Temperaturunterschied von bis zu zehn Grad im Vergleich zur Umgebung eintritt, ist fraglich.

Immerhin: Der Wasserverbrauch sei mit 7,5 Litern pro Minute nicht allzu gross. Zumal die Wolke nur bei Hitze in Betrieb ist. Brander rechnet mit 44 Betriebstagen. Ein Trinkbrunnen verbrauche zehnmal so viel Wasser. Wer unter «Alto Zürrus» steht, wird kaum nass, da das Wasser noch in der Luft verdunstet und so der Umgebungsluft Wärme entzieht.

Andere heisse Plätze bleiben vorerst Steinwüsten

Der Turbinenplatz zählt laut Brander zu den heissesten Plätzen Zürichs. Dies, obwohl die Stadt angesichts der Klimaerwärmung bereits diverse Massnahmen ergriffen hat, um ihn zu kühlen: Bäume wurden gepflanzt, Sickerflächen gestaltet. Aber eben: Zürich-West ist aufgrund seiner dichten Bebauung, der Nähe zum Gleisfeld vor dem Hauptbahnhof und da Grünflächen rar sind, ohnehin eine der heissesten Gegenden der Stadt.

Die neuerrichtete Nebelwolke über dem Turbinenplatz, aufgenommen am Dienstag, 5. Juli 2022 in Zürich. Die künstlich erzeugte Nebelwolke soll an heissen Tagen für Abkühlung sorgen. Alexandra Wey/ Keystone Der Wasserverbrauch liegt bei 7,5 Litern pro Minute. Alexandra Wey/ Keystone Die Wolke wird nur bei Hitze in Betrieb sein. Alexandra Wey/ Keystone Stadträtin Simone Brander (SP) steht vor der neuerrichteten Nebelwolke über dem Turbinenplatz. Alexandra Wey/ Keystone Eine Frau mit Kindern kühlt sich unter der neuerrichteten Nebelwolke auf dem Turbinenplatz ab. Michael Buholzer/ Keystone Ein Mann und ein Fahrradfahrer kühlen sich unter der neuerrichteten Nebelwolke auf dem Turbinenplatz ab. Michael Buholzer / Keystone

Andere bekannte Plätze im Stadtzentrum wie der Paradeplatz, Sechseläutenplatz und Münsterhof, sind im Vergleich zum Turbinenplatz noch Steinwüsten. Zwar gab es bereits Versuche, sie dem Klimawandel anzupassen, teils mit Sonnenschirmen, teils mit temporärer Begrünung. Doch das waren Episoden. Aktuell ist laut Brander nichts geplant, um die Hitze an diesen Orten zu mindern.

FDP will Pflanzendächer an Drahtseilen

Andernorts ist die Stadt durchaus aktiv um Hitzeminderung bemüht. Die wichtigste Massnahme sind dabei Bäume, wie Brander im Videointerview sagt. Allerdings sei die Stadt beim Pflanzen von Bäumen oft auf die Kooperation von Privaten angewiesen.

Mit einem weiteren Ansatz befasst sich am Mittwoch der Gemeinderat: Die FDP schlägt vor, mehr grossflächige Pflanzendächer mit Drahtseil- und Netzstrukturen zu schaffen, wie beim MFO-Park in Oerlikon.

So lassen sich Plätze auch kühlen: MFO-Park in Zürich Oerlikon. Manuel Lopez/ Keystone

